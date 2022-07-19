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Российские войска обстреляли ракетами Одесскую область, шестеро пострадавших
В результате российского ракетного удара по Одесской области пострадали шесть человек, среди них – один ребенок. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на данные украинского оперативного командования «Юг».
Согласно озвученным данным, российские войска ночью из акватории Черного моря выпустили семь крылатых ракет «Калибр» по Одесской области – одну ракету сбили силы ПВО, шесть попали по одному из сел.
В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры.
Утром 18 июля горсовет Одессы со ссылкой на данные украинского оперативного командования «Юг» также сообщал о ракетном ударе по области со стороны российских захватчиков. «Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования. Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожаров», – говорилось в сообщении.
Еще одна ракета попала в мост через Днестровский лиман, который российские войска уже не раз атаковали. Пострадавших не было.
По последним данным президента Украины Владимира Зеленского, Россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет.
Другие новости дня
Основателя «ТВ Пирвели» вызвали на опрос в прокуратуру
Основатель «ТВ Пирвели» Вато Церетели вызван в прокуратуру для опроса по поводу инцидента на территории посольства США.
По информации телеканала «Мтавари архи», Вато Церетели придет в прокуратуру сегодня в 18:00.
Напомним: Вато Церетели заявляет, что на территории посольства США на него напали депутаты «Грузинской мечты». Инцидент произошел во время торжественного мероприятия по случаю Дня независимости, на глазах у свидетелей.
«Депутаты «Грузинской мечты» напали на меня на территории посольства США, они нанесли мне физическое оскорбление. Во дворе американского посольства, куда были приглашены 200 или 300 гостей. Я в шоке, я не знаю, что сказать. Я обращаюсь к Келли Дегнан: в посольстве США меня подвергли физическому насилию, будьте добры и обнародуйте кадры, передайте в СМИ. Депутаты «Грузинской мечты» избили человека, на территории произошло преступление», - заявил Церетели.
В посольстве США в Грузии ограничились заявлением о том, что изучают информацию об инциденте.
Депутат Анри Оханашвили заявляет, что со стороны Вато Церетели имела место «грязная провокация» и «он получил ответ, которого заслуживал».
В Украине арестован бывший глава СБУ по Крыму Олег Кулинич
Бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной республике Крым Олега Кулинича отправили под арест. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.
Кулиничу предъявили обвинения по трем статьям, в том числе – в госизмене. Он был задержан 16 июля. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В ведомстве заявили, что в результате проведённого расследования были установлены факты сотрудничества Кулинича с российскими спецслужбами. По данным следователей, экс-глава СБУ по Крыму передал российской разведке информацию, составляющую государственную тайну. В сообщении также говорится, что Кулинич состоял в некой преступной организации, которая "занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".
"Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", — добавили в бюро.
Олег Кулинич возглавлял Управление СБУ в Автономной республике Крым с октября 2020-го до марта 2022 года. После аннексии полуострова Россией управление размещалось в Херсоне. Когда-то Кулинич учился в академии ФСБ России и проходил военную службу Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Предполагается, что именно Кулинич может быть причастен к быстрому захвату Херсонской области российскими военными, наступавшими из Крыма.
Утверждается, что один из помощников Кулинича Игорь Садохин, координировавший антитеррористическую деятельность Управления СБУ в Херсонской области, был задержан в марте по обвинению в государственной измене. Есть сведения, что он передал российским силам карту минных полей и координаты объектов обороны для российской военной авиации.
- 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о временном отстранении от занимаемых должностей председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Комментируя своё решение, Зеленский заявил, что его причина - в сотнях уголовных дел о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов.
ООН призвала срочно вернуть на рынки продовольствие из РФ и Украины
Продовольствие российского и украинского производства следует немедленно вернуть на мировые рынки, чтобы избежать голода в ряде регионов мира. Однако для этого нужны "смелые и скоординированные политические меры", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, мир еще может "избежать катастрофы", если начнет действовать сейчас и сообща. "Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли", - подчеркнул генеральный секретарь ООН. Если бездействовать, то ситуация в следующем году может быть ещё хуже, добавил он.
Морская блокада украинских портов Россией после российского военного вторжения в Украину и невозможность экспорта украинского зерна по морю – проблема, которая уже несколько месяцев обсуждается на всех международных встречах и в ООН. Киев и Запад обвиняют в блокировке Россию, Москва настаивает, что порты блокированы по той причине, что подходы к ним заминировала Украина.
По оценкам западных экспертов, в украинских портах заблокировано около 25 миллионов тонн зерна.
В настоящее время Украина и Россия при участии ООН и Турции продолжают переговоры по восстановлению морского зернового экспорта. На прошлой неделе , по сообщениям СМИ, были достигнуты договорённости о режиме прекращения огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов.
Вчера помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудит вывоз зерна с Украины 19 июля на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране.
