Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призывает граждан США срочно покинуть Украину, так как «ситуация в стране может очень быстро поменяться».

«Американские граждане должны уехать, должны уехать сейчас же», – сказал Байден в интервью телеканалу NBC News.

«Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может очень быстро поменяться», – подчеркнул президент, имея в виду российские вооруженные силы.

Байден также подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не отправит войска в Украину, даже для спасения американцев в случае российского вторжения.

«Это стало бы мировой войной. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, мы окажемся в совершенно другом мире», – сказал Байден.

Он отметил, что «если Владимир Путин достаточно глуп, чтобы начать вторжение, то ему хватит ума, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах».

Байден добавил, что он уверен в том, что ему не придется говорить об этом российскому президенту лично, подчеркнув: «Он [Путин] об этом знает».

The Wall Street Journal накануне сообщила, что одобрен план эвакуации американцев из Польши, куда они сами прибудут из Украины. В январе польские власти начали создавать переходы для беженцев из Украины на случай вторжения России. Страна готовилась принять до миллиона человек.

Также днем ранее Госдепартамент США внес Украину в «красный список» стран, куда путешествовать не рекомендуется. Ведомство призвало всех находящихся на Украине американцев немедленно уехать. Это решение объясняется «возросшей угрозой военных действий России».

В январе Госдепартамент разрешил части сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину в добровольном порядке, а их семьи обязал выехать из страны. Эвакуацию дипломатов объявили Великобритания и Канада. Вывоз семей своих дипломатов начали также Германия и Австралия.