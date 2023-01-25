США могут объявить о поставке танков Abrams в Украину 25 января – СМИ

США готовятся к официальному объявлению о поставке в Украину танков M1 Abrams американского производства. Это может произойти уже 25 января. Эту информацию в администрации президента Джо Байдена подтвердили агентству Reuters и Голосу Америки.

По данным источника Reuters, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить около 30 танков Abrams.

Вероятнее всего, танки будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а это означает, что они будут взяты не из арсенала Пентагона, добавил источник.

Администрация Байдена может использовать USAI, чтобы купить ранее приобретенные Abrams у союзников, отремонтировать их и отправить в Украину. Этот процесс, как пишет Reuters, может занять месяцы и даже годы.

Представители администрации Байдена ранее заявляли, что Abrams сложно обслуживать, процесс обучения работе с ними займет много времени, еще один минус – необходимость использования реактивного топлива.

Как сообщало издание Politico, администрация президента США намерена направить Украине 30 танков M1 Abrams. Однако официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что США пока не готовы анонсировать отправку Киеву этих танков.

Информация об изменении позиции США появилась в тот же день, когда источники сообщили, что Германия направит в Украину танки Leopard 2 и позволит другим странам, например Польше, сделать то же самое.