Международные агентства по оказанию гуманитарной помощи предупреждают, что страны Африки, Ближнего Востока и других регионов столкнутся с острой нехваткой продовольствия, если украинское зерно не будет доставлено вовремя.
«Газпром» предупредил Европу о возможных форс-мажорах с поставками
Российский «Газпром» сообщил клиентам в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных не зависящих от него обстоятельств», сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на письмо компании.
Речь идет о поставках газа в Германию и за ее пределы через трубопровод «Северный поток-1». По данным агентства, письмо «Газпрома» было получено четыре дня назад, но касалось поставок начиная еще с 14 июня.
Представитель консалтинговой компании Energy Aspects Тревор Сикорски заявил Bloomberg, что объявление о форс-мажоре задним числом может говорить о том, что «Газпром» не планирует 21 июля возобновлять поставки газа по «Северному потоку - 1». В этот день должно завершиться плановое техобслуживание газопровода.
Среди получателей письма – крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper. Компания сообщила, что официально отклонила заявление «Газпрома», считая его необоснованным. Предупреждение о форс-мажорах также получил крупнейший немецкий производитель электроэнергии RWE.
Однако австрийская нефтегазовая группа OMW заявила, что ожидает возобновление поставок по «Северному потоку-1», как и планировалось ранее.
Власти Европы опасаются, что Россия может шантажировать другие страны поставками газа, требуя снять санкции. В Москве это категорически отрицают.
- С 16 июня «Газпром» снизил поставки по газопроводу «Северный поток» на 60%, объяснив это задержкой газоперекачивающих агрегатов, которые из-за санкций застряли в Канаде.
- 11 июля поставки по «Северному потоку» были прекращены. Официально – из-за планового технического обслуживания.
- 17 июля отремонтированную газовую турбину Siemens Energy отправили из Канады в Германию, что вызвало возмущение активистов.
Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут
Первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью спортивному блогеру Вите Кравченко совершила каминг-аут. На это обратил внимание Sports.ru.
Кравченко рассказывает о спортсменке Надежде Карповой, которая, по его словам, "первой сделала каминг-аут в истории российского спорта". В ответ Касаткина говорит, что обрадовалась за нее и не только за нее – "за людей, в особенности за девчонок, которым это было важно услышать".
"Я чуть-чуть нервничаю. Прямо так откровенно еще не было. Так, на камеру еще не было. Но мне на самом деле прикольно", – сказала Касаткина на вопрос о том, как она себя чувствует, говоря об этом.
Блогер также спросил о том, есть ли у нее девушка, на это Дарья Касаткина ответила "Да".
"То, что эта тема в России запретная, ты считаешь, это нормально или нет?" – спросил затем Кравченко. Спортсменка ответила: "Да блин, у нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему. Вот эта вот фраза "хочешь быть геем" – хочешь не хочешь, знаешь, стал не стал. Ну что это за бред? Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России".
Дарье Касаткиной 25 лет. Она занимает 12-ю строку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет наибольшее количество очков среди российских теннисисток. Сейчас Касаткина живет в Барселоне.
В Госдуму России внесли законопроект, запрещающий "отрицание семейных ценностей" и полную "пропаганду ЛГБТ" в СМИ, интернете и социальных сетях (сейчас законом запрещается "пропаганда ЛГБТ" среди несовершеннолетних). Поправки предполагают также прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения "на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".
"Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар", – считают авторы законопроекта.
Россия вывезла из Украины и отдала в приемные семьи сто восемь детей
Сто восемь детей-сирот от 5 до 16 лет, проживавших на оккупированных РФ территориях восточной Украины, отданы приемным родителям из России. При этом Украина не давала согласия на их эвакуацию и усыновление.
По данным издания «Верстка», будущих приемных родителей детям показывали по видеосвязи, а впервые они увиделись уже на российской территории. Сирот распределили в приемные семьи в Москве, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Отмечается, что дети уже получили гражданство РФ по упрощенной процедуре, которую ввел своим указом Владимир Путин. Согласно указу, подать заявление на получение гражданства для несовершеннолетних могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами России.
По международному праву вывоз несовершеннолетних граждан на территорию страны-агрессора расценивается как насильственное перемещение и преступление против человечности. Согласно Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, детям с территории боевых действий должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны, либо нейтральной страны.
Дагестанец обратился в правоохранительные органы с заявлением о пытках в «рехабе»
Выходец из Дагестана Магомед Асхабов обратился в Следственный комитет и в прокуратуру с заявлением о пытках, которым его на протяжении семи месяцев подвергали в «реабилитационном центре» «Старт» в Хасавюрте. В «рехаб» Асхабова принудительно поместили родственники с целью «излечения» от гомосексуальности, сообщает Кавказ.Реалии.
Об этом сообщает кризисная группа CK SOS, которая помогла Асхабову покинуть Дагестан, а затем и Россию.
