Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Мохаммади

Нобелевскую премию мира 2023 года получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех». Об этом сообщает Нобелевский комитет.
Сейчас Мохаммади находится в иранской тюрьме. Иранские власти 13 раз её арестовывали, пять раз судили, приговорив в общей сложности к 154 ударам плетью и 31 году заключения.
Мохаммади выбрали из 351 номинанта, среди которых 259 человек и 92 организации. По правилам премии, их имена будут опубликованы только через пятьдесят лет. Кандидатов на премию мира могут выдвигать лица, удовлетворяющие определённым критериям, себя выдвигать нельзя.
Последние восемь лет на премию мира предлагали больше 300 человек, в 2016 году был достигнут рекорд в 376 кандидатов. Нынешнее количество номинантов станет вторым в истории.
В отличие от остальных Нобелевских премий награда за укрепление мира вручается в Норвегии, а не в Швеции. Церемония награждения пройдёт в Осло в декабре 2023 года.
- Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за «выдающийся вклад в дело укрепления мира». С тех пор её присудили 110 лицам и 27 организациям.
- Среди лауреатов 18 женщин, в том числе самая молодая награждённая – 17-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которая получила премию в 2014 году. Международный комитет Красного Креста был награждён Нобелевской премией мира трижды.
- Нобелевскую премию мира за всю её историю получили четверо представителей СССР и России: правозащитник Андрей Сахаров, президент СССР Михаил Горбачёв, редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и правозащитная организация «Мемориал".