Новости
Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека в Крыму
Генеральная ассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную и усиленную резолюцию о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, проголосовавшие за резолюцию по Крыму.
«Искренне благодарен партнерам Украины за поддержку нынешней усиленной резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Ее принятия в очередной раз доказывает, что мир солидарен с Украиной в непризнании российской попытки аннексии Крыма. Резолюция призывает усилить взаимодействие в рамках международных структур, чтобы заставить Россию как оккупационную власть выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Документ поддержали 64 страны-члена ООН, против – 23 страны, воздержались – 86.
Ранее в МИД Украины сообщили, что одним из ключевых элементов обновленного проекта резолюции стал призыв об усилении взаимодействия в рамках международных платформ для давления на Россию. Среди важных положений, по данным ведомства, является призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение безнаказанности за насильственные исчезновения и констатация роли ФСБ России в применении пыток.
В 2020 году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал три доклада о нарушении прав человека в Крыму. В последнем из них, в частности, говорится о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников ФСБ, безнаказанности причастных к насильственным исчезновениям людей, вмешательстве в профессиональную деятельность журналистов, принудительных перемещениях и депортациях из Крыма населения и т.д.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это вымысел.
Другие новости дня
Сергей Лавров впервые прокомментировал публикации о связи ФСБ с отравлением Навального
Кремль молчит третий день
Глава МИД России Сергей Лавров стал первым высокопоставленным российским чиновником, прокомментировавшим публикации о возможной причастности ФСБ к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Он посчитал расследование "несерьёзным". Об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе, – передаёт "Интерфакс".
"Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России", – цитирует министра агентство. "Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм", – заявил Лавров.
По его словам, отсутствие комментариев со стороны Москвы не означает, что Кремль причастен к отравлению. "Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", – заявил чиновник.
В понедельник исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали расследование об отравлении Навального, в котором называются имена сотрудников ФСБ, предположительно причастных к покушению. Сам Навальный заявил о личной ответственности Владимира Путина за покушение.
Российские власти публикацию до сегодняшнего дня не комментировали. Предполагалось, что вопрос о расследовании может быть задан пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову на ежедневном брифинге для журналистов, однако он отменил общение с прессой во вторник и среду, сославшись на занятость к подготовке пресс-конференции президента, которая должна состояться в четверг.
Задержан бывший мэр Сухуми Адгур Харазия
Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной республики Абхазия накануне вечером задержали бывшего мэра Сухуми Адгура Харазия.
В абхазском МВД сообщили, что Харазия обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозки или ношении огнестрельного оружия.
По информации ведомства, 14 декабря, в 10:20, неустановленный на тот момент следствием гражданин, вооружённый огнестрельным оружием, подошел к припаркованному на улице Акиртава автомобилю «Nissan Patrol» под управлением жителя Сухуми Шакрыл А.С. и произвел несколько выстрелов в него.
«Шакрыл был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом «огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей». В тот же день Шакрыл был прооперирован», – заявили в ведомстве.
Назарбаев рассказал, как помогал бежать из Кыргызстана Акаеву и Бакиеву
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как помогал бывшим президентам – Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву – покинуть Кыргызстан после смены власти. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма "Штрихи к портрету".
Назарбаев говорит, что бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева ему "пришлось вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом". "Сложная обстановка была, там они могли обстрелять, но чтобы конфронтации не было, я его вывез", – добавил он.
С другим бывшим президентом, Курманбеком Бакиевым, по его словам, была "такая же история". "В Оше засел, собрал сторонников своих, вооружил и готов был идти в сторону Бишкека. Я говорю: "Курманбек, ты что делаешь, зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого?" – сказал он.
Назарбаев утверждает, что он в тот день созвонился с главой временного правительства Кыргызстана Розой Отунбаевой, которая якобы попросила его: "Что-нибудь сделайте, успокойте Курманбека". После чего он предложил Бакиеву вывезти его из Оша.
