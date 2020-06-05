Власти Крыма заявили о готовности принимать российских туристов уже в июле

Российские власти одобрили поэтапный план запуска курортного сезона в Крыму. Так, согласно информации подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма Крыма, с 1 июля полуостров готов принимать туристов из соседней России.

Это произойдет при условии стабильной эпидемиологической ситуации в Крыму, добавили в ведомстве.

«Мы находимся в ежедневном контакте с Ростуризмом, нас слышат и помогают в ряде моментов. Нами отправлены в федеральный центр ряд предложений по смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы... Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля – открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день», – сказал глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.

Ранее он выразил уверенность, что курортный сезон в этом году придется продлить, чтобы принять всех желающих оздоровиться на полуострове.

В Крыму с 15 июня начнет работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане. Отели и гостиницы откроют для приезжих отдыхающих на втором этапе запуска объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса.

В Крыму также планируют запустить электронную систему учета туристов.