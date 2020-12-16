Генеральная ассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную и усиленную резолюцию о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, проголосовавшие за резолюцию по Крыму.

«Искренне благодарен партнерам Украины за поддержку нынешней усиленной резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Ее принятия в очередной раз доказывает, что мир солидарен с Украиной в непризнании российской попытки аннексии Крыма. Резолюция призывает усилить взаимодействие в рамках международных структур, чтобы заставить Россию как оккупационную власть выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Документ поддержали 64 страны-члена ООН, против – 23 страны, воздержались – 86.

Ранее в МИД Украины сообщили, что одним из ключевых элементов обновленного проекта резолюции стал призыв об усилении взаимодействия в рамках международных платформ для давления на Россию. Среди важных положений, по данным ведомства, является призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение безнаказанности за насильственные исчезновения и констатация роли ФСБ России в применении пыток.

В 2020 году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал три доклада о нарушении прав человека в Крыму. В последнем из них, в частности, говорится о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников ФСБ, безнаказанности причастных к насильственным исчезновениям людей, вмешательстве в профессиональную деятельность журналистов, принудительных перемещениях и депортациях из Крыма населения и т.д.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это вымысел.