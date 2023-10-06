Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Мохаммади

Нобелевскую премию мира 2023 года получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех». Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Сейчас Мохаммади находится в иранской тюрьме. Иранские власти 13 раз её арестовывали, пять раз судили, приговорив в общей сложности к 154 ударам плетью и 31 году заключения.

Мохаммади выбрали из 351 номинанта, среди которых 259 человек и 92 организации. По правилам премии, их имена будут опубликованы только через пятьдесят лет. Кандидатов на премию мира могут выдвигать лица, удовлетворяющие определённым критериям, себя выдвигать нельзя.

Последние восемь лет на премию мира предлагали больше 300 человек, в 2016 году был достигнут рекорд в 376 кандидатов. Нынешнее количество номинантов станет вторым в истории.

В отличие от остальных Нобелевских премий награда за укрепление мира вручается в Норвегии, а не в Швеции. Церемония награждения пройдёт в Осло в декабре 2023 года.