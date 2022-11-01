Независимые журналисты в России создали проект «Говорит НеМосква»

Хранилища природного газа в Германии заполнены практически до предела, сообщило в понедельник немецкое информационное агентство DPA. На конец октября ёмкости заполнены газом на 98,5% максимального объёма. По словам исполнительного директора энергетического объединения INES Себастиана Блешке, это говорит о полной подготовке к предстоящей зиме. В пользу Германии сыграла также тёплая осень: сейчас температура воздуха днём в Берлине около +20 градусов Цельсия, и отопительный сезон в стране ещё не начинался.

Блешке подчеркнул, что Германия смогла приблизиться к достижению независимости от отдельных поставщиков энергоносителей, в том числе от России.

Планы немецкого правительства предполагают, что к 1 ноября все немецкие газохранилища должны быть заполнены не менее, чем на 95%. По словам Блешке, этой цели не достигло только хранилище в Редене в Нижней Саксонии: там уровень газа пока не превысил 91,5% мощности.

Газета Tagesschau уточняет, что абсолютный объём газа, хранящийся в Германии на 29 октября, соответствует 241,62 тераватт-часам, что является рекордным значением. Он превысил предыдущее максимальное значение от 10 ноября 2019 года, когда наличный газ оценивался в 239,62 тераватт-часа.

Однако эксперты обеспокоены тем, что рекордный объём газа, который Евросоюз закупил летом у новых поставщиков по ажиотажным ценам, может дестабилизировать мировой газовый рынок. Потребителям всё равно придётся экономить, поскольку цены на газ для них будут зимой крайне высоки. На рынке же после летнего пикового спроса цены на газ в последние недели начали резко падать, что может привести к кризису многие газовые компании.

Рекордных величин цены на природный газ для европейских покупателей достигли в августе, и с тех пор упали на 70%, причём на 20% - только за последние 10 дней, сообщает СNN. Спотовые цены на газ в Нидерландах периодически падают ниже нулевой отметки.

Европе также приходится сталкиваться с проблемами логистики. Поскольку в поиске новых поставщиков Евросоюз сделал ставку на закупки сжиженного газа, у берегов Испании и стран северо-запада Европы скопились очереди из танкеров с газом, который страны-покупатели не успевают разгружать и перерабатывать. Глава отдела сжиженного газа аналитической компании Vortexa Феликс Бут считает, что для их разгрузки потребуется не менее месяца. Окончательный переход на сжиженный газ вместо трубопроводного может занять до 20 лет.