Нидерланды раскрыли агента ГРУ, который хотел работать в суде в Гааге

Служба безопасности Нидерландов сообщила о разоблачении агента ГРУ, который планировал начать работу в Международном уголовном суде в Гааге.

По данным спецслужбы, россиянина зовут Сергей Черкасов, он использовал бразильские документы на имя Виктор Мюллер Феррейра.

Нидерланды утверждают, что агент ГРУ был разведчиком-нелегалом. Такие агенты проходят серьёзную подготовку и их очень сложно раскрыть.

Как именно разоблачили россиянина, не уточняется.

Полиция Бразилии сообщила, что россиянин приехал Рио-да-Жанейро в 2010 году и стал выдавать себя за бразильца. Под новым именем он несколько лет жил в Ирландии и США, а затем вернулся в Бразилию и стал готовиться к поездке в Нидерланды. Там он устроился стажёром в Международный уголовный суд на должность младшего аналитика в отдел предварительных расследований.

В апреле 2022 году Черкасову отказали во въезде в Нидерланды и отправили обратно в Бразилию. Его будут судить за использование поддельных документов.

Если бы Черкасова взяли бы на работу, то он получил бы доступ к системам суда, который расследует военные преступления, в которых подозревают российских солдат и офицеров.

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