В заявлении Асхабов указывает, что среди пыток, которым подвергались помещенные в «рехаб» люди, было многочасовое подвешивание в наручниках, принудительное длительное ношение тяжестей, привязывание людей друг к другу так, что они были вынуждены все действия, включая отправление естественных потребностей, совершать вместе, и другие многочисленные способы жестокого и унизительного обращения.
В заявлении Асхабова указаны имена конкретных причастных к пыткам сотрудников «рехаба», а также учредителя организации – это Батархан Салгиреев.
- В интервью Кавказ.Реалии Магомед Асхабов подробно рассказал о шантаже, изнасиловании и преследованиях, которые ему пришлось пережить из-за его гомосексуальности, о насильственном «лечении» в «реабилитационном центре» и о психологических травмах, которые дают о себе знать даже после эвакуации в безопасное место .
- В апреле дагестанская полиция отчиталась о задержании персонала «реабилитационного центра» для нарко- и алкозависимых в Махачкале. Там были найдены наручники и цепи, которые применяли на «пациентах». Содержавшиеся в «рехабе» люди заявили, что их поместили туда обманом или силой, лечения не предоставляли.
The Insider: Игорь Стрелков (Гиркин) использовал паспорт на вымышленное имя
Бывший министр обороны так называемой «ДНР» Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин) по меньшей мере с ноября 2014 года по февраль 2016 года пользовался паспортом на вымышленное имя. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.
Журналисты выяснили это, изучив авиаперелеты Стрелкова и его жены. Например, в декабре 2014 года супруги летели вместе из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Жена Стрелкова – уроженка Донбасса Миросала Регинская – бронировала билеты вместе с неким Сергеем Руновым, родившимся 12 мая 1970 года. Рунов - фамилия деда Стрелкова по материнской линии. Согласно расследованию, человека с таким ФИО и датой рождения не существует.
Паспорт на это имя мог быть выдан ФСБ, делают выводы авторы. Они обнаружили в авиабазе еще шесть поддельных российских внутренних паспортов из той же серии, некоторых из этих личностей The Insider и Bellingcat идентифицировали как сотрудников ФСБ.
Среди них – Артем Виноградов, который в марте 2015 года летел вместе с неким Михаилом Степановым (настоящая фамилия Швец), человеком, которого расследователи считают причастным к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Паспорт «прикрытия» той же серии авторы обнаружили и у бывшего главы так называемой «ЛНР» Игоря Плотницкого. Он, как и Стрелков, летал по нему вместе с женой Ларисой Плотницкой (которая, как сообщается, скончалась в 2020 году).
Игорь Стрелков заявил The Insider, что не комментирует наличие у него паспорта прикрытия, а его жена Мирослава Регинская, выслушав вопрос журналистов, бросила трубку.
- Во время своей первой пресс-конференции на Донбассе Стрелков заявлял, что до 31 марта 2013 года был полковником ФСБ, после чего его «отчислили из части». После возвращения с Донбасса Стрелков часто критиковал ход военной операции в Украине и лично бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
- 15 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» работу Bellingcat и The Insider, заявив, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ
Швейцария отказалась лечить раненых украинских военных
Швейцария отказалась лечить раненых украинских солдат в медицинских учреждения страны, ссылаясь на свой нейтральный статус. Об этом сообщает AFP со ссылкой на издание Tages Anzeiger и МИД Швейцарии.
В мае с соответствующим запросом к правительству обратился Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия при НАТО, который координирует международную эвакуацию военных ВСУ. Некоторые кантоны Швейцарии были готовы принять раненых бойцов, но Федеральное ведомство здравоохранения и МИД наложили вето.
В своем решении власти ссылались на Женевскую и Гаагскую конвенции, согласно которым нейтральные страны должны гарантировать, что после выздоровления бойцы больше не будут участвовать в военных действиях. Принимающая страна должна интернировать их - то есть лишить свободы передвижения до окончания войны. Швейцария не может гарантировать соблюдение этих условий.
Правительство страны также отказалось лечить мирных жителей, так как отличить их от военнослужащих практически невозможно, учитывая что многие гражданские лица добровольно берут в руки оружие, защищая страну, пишет Tages Anzeiger.
Швейцария будет отправлять Украине гуманитарную помощь, в том числе в медицинские учреждения.
В Госдуму России внесли законопроект о запрете "пропаганды ЛГБТ"
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду ЛГБТ" в СМИ, интернете и социальных сетях.
Поправки предполагают также прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения "на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".
Законопроект инициировали шесть депутатов Госдумы – Нина Останина, Ольга Алимова, Яна Лантратова, Николай Бурляев, Алексей Журавлев и Алексей Корниенко.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества".
"Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар", – считают авторы законопроекта.
В российском КоАП с 2013 года действует статья 6.21 ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних"). В зависимости от степени тяжести она наказывается штрафами до миллиона рублей, административными арестами до 15 суток или временной приостановкой деятельности юридического лица.
