Генштаб ВСУ: на Донбассе украинские военные отразили девять штурмов российских войск

Украинские войска отразили штурмы девяти населенных пунктов на Донбассе, возле Григоровки, которая также подверглась атаке войск РФ, бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка. Нанес авиаудару неподалеку от Богородичного.

По данным штаба, на Донецком направлении подразделения войск РФ совершили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григорьевка, Ивано-Дарьевка, Спорное. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спирное и Серебрянка украинские войска успешно отбили.

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Войска РФ вели штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС – успеха не имели, отошли. Нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки, Пречист Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки штурмов армии РФ в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские военные отразили. Захватчики с потерями отошли.

На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, а на Северском направлении войска РФ периодически осуществляют воздушную разведку и из артиллерии обстреливают позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

«На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершал обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного», – сообщают в штабе ВСУ.