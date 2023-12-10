Нетаньяху в разговоре с Путиным раскритиковал РФ за ее позицию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор - на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа. Как сообщается, он продолжался около 50 минут. Стороны не упоминают о том, кто был инициатором разговора. По данным Times of Israel, Нетаньяху на время покинул заседание кабинета министров, чтобы поговорить с Путиным.

В официальных сообщениях о разговоре, которые опубликовали стороны, по-разному расставлены акценты. В сообщении пресс-службы Нетаньяху говорится, что премьер-министр Израиля «выразил недовольство антиизраильской позицией российских представителей в ООН и на других площадках», а также «подверг резкой критике опасное сотрудничество между Россией и Ираном». По словам Нетаньяху, любая страна, если бы столкнулась с нападением, подобным нападению радикальной группировки ХАМАС (признана в США и ЕС террористической) на Израиль 7 октября, действовала бы точно так же.

При этом Нетаньяху «выразил признательность России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего также российское гражданство», и попросил Путина оказать давление на Красный Крест в вопросе доступа к заложникам, которых удерживает ХАМАС.

В сообщении Кремля говорится, что в центре внимания была «катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа». При этом сказано, что Путин «осуждает терроризм во всех его проявлениях», но считает важным, «чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения». Российская сторона, как говорится в сообщении, готова оказать содействие «в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта». Говорилось ли о каких-то конкретных мирных инициативах, не сообщается.

На днях Путин посетил с визитом ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также принял в Москве президента Ирана, страны, с которой Россия активно сотрудничает, в том числе в военно-технической сфере, и которая поддерживает враждебные Израилю силы на Ближнем Востоке, включая ХАМАС. Президент Эбрахим Раиси на встрече с Путиным обвинил Израиль в «геноциде» жителей сектора Газа; Путин не стал возражать.

Совет безопасности ООН 8 декабря не смог принять резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа, причиной стало вето США.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд назвал резолюцию «несбалансированной и оторванной от реальности» и заявил, что она не приведет к позитивным изменениям на местах. Вуд утверждает, что соавторы документа отказались включить в него осуждение нападения группировки ХАМАС на Израиль и соболезнования жертвам, что просто «непостижимо». Российский представитель активно выступал в поддержку резолюции и с осуждением действий Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье заявил, что Вашингтон выступает за гуманитарные паузы в боях в Газе, но - в данный момент - против перемирия, поскольку группировка ХАМАС все еще не разгромлена. При этом Блинкен подчеркнул, что израильские военные должны делать все возможное для защиты жизней гражданского населения.