Восьмого июня этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в Комитет по государственному строительству и законодательству законопроект, предусматривающий штрафы за любую "пропаганду ЛГБТ". За нарушение закона граждан предлагается штрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, должностные лица – от 100 до 500 тысяч рублей, юридические лица – от одного до пяти миллионов. Если нарушение было совершено с применением СМИ или интернета и не имеет уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 100 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 тысяч до одного миллиона рублей, для юридических лиц – до 10 млн рублей.
В Чечне отчитались о создании нового именного полка "Север-Ахмат"
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о завершении комплектации полка "Север-Ахмат" при Минобороны России. По его словам, в полк вошли "опытные бойцы", которые участвовали в конфликте в Сирии и войне в Украине.
На видеозаписи, которая опубликована в официальном телеграм-канале Кадырова, видно, что на построении полка присутствуют сотрудники полка патрульно-постовой службы и группы быстрого реагирования МВД Чечни, профессиональные военные, а также люди в гражданской одежде – судя по всему, так называемые добровольцы.
Чем именно займется новый полк, неизвестно. Кадыров заявил, что бойцы готовы "идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО", и предложил разместить в горах Чечни системы противовоздушной обороны с базой в танковой части Шалинского района для "упреждающих тактических мер".
О создании именных подразделений в Чечне стало известно в конце июня – тогда планировалось сформировать четыре батальона: "Север-Ахмат", "Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат". Известно, что за эту работу отвечает спикер чеченского парламента Магомед Даудов. По словам главы республики, три остальных батальона также сформированы, однако их состав не раскрывается. По какой причине было принято решение о комплектации "Север-Ахмат" как полка, численность которого в несколько раз больше батальона, неизвестно.
Напомним, ранее заявлялось, что в новые батальоны войдут только уроженцы Чечни. Для них также планировалось отремонтировать здание в поселке Ханкала - для каких именно нужд оно необходимо военным, неизвестно.
- Университет спецназа в Гудермесе на данный момент является одной из трех возможностей отправиться на войну в Украину для так называемых добровольцев из всех регионов России. За участие в войне им обещают денежное довольствие, льготы и выплаты семье в случае гибели. Сообщалось, что еженедельно университет готовит для войны порядка 200 "добровольцев".
- Чеченские правозащитные организации и блогеры сообщают о поступающих к ним обращениях от жителей республики, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. Одному из таких похищенных, жителю села Серноводское Шамилю Сасламбекову (возможно, Сосламбекову), предположительно поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Он предпочел отправиться на войну, где был убит.
- В мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, которые отправились на войну в Украину из Чечни, есть осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. По подсчетам телеграм-канала "Можем объяснить", из 953 отправившихся "добровольцев" из списка, опубликованного украинской разведкой, по меньшей мере 101 человек имеет "уголовное прошлое и настоящее".
- Кавказ.Реалии проверил опубликованный украинской стороной список "добровольцев", которых отправили на войну через Чечню. Среди добровольцев оказались многодетные отцы, юные парни, приверженцы конспирологических теорий и те, кто пошел воевать из-за невозможности найти достойную работу – всех их объединяет доверие государственной пропаганде и убежденность в том, что в Украине они защищают собственную родину. Истории раненых и погибших бойцов редакции рассказали их родственники.
- Ранее стало известно о формировании в Ингушетии именной "ингушской" стрелковой роты – она будет состоять из так называемых добровольцев, которые заключат контракт для прохождения военной службы. О создании аналогичного подразделения заявили в Калмыкии и Дагестане.
Мерой пресечения для Сосо Гогашвили избрано заключение под стражу
Бывшему замначальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял судья Арсен Калатозишвили, удовлетворив ходатайство стороны обвинения.
На сегодняшнем процессе сторона защиты требовала освободить Гогашвили под залог в размере 50 000 лари, сторона обвинения – заключения под стражу.
После того, как Гогашвили начал рассказывать о деталях своего задержания, судебное заседание было объявлено закрытым. Как пояснила прокурор Майя Силагадзе, представленные в деле материалы – с грифом секретности и, кроме того, они содержат в себе персональные данные, соответственно, заседание должно продолжаться в закрытом режиме.
Предварительное судебное заседание назначено на 8 сентября.
Напомним, что Сотрудники СГБ задержали Сосо Гогашвили 16 июля. Ему предъявлено обвинение по трем пунктам: в соответствии с первой частью ст. 333 (превышение чиновником служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение законных интересов государства), 4-й частью ст. 157 (незаконные добывание, хранение, использование, распространение персональных данных, повлекшие значительный вред, с использованием служебного положения) и 3-й частью ст. 236 (противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Грузии, предусматривающим в качестве наказания лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.
