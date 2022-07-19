Российские войска обстреляли ракетами Одесскую область, шестеро пострадавших

В результате российского ракетного удара по Одесской области пострадали шесть человек, среди них – один ребенок. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на данные украинского оперативного командования «Юг».

Согласно озвученным данным, российские войска ночью из акватории Черного моря выпустили семь крылатых ракет «Калибр» по Одесской области – одну ракету сбили силы ПВО, шесть попали по одному из сел.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры.

Утром 18 июля горсовет Одессы со ссылкой на данные украинского оперативного командования «Юг» также сообщал о ракетном ударе по области со стороны российских захватчиков. «Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования. Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожаров», – говорилось в сообщении.

Еще одна ракета попала в мост через Днестровский лиман, который российские войска уже не раз атаковали. Пострадавших не было.

По последним данным президента Украины Владимира Зеленского, Россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет.