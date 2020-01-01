Главный раввин Польши ответил Путину на слова об «антисемитской свинье»

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на последнем в этом году заседании правительства подвел итоги. Он назвал проблему безработицы самым большим вызовом экономики страны:

«Рабочие места крайне большой вызов для страны и, конечно, мы все хорошо понимаем, что сегодня мы не ликуем, однако работаем более концентрировано и мы должны сказать, что нашим главным партнером в создании рабочих мест является, конечно, грузинский бизнес. Главной задачей нашего правительства является сильный грузинский бизнес, сильные грузинские компании, которые создают новые рабочие места, именно поэтому мы активизировали, углубили отношение с бизнесом», — заявил Гахария, передает "Грузия-Online".

Премьер считает, что у страны довольно хорошие цифры экономического роста: по данным за десять месяцев, в Грузии экономический рост превысил 5%. Рост прямых иностранных инвестиций за третий квартал составил 80%, однако нужно много работать, чтобы партнеры страны максимально увидели привлекательность Грузии.

Премьер-министр Грузии также подчеркнул, что количество туристов в этом году превысило девять миллионов. При этом зимние курорты страны – Местиа, Гудаури, Годердзи, Бакуриани – в этом сезоне готовы принять новых гостей.

Гахария также отметил, что в течение последних нескольких месяцев правительство начало процесс ускоренной приватизации – это сто объектов, которые постоянно будут в списке министерства экономики. Они дают возможность активировать те активы, которые до этого не принимали участие в экономической жизни стран. По его словам, за месяц было продано 28 объектов, что превышает около 45 миллионов лари (более 15,7 миллионов долларов).

Премьер назвал важным системную регистрацию земли сельскохозяйственного назначения, начать которую планируется с 2020 года. По его словам, в течение трех лет данная проблема будет урегулирована и земля, как одна из основных экономических активов, будет полностью включена в экономическую жизнь и оборот страны.

Государственный проект «Производи в Грузии», по словам преьмера, будет развиваться и в 2020 году, при этом «дойдет почти до каждой грузинской семьи и распространится на регионы». Правительство поддержит любого гражданина, который готов взять на себя ответственность стать производителем.

Гахария также назвал «крайне важной» реформу образования. По его словам, ни один успех, ни в политической, ни в экономической жизни, не может быть устойчивым, с долгосрочной перспективой развития, если не будет создана сильная и современная система образования.

«Иначе наша молодежь, наши дети не смогут быть конкурентоспособными в рамках глобальной конкуренции. Поэтому системная реформа образования, которую правительство начало в 2019 году, продолжится и будет приоритетным в течение 2020 года, особенно в плане среднего и профессионального образования», — подчеркнул Гахария.

Крайне важным назвал Гахария продолжение реформирования правоохранительной системы. Гахария уверен, что победа над криминалом не будет иметь никакой цены, если не будут защищены стандарты прав человек. Поэтому в 2020 году должно быть продолжено реформирование следственной системы, чтобы повысить качество расследований.

В 2020 году будет активизирована работа совета и секретариата по правам человека и данный вопрос станет одним из приоритетных в течение следующего года, отметил глава правительства.

Что касается социального обеспечения, то, по словам Гахария, у государства есть обязанность заботиться о незащищенных слоях общества. Согласно бюджету, лица с ограниченными возможностями первой и второй группы получат повышение к пенсии в раземере 20 лари (около 7 долларов). Пенсионеры старше 70 лет получат повышенную на 30 лари пенсию (около 10 долларов). Пенсия граждан, достигнувших 70 лет и проживающих в высокогорье, составит 300 лари в месяц (около 105 долларов). Педагогам, работающим на полную ставку в течение года, увеличат зарплату на 300 лари.

По словам Гахария, бюджет 2020 года ориентирован на граждан и особенно на те слои общества, которые нуждаются в особой помощи. Это дети, заслуженные пенсионеры, врачи, учителя, правоохранители и солдаты. В соответствии с бюджетом этого года, повышенные зарплаты получат учителя детских садов и школ, врачи скорой помощи и сельские врачи, солдаты, полицейские, а также работники сферы культуры.