В это время, по его словам, в Вашингтоне проходило совещание по антиядерным вопросам, президентом России тогда был Дмитрий Медведев, президентом США – Барак Обама. "Есть фотография, где втроем вышли. Стоим и шепчемся. Это как раз о Кыргызстане было, что начинается гражданская война. Бакиев хочет двигаться с вооруженными отрядами в сторону Бишкека, что-то надо делать. Я сказал, я буду вывозить [Бакиева], пусть российские истребители прикроют мой самолет, который будет вывозить", – рассказал Назарбаев.
"Министром обороны тогда был Адильбек Джаксыбеков, я говорю: "Давай самолет". Он начал прорабатывать через военную разведку. В Оше в аэропорту, говорит, на полосе выгрузили щебень. Ни сесть, ни вылететь было невозможно. Я говорю: "Ты точно знаешь это? Он говорит: "Не точно, но сказали это. Там невозможно". Я сказал: "Отправляй самолет, пусть снижается. Если увидит, что кучки лежат, пусть улетает, если нет – садится". Курманбеку сказал: "Взлетает борт, готовься со своими". Они прилетели, никакой щебенки не было. Сели и с ходу забрали его с семьей и привезли к нам. Если бы это не сделали, там бы кровопролитие было большое. "Не забывай это", – говорю".
- Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев правил 15 лет – с 1990 по 2005 год. Результаты парламентских выборов в 2005 году привели к народным волнениям с многотысячными акциями протеста. 24 марта 2005 года Аскар Акаев и его семья бежали из страны и получили убежище в России, где находятся до сих пор.
- Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти на волне протестов против власти Аскара Акаева, но его самого в апреле 2010 года свергла оппозиция. Бакиев бежал из Кыргызстана, и теперь он вместе с семьей живет в Беларуси, где получил гражданство. Власти Кыргызстана безуспешно требуют его выдачи. На родине семья Бакиевых обвиняется в организации покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дэйли и злоупотреблении служебным положением. Бывший президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы и объявлен в розыск.
Армянская сторона подтвердила пленение десятков военнослужащих в Карабахе
Несколько десятков военнослужащих Армии обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики попали в плен в направлении села Хцаберд (азер. – Чайлаккала). Информацию подтвердил карабахский лидер Араик Арутюнян, – пишет «Радио Азатутюн».
«В настоящее время Минобороны выясняет все обстоятельства. Я лично буду следить за тем, чтобы виновные в этом инциденте были привлечены к ответственности. Быстрое и безопасное возвращение попавших в плен военнослужащих должно быть в центре всех наших предстоящих усилий. Мы уже предпринимаем шаги в этом направлении», – заявил Арутюнян.
Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что «пропало без вести подразделение, состоящие примерно из 60 армянских военнослужащих».
По информации СМИ, большая часть попавших в плен – жители Ширакской области Армении. Родные военнослужащих перекрыли участки автотрассы Гюмри-Ереван. Они требуют новостей о своих родных.
Премьер-министр Никол Пашинян в интервью «Радио Азатутюн» заявил, что «российские миротворцы также находятся в окружении».
«Есть проблема со связью, потому что из-за местоположения, а также из-за событий есть определенные проблемы со связью, причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация», – отметил Пашинян.
- Ранее Армения сообщила о возвращении 44 военнопленных из Азербайджана, Баку передали 12 человек.
Евросоюз одобрил третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. В нем 29 имен и семь компаний
Третий пакет санкций в отношении властей Беларуси одобрен комитетом постоянных представителей Евросоюза. Об этом сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
К санкциям привлечены 29 человек и семь юридических лиц. Их имена и названия компаний будут объявлены 17 декабря.
Ранее Евросоюз ввел санкции против 55 белорусских чиновников и силовиков, включая Александра Лукашенко. Им запретят въезд в Евросоюз, их активы будут заморожены. Депутаты Европарламента в конце ноября обсудили нарушения прав человека, в частности убийство Романа Бондаренко, резко осудили репрессивные действия белорусских властей и призвали Евросоюз к расширению пакета санкций. Кроме того, депутаты призвали к проведению международного расследования преступлений режима Лукашенко и к полной заморозке европейской финансовой поддержки белорусского правительства.
