Непал прекратил выдавать разрешения на работу в России и Украине

Власти Непала приостановили выдачу гражданам разрешений на работу в России и Украине. Правительство приняло такое решение после того, как в Украине погибли не менее 10 непальцев, завербованных в российскую армию. Ранее Катманду требовал от Москвы прекратить вербовку непальцев, а уже завербованных вернуть домой.

По подсчётам непальских властей, сейчас на российской стороне в Украине могут воевать не менее 200 наёмников из этой страны. Не уточняется, служат ли они по контракту в армии ил завербованы в ЧВК. Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд заявил, что местонахождение 100 человек неизвестно.

Разрешения на работу за рубежом Непал выдаёт своим гражданам, рассчитывая на их трудоустройство в мирных профессиях. Законы Непала запрещают гражданам служить в армиях других стран, за исключением нескольких дружественных государств, в частности Индии и Великобритании.

В начале декабря прошлого года стало известно о гибели в Украине шести граждан Непала, воевавших на стороне России. Позже их число увеличилось до 10. Также, как утверждается, один непалец попал в плен к украинским военным, и Катманду теперь пытается добиться его освобождения. МИД страны призвал граждан не участвовать в войне в Украине ни на одной из сторон.