По словам адвокатов, первый эпизод касается незаконного получения-хранения-распространения персональных данных двух лиц. Второй – связан с выносом из СГБ сведений, содержащих государственную тайну, а третий – с незаконным приобретением-хранением-ношением пяти единиц огнестрельного оружия.
Аресту Гогашвили предшествовал скандал: три дня назад на проправительственном телеканале «Маэстро» обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании «Мтавари». Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы «Post Factum» Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.
Урсула фон дер Ляйен: Наша цель – удвоить поставки природного газа из Азербайджана в ЕС
«Наша цель – через несколько лет удвоить поставки газа из Азербайджана в Европейский союз», – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Баку.
«Сегодня я нахожусь в Азербайджане для подписания нового соглашения. Наша цель – через несколько лет удвоить поставки газа из Азербайджана в Евросоюз. Азербайджан будет решающим партнером для безопасности наших поставок и климатической нейтральности», — написала Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Евросоюз обращается к более надежным поставщикам энергии.
Президента Еврокомиссии в Баку сопровождает комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон. Они проводят переговоры с руководством Азербайджана о поставках в Европу каспийского газа в обход России.
«На фоне постоянного использования Россией своих энергоресурсов в качестве оружия, диверсификация импорта энергоносителей является главным приоритетом для ЕС. Президент фон дер Ляйен и комиссар Кадри Симсон отправятся в Азербайджан для дальнейшего укрепления сотрудничества», — говорилось в предваряющем визит заявлении Еврокомиссии.
Еврокомиссия предложила странам ЕС сделку с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и поддержки расширения трубопровода.
В Южной Осетии наблюдается рост заболеваемости COVID-19
За последние две недели в самопровозглашенной республике Южная Осетия наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с июнем. Об этом заявила глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева.
«В результате проведенных исследований за прошедшие 15 дней было выявлено пять случаев COVID-19. В России и мире, в целом, начинается рост заболеваемости коронавирусом, учитывая период летних отпусков, вероятность инфицирования наших граждан, выезжающих за пределы республики, возрастает во много раз», - цитирует Кочиеву агентство «РЕС».
Она напомнила, что третья волна коронавируса началась в Южной Осетии в январе текущего года, когда уровень выявляемости инфекции доходил до 42 процентов.
«С января отметилась тенденция к спаду заболеваемости: в феврале количество выявленных случаев составило 31 процент, марте — 15 процентов, апреле — 3 процента, и в мае из проведенных лабораторных исследований не было выявлено ни одного случая. А в июне было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом», - подчеркнула глава санитарного ведомства.
Кочиева уточнила, что пять человек, которые заболели COVID-19 в июле, лечатся амбулаторно, заболевание у них проходит в легкой форме.
«Симптомы коронавирусной инфекции схожи с симптомами ОРВИ, гриппа. При наличии симптомов респираторной инфекции, надо оставаться дома и лечиться. Не надо забывать о профилактических мерах, которые мы неоднократно доводили до нашего населения. Новый штамм коронавируса переносится в легкой форме, однако это не должно вводить людей в заблуждение. В первую очередь это касается граждан, относящихся к группе риска. Мы все помним, сколько человек стали жертвами COVID-19», - сказала глава санитарного ведомства.
Власти Тбилиси перестанут обеспечивать беженцев из Украины бесплатным жильем
Власти Тбилиси вместо бесплатного жилья начнут выдавать беженцам из Украины ежемесячное денежное пособие. Об этом сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Беженцы из Украины с 15 июля получат ежемесячно 300 лари ($101) и еще 45 лари ($15) на каждого человека дополнительно. Кроме этого, международная организация World Vision и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) рассматривают возможность выделения помощи в размере 235 ($79) лари на человека.
В этой связи 31 июля будет прекращена программа по обеспечению бесплатным жильем, которая была запущена в марте этого года после вторжения России в Украину.
В рамках этой программы Тбилиси принял более 5100 человек, из них более 2300 человек до сих пор проживают в почти 40 гостиницах столицы. На конец июля сумма, потраченная на обеспечение жильем беженцев из Украины, составит 14 млн лари (более $4,7 млн), говорится в сообщении мэрии.
С 1 июля в Латвии сократили госпрограмму помощи беженцам из Украины из-за того, что у властей больше нет денег на проживание людей. Власти теперь выделяют на проживание одного человека в день лишь $3,5 евро, на них разместить людей в отелях, хостелах или общежитиях в Риге невозможно. Беженцы оказываются на улице: снимать жилье самостоятельно у них нет денег.
При этом в Латвию каждый день приезжают примерно 120 беженцев из Украины: в основном это люди с оккупированных территорий, которые были вывезены или были вынуждены уехать в Россию, а сейчас пытаются уехать в Европу или обратно в Украину.
Ираклий Гарибашвили обратился с письмом к Урсуле фон дер Ляйен
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обратился с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем он подверг критике резолюцию по Грузии, принятую Европарламентом 9 июня текущего года.