Санкции вводятся в связи с ситуацией в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, а также непрекращающегося насилия в отношении демонстрантов.
В резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря вручают премию имени советского академика и диссидента Андрея Сахарова "За свободу мысли" – главную награду Евросоюза в области прав человека. Награду получают экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, нобелевский лауреат и писательница Светлана Алексиевич, блогер Сергей Тихановский, основатель телеграм-каналов Nexta и Nexta Live Степан Путило, глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и политик Николай Статкевич, который баллотировался на пост президента в 2010 году.
Настоящее Время ведет прямую трансляцию церемонии вручения премии с 14:00 по московскому и минскому времени:
В Грузии могут объявить масштабную амнистию
В парламенте Грузии будет инициирован законопроект «Об амнистии». Об этом сообщил член правящей партии, председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.
Он уточнил, что законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности и соответствующего наказания тех лиц, которые совершили отдельные преступления до 11 декабря 2020 года.
Амнистия коснется граждан, обвиненных в краже, подделке документов, повреждении имущества, нанесении телесных увечий, наркопреступлениях (кроме распространения), но не затронет такие преступления, как убийство или насилие в семье.
«Инициируя этот законопроект, мы открываем консультации с заинтересованными сторонами», – отметил Сарджвеладзе.
Представители грузинской оппозиции уже заявили, что амнистия должна коснуться совладельца телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа, приговорённого к 4 годам лишения свободы за противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Оппозиция считает Руруа политзаключенным.
Жителей Абхазии призвали провести новогодние праздники в кругу семьи
В Минздраве самопровозглашенной республики Абхазия состоялось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. В пресс-службе ведомства сообщили, что на совещании обсудили эпидемиологическую обстановку и отметили рост числа инфицированных.
По данным на 14 декабря на стационарном лечении находятся 246 пациентов с коронавирусной инфекцией, состояние здоровья 43 пациентов тяжелое.
Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила, что лаборатория СЭС работает в полную мощность, проводя в сутки более 500 исследований. В сухумской инфекционной больнице, где производится забор биоматериала, снова появились очереди.
По словам Скорик, это связано с тем, что сдать тест на коронавирусную инфекцию в больницу приходят не только люди, которым это тестирование назначено по медицинским показаниям, но и желающие лишний раз убедиться в том, что новая вирусная инфекция обошла их стороной. При этом выясняется, что есть лица, которые без оснований в месяц по несколько раз сдают тест на коронавирус.
«В эпицентре заболевания в большей степени находятся граждане старше 60 лет, и именно им нужно в первую очередь сдавать тест на коронавирус», – напомнила Скорик.
Члены Оперштаба заявили, что медучреждения, в которых проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, не испытывают дефицита в лекарственных препаратах.
На заседании также обсудили тему предстоящих новогодних праздников. По имеющейся у Оперштаба информации, в некоторых объектах общественного питания уже забронированы места для проведения корпоративных и иных праздничных массовых мероприятий. На заседании заявили, что идет в разрез с установленными ограничительными мерами.
«В соответствии с распоряжением президента «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», проведение подобных мероприятий недопустимо и может привести к новым вспышкам заболевания», – сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.
«Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в очередной раз призывает население быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать все ограничительные меры, не посещать массовые мероприятии, и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Всем также следует соблюдать простые правила, которые помогут снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией», – говорится в заявлении.
В Чечне убит предполагаемый боевик, о смерти которого уже сообщали
В Чечне во время контртеррористической спецоперации убит Казбек Байдулаев. Глава республики Рамзан Кадыров называет его участником незаконных вооруженных формирований. Как сообщают правоохранительные органы, Байдулаев родился в 1988 году, он находился в розыске с 2012 года.
По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, при себе у Байдулаева были самодельное взрывное устройство и граната. По официальным данным, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.
«Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются, – заявил Кадыров. – Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет».
