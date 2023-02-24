Год боли, сожаления, веры, единства и несокрушимости – Зеленский о годовщине вторжения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал годовщину с начала полномасштабного вторжения РФ годом «боли, сожаления, веры, единства и несокрушимости».

«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча с врагом. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей несокрушимости. Мы знаем, что это будет год нашей победы», – написал он на своей странице в Фейсбук.

Сегодня ожидается пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

24 февраля прошлого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину по всей общей границе и с территории Беларуси. По данным Генерального штаба ВСУ, РФ за это время выпустила почти пять тысяч ракет по территории Украины.

ООН задокументировала смерть не менее 8 006 гражданских лиц – еще 13 287 человек получили ранения за последние 12 месяцев войны. Тем не менее, организация подчеркивает, что реальные цифры значительно выше.

Кремль отрицает вторжение и называет свои действия «специальной военной операцией», целью которой является «демилитаризация и денацификация Украины».

Представитель Вооруженных сил Украины Юрия Игната, сказал, что ВВС ожидают возможных провокаций России 23-24 февраля. По его словам, украинские военные находятся в усиленном боевом дежурстве.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия может планировать «небольшой ракетный удар» на 24 февраля.