«К сожалению, она (резолюция) содержит в себе множество фактических неточностей, в связи с чем я готов, в случае необходимости, предоставить детальную информацию», - говорится в письме.
Как отмечает премьер, беспокойство, высказанное в резолюции «по поводу деструктивной роли, которую играет олигарх Бидзина Иванишвили в политике и экономике Грузии», а также сделанный в качестве доказательства вывод о том, что якобы Иванишвили имеет личные и деловые связи с Россией, ничем не подкреплены. «Соответственно, все сказанное в резолюции в связи с неформальным управлением, является ложью», - подчеркивает Гарибашвили.
«Оппоненты никогда не представляли фактов вмешательства Бидзины Иванишвили в политику или правосудие, он больше не ведет экономическую деятельность в Грузии, нет прецедентов его личных или деловых связей с Россией. Поэтому все, что написано в резолюции о неформальном правлении - полная ложь», - пишет премьер-министр.
По словам Ираклия Гарибашвили, радикальная часть оппозиции использует сказанное в резолюции для дальнейшего углубления поляризации в Грузии.
«Кроме того, резолюция напрямую была использована швейцарским банком для прекращения финансовых переводов Бидзины Иванишвили. Соответственно, банк использует документ Европарламента для подрыва законных прав бывшего премьер-министра Грузии, что также дискредитирует страну. Я рад, что Еврокомиссия и Европейский совет не поддержали совершенно беспочвенный призыв Европарламента, и я лично благодарю вас за это. Однако для того, чтобы полностью нейтрализовать негативное влияние резолюции Европарламента, важно, чтобы Еврокомиссия выразила четкую позицию в отношении беспочвенных обвинений, отраженных в документе. Выражение Еврокомиссией четкой позиции является необходимым условием для того, чтобы у грузинского народа не углубилось чувство несправедливости в отношении европейских структур, а радикальное крыло оппозиции не использовало резолюцию Европарламента для разжигания поляризации», - пишет Гарибашвили.
Вместе с тем, он обращается с просьбой к президенту Еврокомиссии, чтобы комиссия четко отстранилась от персонификации записи о деолигархизации.
«И в данном случае, ясность позиции Еврокомиссии важна для того, чтобы не оставлять пространства для спекуляций, поддерживать высокое доверие грузинского общества к европейским структурам и способствовать снижению степени поляризации в Грузии. В качестве приложения, посылаю вам письмо, опубликованное мной в Грузии, в котором я детально изъяснил основные ценности и принципы, на которые опирается система управления в нашей стране. Думаю, это письмо создаст у вас ясное представление о том, почему борется радикальная оппозиция с Бидзиной Иванишвили и после его полного дистанцирования от политики», - говорится в письме, передает агентство «Интерпрессньюс».
Греческие танкеры нарастили перевозки нефти из России на пороге санкций
Европейские владельцы нефтяных танкеров – в частности, греческие – значительно увеличили перевозки российской нефти. Это происходит на фоне приближения эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Санкции вступят в силу в декабре 2022 года. Об этом рассказывает The Wall Street Journal.
Греческие компании, контролирующие почти треть мирового танкерного флота, в мае и июне 2022 года перевезли около половины рыночной российской нефти. За эти два месяца греческие суда 151 раз заходили в российские порты на Чёрном и Балтийском морях – по сравнению с 89 заходами годом ранее. Кроме того, греческие танкеры загружают нефть в дальневосточных портах России.
"Никто не может сказать, что произойдёт с рынком танкеров, когда вступят в силу санкции", – говорит исполнительный директор греческой судоходной компании, попросивший об анонимности. Однако, по его словам, санкции могут иметь и позитивный эффект. Поскольку европейский спрос на нефть остаётся высоким, суда будут возить её из США и стран Ближнего Востока. "Они будут плавать на большие расстояния, а значит, заработают больше денег", – считает исполнительный директор.
Ещё один метод, который европейские танкеры используют для перевозки российской нефти, – это перевалка с судна на судно. В последние месяцы только у одного из греческих портов были осуществлены десятки подобных операций. Судовладельцы заявляют, что некоторые из этих судов отключают свои транспондеры, чтобы скрыть своё местоположение. По их мнению, такая практика может усилиться по мере приближения санкций против российской нефти.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это страны Евросоюза приняли несколько пакетов санкций против России. Шестой пакет предусматривает запрет на ввоз нефти из России морским путём с 5 декабря 2022 года. Ожидается, что в результате европейский импорт нефти из России сократится примерно на 90%.
- В ответ на российское нападение на Украину США запретили импорт нефти, газа и угля из России в начале марта 2022 года.
- На фоне решений США и Евросоюза об эмбарго на российское топливо Китай и Индия в разы увеличили закупки российских энергоносителей. Как утверждают трейдеры, Россия продаёт ископаемое топливо азиатским странам со скидкой до 30%.