- О «ликвидации» Казбека Байдулаева сообщалось еще два месяца назад. Тогда в ходе спецоперации были убиты двое: Рустам Бочашвили и – как писали СМИ – Казбек Байдулаев. Правозащитная организация «Мемориал» рассказывала о том, что Байдулаева неоднократно похищали и пытали в 2008–2011 годах и дважды осудили за причастность к незаконным вооружённым формированиям еще до того, как в 2012 году он присоединился к боевикам. Его родные утверждали, что уголовные дела были сфабрикованы. Преследованиям подвергались и родственники Казбека. В декабре 2014 года сотрудники силовых структур сожгли дом его родителей в селении Янди Ачхой-Мартановского района. Семье пришлось покинуть Чечню.
- По данным «Мемориала», при Рамзане Кадырове семья Байдулаевых стала предметом пристального интереса со стороны правоохранительных органов, как потенциальные противники режима. Это вынуждало некоторых из них скрываться от властей, а затем и присоединяться к подполью.
Денежные переводы из России в Грузию за 11 месяцев снизились на 16%
По данным грузинского Национального банка, денежные переводы из России в Грузию за 11 месяцев снизились на 16% – до 323.6 млн долларов.
Эта сумма составляет 19,2% всех денежных переводов в Грузию, осуществленных физлицами из-за рубежа с использованием электронных платежных систем. Общий объем переводов в январе-ноябре 2020 года увеличился на 8,1% – до $1 млрд 686,1 млн.
В ноябре в Грузии было переведено $169,9 млн, что на 12,5% больше, чем в ноябре прошлого года, при этом поступления из РФ снизились на 16,1%, до $31,8 млн (18,7% всех перечислений).
По данным Нацбанка Грузии, по объему денежных перечислений в страну на втором месте после России находится Италия, откуда в январе-ноябре этого года поступило $267,6 млн (15,9% общей суммы), на третьем – Греция с $196,5 млн (11,7%). В пятерку входят также США – $195,8 млн (11,6%) и Израиль – $141,3 млн (8,4%), далее следуют Турция, Украина, Германия, Азербайджан, Испания, другие страны.
Из Грузии за границу в январе-ноябре 2020 года переведено $222,3 млн – на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего денежных средств направлено в Россию – $70,2 млн (31,6% общей суммы), а также в Турцию – $43,9 млн (19,7%) и на Украину – $21,6 млн (9,7%), – пишет «Интерфакс».
«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели впервые издан на хинди
Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели впервые издана на языке хинди. Об этом сообщили в грузинском посольстве в Нью-Дели.
Перевод принадлежит индийскому поэту и переводчику доктору Бхупендеру Азизу Парихару, а иллюстрации в индийском стиле создал художник из Мумбаи Онкар Фондекар.
Книгу можно приобрести как в книжных магазинах Индии, так и в электронном виде.
В МИД Грузии считают, что публикация «Витязя в тигровой шкуре» на хинди внесет значительный вклад в укрепление исторических и культурных связей между Грузией и Индией.
«С первых дней моего приезда в Индию я был мотивирован ознакомить индийских читателей с великолепием грузинской литературы, и сегодня я рад сообщить, что впервые на языке хинди был издан один из величайших шедевров грузинской литературы «Витязь в тигровой шкуре», который был написан великим грузинским поэтом Шота Руставели. Это поэма с её универсальными ценностями, которая описывает борьбу света и тьмы», – заявил посол Грузии в Индии Арчил Дзулиашвили на проведенной в рамках Джайпурского книжного фестиваля онлайн-презентации.
Нарышкин и его семья пользуются активами азербайджанского миллиардера – «Проект»
Главы Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и члены его семьи пользуются активами азербайджанского миллиардера Года Нисанова, выяснил «Проект». Нисанов владеет торговым центром «Европейский" и гостиницей «Украина» в Москве и считается самым успешным в России рантье с состоянием $2,7 млрд.
«В разгар войны за Нагорный Карабах Россия не стала оказывать помощь Армении, своему военному союзнику. История миллиардера Года Нисанова и его связей с руководством России и Азербайджана может пролить свет на причины такого решения. Эти связи настолько тесны, что в разгар конфликта глава российской разведки Сергей Нарышкин плавал в личном бассейне Нисанова в компании члена семьи азербайджанского вице-премьера», – пишут авторы расследования.
