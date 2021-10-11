Нобелевскую премию по экономике присудили за работы по экономике труда

В Стокгольме объявлены лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Половину премии получит канадско-американский акономист Дэвид Кард за "эмпирический вклад в экономику труда". Вторая половина премии разделена между американскими исследователями Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом - "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Дэвид Кард - профессор Калифорнийского университета в Беркли. Он известен как исследователь концепции минимальной оплаты труда, а также влияния иммиграции на экономику. На идеи Карда, в частности, опираются сторонники повышения минимальной установленной государством ставки оплаты труда, утверждая, что такое повышение - вопреки распространённому мнению - не приведёт к росту безработицы.

Ангрист - профессор Массачусетского технологического института, Имбенс - профессор Стэнфорда. Их основные труды также связаны с экономикой труда и с эконометрикой.

Нобелевская премия по экономике не предусмотрена завещанием Альфреда Нобеля. Она была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году – по случаю 300-летия основания банка - с официальным названием премия “памяти Альфреда Нобеля”. Её размер, однако, такой же, как и других Нобелевских премий. Её присуждением завершилась так называемая Нобелевская неделя. В этом году среди лауреатов есть россиянин - это главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира.