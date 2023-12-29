В Польшу из Украины залетела, предположительно, российская ракета

Неизвестный летающий объект утром в пятницу нарушил воздушное пространство Польши со стороны Украины. Некоторое время за ним следили польские службы ПВО, затем он исчез с радаров. Его падение зафиксировано не было.

Как сообщает газета «Речь Посполита», польские военные разыскивали упавший объект или его обломки юго-восточнее города Замосць – между ним и украинской границей.

Президент Польши Анджей Дуда объявил срочное совещание с участием министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, руководителя Генерального штаба Веслава Кукулы и главы оперативного командования генерала Мачея Клиша. Все силы ПВО страны приведены в боевую готовность.

Проанализировав полученные данные, Веслав Кукула заявил, что объект, скорее всего, был российской ракетой. Портал Polsat News со ссылкой на военные источники уточняет, что это могла быть крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая пролетела через воздушное пространство Польши и вернулась на территорию Украины.

Появление летающего объекта со стороны украинской границы совпало с массированной атакой российских вооруженных сил на Украину в пятницу. Обстрелам подверглись Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Известно о как минимум 20 погибших и десятках раненых.