Они утверждают, что глава Службы внешней разведки России каждый день ходит плавать в личный бассейн Нисанова в «Европейском», который спрятан за дверью на пятом этаже торгового центра и предназначен только для азербайджанского миллиардера и его друзей.
Семья Нарышкина, по данным журналистов, неоднократно летала на личном бизнес-джете миллиардера: например, в Австрию – кататься на лыжах. А дочь Нарышкина Вероника работает в принадлежащем миллиардеру фуд-кластере «Депо» и справляла свое 30-летие на корабле принадлежащей Нисанову «Флотилии Radisson» в компании подруги – дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой.
Кроме того, семью Нарышкина, Нисанова и руководство Азербайджана связывает сделка с недвижимостью, которую «Проект» называет «очень странной». В 2011 году Вероника Нарышкина стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном «Доме на Композиторской» в районе Нового Арбата рыночной стоимостью более 100 млн рублей. Дочери главы СВР на момент покупки было 23 года, пишут журналисты, и нигде, кроме как в плавании, она себя не проявила. Доход самого Нарышкина, всю жизнь работавшего на госслужбе, в том году составил 5 млн рублей. Всего через два месяца Вероника Нарышкина переехала в квартиру в ЖК «Ломоносов». Девушка обменялась жильем с сотрудником Эльмана Байрамова, человеком из ближнего круга Нисанова.
По данным издания, Байрамов познакомил Нарышкина и Нисанова, и он же указывает на тесные связи главного разведчика России с руководством Азербайджана. Байрамов, сообщает «Проект» не только работает с Нисановым, он еще и член семьи вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова (его дочь замужем за сыном политика). Байрамов ходит в бассейн Нисанова в «Европейском» вместе с Нарышкиным, причем приезжает туда на машине с дипломатическими номерами Азербайджана.
Несколько высокопоставленных источников «Проекта» утверждают, что Год Нисанов также дружит с братьями Ротенбергами, близкими к президенту Путину. «И это тоже больше, чем дружба. Это бизнес», – подчеркивают расследователи.
Бжания обсудил в Москве перспективы восстановления сухумского аэропорта
Находящийся с рабочим визитом в Москве президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, обсуждались вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, реконструкцией сухумского аэропорта, а также капитального ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу.
Ранее делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
На встрече в Минтрансе РФ Бжания отметил, что «восстановление сухумского аэропорта имеет важное значение для Абхазии, развития ее экономического потенциала».
«Открытие сухумского аэропорта еще больше сблизит наши страны», – сказал Бжания.
Сообщается, что «стороны договорились продолжить взаимодействие и «сверить часы» в марте 2021 года по итогам проделанной работы».
Бжания также встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. «Обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства», – сказано в сообщении пресс-службы.
Еще одна встреча состоялась с активом абхазской диаспоры. Бжания поблагодарил диаспору за помощь в период пандемии коронавируса и рассказал о планах по борьбе с ней.
«За активную помощь в сборе и доставке гуманитарной медицинской помощи в Республику Абхазия в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19, глава государства объявил благодарность активным членам Оперативного штаба помощи Абхазии в борьбе с коронавирусом на базе Московской абхазской диаспоры – Саида Агрба, Гету Ардзинба, Даура Барганджия, Инну Барчан, Айнара Ласария, Нару Папба, Викторию Тарба и Богдана Шакая», – говорится в сообщении пресс-службы.
Сенат США утвердил нового посла в Беларуси впервые за 12 лет
Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси.
Фишер станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года. Ее кандидатуру внес на утверждение Сенату в начале мая президент Дональд Трамп.
Сейчас Фишер работает в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Раньше она была заместителем главы миссии США при НАТО, а также работала в американских посольствах в России и Грузии.
Джули Фишер получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины. Она владеет русским, французским и грузинским языками.
В середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.