Телеканал "Дождь" частично возвращается в эфир. Пока по вечерам
Телеканал "Дождь" возобновит работу 18 июля. Первый с марта 2022-го эфир будет транслироваться в ютуб-канале "Дождя", он начнется в 20.00 часов по Москве.
"Сегодня граждане России как никогда должны иметь доступ к независимой информации. И потому нам особенно важно вернуться в эфир. Мы, как и десятки миллионов россиян, хотим, чтобы война закончилась, а Россия от катастрофы и разрушения вернулась на путь развития", – написала редакция телеканала в своем телеграм-канале.
Журналисты пишут, что хотят объединить на платформе Дождя "тех, кто думает" так же как они – "вне зависимости от того, где эти люди находятся".
"Сейчас не время для подобных споров и разногласий. Главное сегодня – распространять информацию о происходящем", – пишет редакция.
Накануне гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева дала интервью изданию "Холод" и сказала, что до конца лета телеканал будет работать несколько часов в день, а с сентября возобновится его полноценное вещание.
На первых этапах, по ее словам, на ютуб-канале "Дождя" будут проходить вечерние прямые эфиры, а также вернутся несколько авторских программ. "Большой, серьезный" запуск запланирован на осень, так как необходимо оборудовать студию и построить декорации, сказала Синдеева.
- 1 марта, через неделю после начала российского военного вторжения в Украину, Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт "Дождя" из-за "фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям". 3 марта канал приостановил работу. По словам Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники "Дождя" покинули Россию.
- 6 июня телеканал "Дождь" получил разрешение на вещание из Латвии. Редакция пишет, что на первом этапе студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии "Дождь" сотрудничает с телекомпанией TV3, в Грузии – с телекомпанией Formula.
- "Дождь" работал с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключен из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 в России он был объявлен "иностранным агентом", редакция с этим не согласилась.
Бывший главком НАТО прогнозирует "замороженный конфликт" в Украине
Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что война России против Украины продлиться ещё 4-6 месяцев и завершится "замороженным конфликтом", с созданием милитаризованной зоны, как это было по итогам Корейской войны. Об этом Ставридис заявил в эфире американской радиостанции 77WABS .
Он назвал "крайне очевидным", что военное противостояние "захлебнулось с обеих сторон". Военные планы президента Путина оказались не особенно эффективными, российской армии удалось захватить лишь небольшие территории в сравнении с масштабными намерениями в начале вторжения в Украину, отметил Ставридис.
В свою очередь, "украинцы очень сильно сопротивляются", но никто не может выдержать продолжающегося многие месяцы военного конфликта, добавил бывший командующий силами НАТО.
Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 годы и завершилась перемирием между Северной и Южной Кореей, при этом официальный мирный договор до сих пор не подписан и формально обе страны все еще находятся в состоянии войны.
Российская армия вторглась в Украину 24 февраля по приказу Владимира Путина, начав военные действия по всей территории соседней страны. Наибольших успехов российские военные достигли в первые дни, взяв под контроль Херсон и часть территорий юга Украины, а также большую часть Луганской области. Впоследствии российские войска ушли из северных районов Украины, потом и из-под Харькова, а бои в Донбассе приняли затяжной позиционный характер.
«Грузинская мечта» подтвердила, что не будет участвовать во внеочередной сессии парламента
«В связи с созывом внеочередной сессии с 18 июля еще раз заявляем, что мы не собираемся участвовать в параллельном, выдуманном, саботажном и бесперспективном процессе, спланированным радикальной оппозицией», — говорится в письме председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе на имя председателя парламента Грузии.
Содержание письма и позиция депутатов «Грузинской мечты» были представлены журналистам на брифинге, проведенном в парламенте первым заместителем председателя фракции «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе.
Ни один из 81 члена фракции не будет участвовать во внеочередной сессии.
«Фракция «Грузинская мечта» не будет принимать участие в процессе, целью которого является не интеграция в европейские и евроатлантические структуры, не выполнение рекомендаций Еврокомиссии, а углубление поляризации и саботаж указанных рекомендаций», — говорится в письме, сообщает «Первый канал».
По заявлению автора письма, фракция следует плану, который
подготовлен «Грузинской мечтой» для реализации 12 рекомендаций и призывает оппозицию присоединиться к данному процессу.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о созыве с 18 июля внеочередной сессии парламента страны на прошлой неделе в четверг.
- Ранее часть парламентской оппозиции призывала провести внеочередную сессию, чтобы начать работу над реформами, предусмотренными рекомендациями Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
- На специальном брифинге Зурабишвили призвала к участию в сессии представителей правящей партии и оппозиции.
«Европейские демократы» требуют введения визового режима с Россией
Грузинская оппозиционная партия «Европейские демократы» требует введения визового режима с Россией в связи с массовым въездом россиян в Грузию после начала войны в Украине.
