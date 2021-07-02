Россия заявила в ПАСЕ протест из-за украинского закона о коренных народах

Россия потребовала от ПАСЕ «рассмотреть проблему прав национальных меньшинств в Украине и дать свою оценку»

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 1 июля выразила протест в связи с принятием Верховной Радой Украины в четверг закона о коренных народах.

Заявление делегации России размещено на сайте ПАСЕ. Об этом также сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация», – прокомментировал Толстой.

В своем заявлении российская делегация в ПАСЕ указывает на то, что принятый в Украине закон о коренных народах «нарушает права этнических русских, венгров, поляков, румын, белорусов, молдаван, греков, словаков и представителей других этнических групп».

Россия потребовала от ПАСЕ «рассмотреть проблему прав национальных меньшинств в Украине и дать свою оценку».

1 июля Верховная Рада приняла законопроект о коренных народах Украины за основу и в целом. «За» проголосовали 325 депутатов парламента. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что принятый закон «полностью разбивает кремлевские мифы о «русских скрепах» на крымской земле, приближая тем самым освобождение Крыма от российских захватчиков».

Президент Украины Владимир Зеленский еще 18 мая, в годовщину депортации крымскотатарского народа, указал на то, что Украина прилагает усилия для возвращения полуострова под свой контроль. Он также сообщал, что внес на рассмотрение в парламент законопроект о коренных народах.

16 июня сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по правам человека единогласно рекомендовал парламенту принять закон о коренных народах за основу и в целом.

После этого в Госдуме приняли заявление, осуждающее этот украинский законопроект и заявили, что намерены обращаться в ПАСЕ и ОБСЕ.

Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о коренных народах Украины – «мощный удар по русским», а позже сравнил его с оружием массового поражения.