Сама Фишер на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам, которые прошли до 9 августа и последующих за выборами событий, заявляла, что США нужен открытый диалог с представителями различных уровней и ветвей власти, хотя "в Беларуси есть один человек, чье мнение значит больше всего". Сроки отправки Фишер в Минск пока не сообщаются.
- В Беларуси и США с 2008 года нет послов. Их места занимают временные поверенные. После введения Вашингтоном санкций в отношении Минска за грубые нарушения прав человека между странами разразился дипломатический скандал. Посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти.
В Цхинвали заявили о пресечении теракта в общественном месте
В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне заявили о предотвращении теракта – «попытке осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте».
«В рамках союзнического взаимодействия Комитета государственной безопасности Южной Осетии и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также при активном участии и задействовании сил и средств Службы внешней разведки республики выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в Цхинвале», – заявили в ведомстве.
«В настоящее время организатор данного преступления задержан. В ходе осмотра домовладения, где он проживает обнаружено: автомат АКС-74; три штык ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова; две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ; сигнальная ракета; металлоискатель; свыше 600 патронов к боевому огнестрельному оружию, в т.ч. 5.45×39, 7.62×39, 7.62×54R, 9×18 (к ПМ)», – говорится в сообщении.
Часть пользователей социальных сетей уверена, что заявление КГБ связано с желанием властей «мирно запретить митинг» в центре Цхинвали – акцию протеста семьи Инала Джабиева. «Устаревшие методы», «Почему мы должны верить в это?» – пишут жители Южной Осетии.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
Каладзе подарил квартиру жителю Тбилиси, который растит шестерых детей
Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что решил лично от себя и своей семьи подарить квартиру жителю окраины столицы, который в одиночку растит шестерых детей.
Такое решение Каладзе принял после того, тысячи пользователей социальной сети в Грузии распространили фотографию мужчины с ребенком, снятую на месте сноса незаконно построенных домов в Самгорском районе Тбилиси, в поселении «Африка».
«Это героизм, когда одинокий мужчина растит шестерых детей. Этот отец – герой и для меня очень важно поддержать его. Я в тот же вечер выяснил, в каких условиях они живут и моим личным подарком для этой семьи, от имени моей семьи, станет квартира. На фоне такой ненависти, клеветы и лжи, счастье этой семьи станет для меня итогом этого дня», – написал Каладзе в своём Facebook-аккаунте.
Как пишет «Новости-Грузия», процесс демонтажа незаконных построек стал темой дня в СМИ и происходил на фоне ожесточенных протестов владельцев бараков. В итоге некоторые из них были задержаны полицией.
СМИ показали репортажи из поселка, где проживают социально необеспеченные люди. Как выяснилось, на этой территории нет ни дорог, ни даже канализации. Многие жители жаловались на то, что представители властей перед выборами обещали узаконить их постройки. Привлекшие внимание пользователей соцсетей мужчина и мальчик, как выяснилось, наблюдали за процессом демонтажа расположенных по соседству домов, хотя их жилище мэрия в тот день не сносила.
COVID-19 в Грузии: 3487 новых случаев, 39 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1922 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3487 новых случаев коронавируса, выздоровели 2495.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 198 387, выздоровевших – 167 281.
За сутки было проведено 17 943 тестов, из них PCR-тестов – 7466, экспресс‐тестов на антиген – 10 477.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия – среди мировых лидеров по количеству новых случаев коронавируса за неделю (на 100 тысяч населения".
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
В абхазском парламенте возмущены «некорректными вопросами» российских пограничников
Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Кварчия рассказал об инциденте на де-факто границе по реке Псоу. Он направил письмо в МИД Абхазии, в котором потребовал обратиться к российской стороне за разъяснениями в связи с действиями российских пограничников.
«15 декабря в 10:00 (мск) при пересечении МАПП «Псоу» в сторону Российской Федерации депутата парламента Абхазии представители пограничной службы ФСБ России пригласили для беседы», – говорится в письме Кварчия.
Отмечается, что депутату задавали некорректные вопросы, связанные с политической деятельностью депутата, а также вопросы, касающиеся личной жизни.
«Беседа, продолжавшаяся около двух часов, была завершена процедурой дактилоскопии», – говорится в письме спикера. В нём не указано имя депутата.
Кварчия говорит, что «подобные инциденты неоднократно имели место и ранее в отношении депутатов Народного Собрания Абхазии и общественно-политических деятелей республики».
«Принимая во внимание дружественный характер взаимоотношений между Абхазией и Российской Федерацией, считаем, что подобные действия представителей пограничной службы ФСБ Российской Федерации недопустимы и наносят ущерб союзничеству и стратегическому партнерству», – отмечается в письме.
Спикер требует от министерства «обратиться к российской стороне за соответствующим разъяснением по фактам».
- В августе текущего года Ахра Авидзба, занимавший тогда пост помощника абхазского президента по международным связям, отказался подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота и пересек российско-абхазскую де-факто границу, въехав на территорию Абхазии. Он рассказал, что «продемонстрировал свой дипломатический паспорт». Однако пограничники не пропустили его из-за наложенного судебными приставами ограничения.
В США одобрен домашний тест на выявление коронавируса
Федеральное управление США по контролю за продуктами питания и медицинскими препаратами (FDA) во вторник разрешило к продаже набор для проведения тестирования на COVID-19 в домашних условиях.
Этот набор можно будет приобрести в аптеках без рецепта врача. Согласно заявлению главы FDA Стивена Хана, "пациент сможет взять мазок из носовой полости, провести тестирование и получить результат всего за 20 минут". Их производитель австралийская компания Ellume сообщила, что в январе она сможет произвести 3 миллиона наборов для тестирования. Затем их выпуск резко увеличится. Предположительная стоимость набора - 30 долларов.
Этот экспресс-тест выявляет наличие в организме белков COVID-19. Как отмечают специалисты, эта технология не гарантирует стопроцентной точности результатов. Если результаты теста негативные, но у человека есть симптомы заражения коронавирусом, он должен обратиться к врачу, рекомендует FDA.
По данным информационного агентства Associated Press, сейчас в Соединенных Штатах ежедневно почти 2 два миллиона человек проходят тестирование на коронавирус. По словам экспертов, для контроля за эпидемией количество тестирований должно быть увеличено в несколько раз.
Лидер республиканцев в Сенате поздравил Байдена с победой
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл во вторник поздравил избранного президента страны Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис, признав их победу на выборах.
Это произошло на следующий день после того, как победу на выборах кандидата-демократа подтвердила коллегия выборщиков.
Ранее Макконнелл избегал называть Джо Байдена избранным главой государства, признавая право действующего президента, республиканца Дональда Трампа на подачу судебных исков с целью оспорить итоги голосования.
Утверждения президента Трампа о масштабных фальсификациях и мошенничестве на выборах, его слова о том, что у него украли победу, по большей части, не нашли подтверждения в судах.
В течение примерно 10-минутной речи в Сенате 15 декабря Митч Макконнелл говорил главным образом об успехах Дональда Трампа за последние 4 года. Под конец выступления он поздравил избранного президента Джо Байдена, одновременно заметив, что надеялся "на другой результат ноябрьского голосования". По поводу Байдена Макконнелл сказал, что политик-демократ посвятил служению обществу многие годы своей жизни. Лидер сенатского большинства также подчеркнул, что "американцы могут гордиться самым первым в истории страны избранием на пост вице-президента женщины".
Во вторник же газета The New York Times написала, что Митч Макконнелл и его высокопоставленные помощники убеждают остальных республиканцев в Сенате не поддерживать однопартийцев в Палате представителей, если кто-либо из них попытается опротестовать итоги выборов во время ратификации результатов Конгрессом 6 января. Газета сообщила об этом со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.
За Джо Байдена 14 декабря высказались 306 членов Коллегии выборщиков – в соответствии с результатами голосования в отдельных штатах, за его соперника, Дональда Трампа – 232.
Далее члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов, причём если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о признании результатов.