«Стремительно развивающаяся миграция из России в Грузию беспокоит уже всех, кроме руководства страны. В мире есть множество примеров того, какие опасности несет резкая смена демографической картины для любых, в том числе могущественных стран», — цитирует председателя партии Николоза Вашакидзе агентство "Грузия Online".
По словам Вашакидзе, правительство не говорит о проблеме, не пытается остановить и контролировать «процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства».
Вашакидзе отмечает, что из России в Грузию прибывает активная, материально состоятельная, легко адаптирующаяся и консолидирующаяся прослойка и неизвестно, как в этот процесс рано или поздно вмешается российское правительство и его спецслужбы.
«Считаю, что в создавшейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от властей обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и неотложных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию», — заявил Вашакидзе.
Генштаб ВСУ: на Донбассе украинские военные отразили девять штурмов российских войск
Украинские войска отразили штурмы девяти населенных пунктов на Донбассе, возле Григоровки, которая также подверглась атаке войск РФ, бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка. Нанес авиаудару неподалеку от Богородичного.
По данным штаба, на Донецком направлении подразделения войск РФ совершили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григорьевка, Ивано-Дарьевка, Спорное. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спирное и Серебрянка украинские войска успешно отбили.
На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Войска РФ вели штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС – успеха не имели, отошли. Нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки, Пречист Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки штурмов армии РФ в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские военные отразили. Захватчики с потерями отошли.
На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, а на Северском направлении войска РФ периодически осуществляют воздушную разведку и из артиллерии обстреливают позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
«На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершал обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного», – сообщают в штабе ВСУ.
Россия пригрозила швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung судом за карикатуры на Путина
Посольство Российской Федерации в Швейцарии обвинило главного редактора Neue Zurcher Zeitung Эрика Гуйера в том, что в газете "регулярно публикуются материалы разномастных авторов, беспардонно и безнаказанно распространяющих свои измышления и ругательства в адрес руководства России", и заявило о намерении подать в суд на швейцарское издание.
В частности, недовольство российских дипломатов связано с опубликованной в Neue Zurcher Zeitung карикатурой на президента РФ Владимира Путина. На рисунке он изображен с клоунским носом и отпечатком радужного флага на лице.
В российском посольстве заявили, что статью сопроводили "находящейся за гранью разумного понимания карикатурой российского лидера с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и военным преступникам".
"Что касается личности президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе (и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, ни к селу ни к городу)", – говорится в письме к главному редактору.
По мнению российских дипломатов, выражение "военный преступник" в отношении президента Путина "также является бездоказательным прямым оскорблением".
Также сотрудники дипмиссии Российской Федерации в Швейцарии возмутились тем, что президент Украины Владимир Зеленский в статье "изображен в виде могущественного Железного человека".
"Если говорить о клоунаде, то было бы намного уместнее затронуть эту тему в контексте недавнего прошлого бывшего украинского комика В.Зеленского. Сохранились видеозаписи крайне неоднозначных "перформансов" с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые вы легко можете найти в сети", – говорится в письме посольства.
В газете Neue Zurcher Zeitung письмо из российского посольства пока не комментировали.
Канада вернула ФРГ турбину для "Северного потока" после ремонта. Украина протестует
Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике решение Канады вернуть Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток".
В телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Зеленский заявил, что граждане Украины никогда не согласятся с этим решением Оттавы, принятым "фактически в нарушение санкционного режима", добавил Зеленский.
В воскресенье в Оттаве и Монреале прошли акции протеста против передачи турбины для "Северного потока" Германии, сообщает "Франс Пресс". В Монреале десятки демонстрантов держали украинские флаги и транспаранты, на одном из которых была надпись - "Деньги за российский газ убивают украинцев".
По данным "Коммерсанта", Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens, которая используется для подачи газа по газопроводу "Северный поток" из России в Германию. Турбина доставляется в Германию самолетом. Далее на пароме и по суше через Хельсинки на компрессорную станцию "Портовая" у поселка Торфяновка Ленинградской области.
Пятый пакет санкций ЕС не содержит запрета на поставку в Россию газовых турбин, поэтому сложностей с ее вывозом возникнуть не должно. Но возможны задержки при прохождении таможенных процедур, пишет издание.
"Газпром" между тем до сих пор не подтвердил, что увеличит прокачку газа по "Северному потоку", как только получит отремонтированную турбину. Российский концерн ждет от Siemens письменной гарантии возможности безопасно транспортировать и ремонтировать остальные машины.
В июне "Газпром" объяснил резкое сокращение поставок газа в Европу решением канадских властей не возвращать в Россию находившиеся в Канаде на ремонте газовые турбины Siemens. Позже после просьб со стороны Берлина Оттава решила вернуть турбину.
Украина призывала Канаду не возвращать турбины, обвиняя Россию в "шантаже" Германии.Киев выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.
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