В Палате представителей после выборов 3 ноября большинство сохранили демократы.
В Абхазии за сутки подтверждено 140 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 595 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 108 человек, 95 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 36 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двух пациентов тяжелое, в Очамчирской ЦРБ - 26 пациентов, в Гагрской - 31.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7409 человек. 100 летальных случаев. Выздоровели 5387 человек.
Арчил Талаквадзе и Ираклий Кобахидзе встретились с представителями дипкорпуса
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе и лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе встретились с представителями дипломатического корпуса.
Эту информацию Общественному вещателю подтвердил Ираклий Кобахидзе. По его словам, основной темой обсуждения на встрече были текущие переговоры между властью и оппозицией.
Встреча прошла в резиденции посла ЕС и, по существующей информации, на ней присутствовала посол США Келли Дегнан.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
- «Республиканская партия» заявила, что отказывается сдавать депутатские мандаты до окончания переговоров с «Грузинской мечтой». Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили ранее сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
Россия разрешила поставки томатов с одного из предприятий Азербайджана
Россельхознадзор разрешил, начиная с 16 декабря, поставки томатов с одного из предприятий Азербайджана, а именно общества «Агротерм», расположенного в Хызинском районе.
Ранее российские власти запретили поставки томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря, сославшись на то, что в продукции нашли опасных вредителей – южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. В Баку заявили, что запрет может быть связан с технической ошибкой, и выразили надежду на урегулирование вопроса.
Во вторник Россельхознадзор сообщил о принятом решении разрешить ввоз томатов с предприятия «Агротерм» - под гарантии агентства по пищевой безопасности Азербайджана. Решение приняли по итогам нескольких переговоров и после анализа сведений, предоставленных азербайджанской стороной. На стадии рассмотрения - разрешение на ввоз продукции еще двум тепличным хозяйствам.
Как отмечает «Интерфакс», Азербайджан считается лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев их ввоз превысил 170 тысяч тонн – на 190 миллионов долларов. Доля Азербайджана в общем объеме импорта томатов в Россию в этом году достигла 38 процентов.
Президент Грузии обратилась к раненым воинам и ветеранам
Сегодня, 15 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила презентацию отчета за 2020 год «Фонда поддержки раненых воинов», которая из-за пандемии была частично проведена в онлайн-режиме, сообщает Общественный вещатель.
Саломе Зурабишвили поблагодарила раненых воинов и ветеранов от своего имени и грузинского общества и отметила, что общество должно ежедневно выражать им свою благодарность.
«Вы, по сути, являетесь продолжателями очень старых грузинских традиций и грузинского настроя, которые позволили этой стране расправиться со всеми врагами и прийти к сегодняшнему дню с победами. Вы являетесь продолжением этого в борьбе за защиту наших территорий и в международных миссиях. Вы повсюду демонстрируете мужество и преданность делу, которые были и всегда будут признаком грузинского народа», - заявила президент, поблагодарив частный бизнес, иностранцев и дипломатический корпус за помощь «Фонду поддержки раненых воинов».
В столкновениях в центре Киева пострадали десятки людей
В Киеве, на площади Независимости, сегодня, 15 декабря, произошли столкновения с полицией во время протестной акции предпринимателей.
По данным Украинской службы Радио Свобода, протестующие пытались установить на Майдане палатки, но сотрудники правоохранительных органов им воспрепятствовали. Впоследствии, однако, оказалось, что несколько палаток на площади всё же появилось. Акцию поддержали тысячи индивидуальных предпринимателей.
Полиция перекрыла в украинской столице весь правительственный квартал. Часть митингующих забрасывала полицейских камнями и петардами. В ответ против них применялся слезоточивый газ. Со сцены на Майдане участники протеста заявили, что не планируют покидать центр Киева.
В МВД Украины сообщили о 40 пострадавших в столкновениях полицейских. Сколько человек пострадали из числа протестующих, не ясно.
Предприниматели недовольны ограничениями, введенными в связи с коронавирусной инфекцией. Они добиваются от законодателей снижения налогов для малого и среднего бизнеса.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.