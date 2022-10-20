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Норвегия приостановила обработку ходатайств россиян об убежище
Норвегия приостановила процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, поданных гражданами России. Об этом, в частности, пишет в четверг «Немецкая волна».
Как следует из публикации издания, решение приняло Норвежское иммиграционное управление.
Сейчас на норвежской границе находятся около 300 россиян, запросивших в стране убежище, но власти Норвегии, входящей в Шенгенское соглашение, дожидаются выработки единой позиции в вопросе о массовом притоке россиян руководством Европейского Союза. «Это очень сложная и ответственная ситуация, мы должны тщательно все оценить. Мы стремимся к сотрудничеству и хотим посмотреть, как с этим будут поступать в остальной Европе», - пояснила сотрудница иммиграционного управления Венче Фоне. Она отметила, что ни одно дело россиян еще не было рассмотрено, и, таким образом, ни на одно заявление еще не был дан какой-либо ответ.
Одновременно Венче Фоне сказала, что в Осло понимают, что многие граждане России бежали в Норвегию, чтобы их не мобилизовали и не отправили воевать с Украиной.
Европейская комиссия после объявления в России мобилизации 21 сентября и аннексии самопровозглашенных «ЛНР» «ДНР», а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей рекомендовала ужесточить визовые требования к россиянам, в частности, более детально проверять, не представляет ли собой заявитель угрозу для безопасности ЕС.
Страны Евросоюза и Норвегия в феврале, после начала российского вторжения в Украину, запретили россиянам пользоваться дронами на своей территории. За последнюю неделю за нарушение этого правила в Норвегии были арестованы семь человек – четверо из них, как утверждали власти, фотографировали с воздуха стратегические объекты.
Другие новости дня
Лондон вслед за ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов России
Великобритания ввела санкции против трех иранских генералов и одной связанной с производством оружия фирмы в Иране - в связи с информацией об использовании Россией иранских дронов для ударов в ходе войны в Украине.
Британское министерство финансов добавило в санкционный список против Ирана компанию Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотных аппаратов серии «Шахед». Именно они упоминались в сообщениях об обстрелах украинских городов, в частности, объектов энергоснабжения в последние недели. В Лондоне подчеркивают, что дроны поставляются в Россию «для использования в незаконном вторжении на украинскую территорию».
Ранее в четверг решение об ужесточении санкций против Тегерана за беспилотники, которые Россия применяет в Украине, одобрили страны-члены Евросоюза. Об этом сообщило в твиттере руководство председательствующей сейчас в ЕС Чехии. Позднее решение было опубликовано в Европейском журнале, что означает его автоматическое вступление в силу.
Под европейские санкции тоже попала Shahed Aviation Industries и три иранских военачальника - это глава Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, директор промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерал Сайед Ходжатолла Горейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани. Их потенциальные счета в ЕС будут заморожены, также им запрещены поездки в страны-члены блока.
За последние дни Россия нарастила применение иранских беспилотников «Шахед-136» при атаках в Украине. При этом и Москве, и в Тегеране отрицают сведения о сделке по поставкам в Россию иранского вооружения.
Зеленский заявил, что Киев не причастен к взрыву на Крымском мосту
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Тем самым украинские власти впервые дали комментарий об ответственности за инцидент. Свое заявление Зеленский сделал в интервью канадскому телеканалу CTV.
«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно» - сказал президент Украины про взрыв на Крымском мосту. Российские власти возлагают вину на украинскую сторону. Президент Владимир Путин назвал взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины.
Ранее Киев неоднократно говорил о том, что считает мост легитимной военной целью. После взрыва украинские чиновники, с одной стороны, выражали удовлетворение в связи с разрушением моста, с другой, писали о том, что взрыв мог быть делом российских спецслужб.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, груженый топливом. Погибли несколько человек. Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании подозреваемых во взрыве.
Против Навального возбуждено дело о призывах к терроризму и экстремизму
Против находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Сообщение об этом опубликовано от имени Навального в его аккаунтах в соцсетях. Как утверждается, дело возбуждено по обвинениям в том, что Навальный "пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм". Следствие считает экстремистскими, в частности, материалы ютьюб-канала "Популярная политика", который ведут соратники Навального.
"Я - гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне. Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления", - говорится в распространённом в соцсетях тексте.
Алексей Навальный ссылается на официальное уведомление Следственного комитета, в котором фигурируют и имена ряда его соратников, к примеру, Леонида Волкова, Лилии Чанышевой. "Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", - пишет политик о своём дальнейшем пребывании под стражей.
- В феврале прошлого года Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. С учетом замены оппозиционеру условного срока в три с половиной года на реальный по делу "Ив Роше" ему было назначено 3,5 года колонии.
- 22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил Навального по делу о мошенничестве с пожертвованиями на работу Фонда борьбы с коррупцией и неуважении к суду к девяти годам колонии строгого режима. На днях Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на этот приговор.
- 31 мая Навальный сообщил, что ему предъявили обвинение по уголовному делу об экстремизме.
- С середины августа этого года Алексей Навальный регулярно сообщает, что его помещают в штрафной изолятор. 11 октября он написал, что его отправили в ШИЗО в шестой раз за два месяца.
- Уголовное преследование Навальный и его соратники называют политически мотивированным.
Российский истребитель выпустил ракету вблизи британского самолёта
Российский боевой истребитель выпустил ракету, находясь вблизи не снабжённого боекомплектом британского самолёта-разведчика в международном воздушном пространстве над Чёрным морем.
Об этом в четверг в британском парламенте сообщил министр обороны страны Бен Уоллес. По его словам, инцидент с участием российского Су-27 и Boeing RC-135 произошёл 29 сентября. "Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны. Наш анализ подтвердил, что это был технический сбой", - сказал Уоллес. Одновременно он подчеркнул, что случившееся стало "напоминание о том, насколько может быть опасно, когда истребители используются так, как это делают русские уже продолжительное время".
Также, по словам министра, Великобритания после инцидента временно прекратила полеты своих самолетов в регионе и выразила обеспокоенность чиновникам министерства обороны России, в том числе лично главе ведомства Сергею Шойгу. В ответе, который поступил из Москвы 10 октября, говорилось, что Россия провела расследование обстоятельств и пришла к выводу о технической неисправности. Москва одновременно признала, что всё это произошло в международном пространстве.
Великобритания поделилась информацией с союзниками и после консультаций возоновила рутинное патрулирование, добавил Бен Уоллес.
Разведывательные самолеты Великобритании и других стран НАТО постоянно патрулируют воздушное пространство около Украины, где продолжается полномасштабное российское вторжение, отмечает Русская служба "Би-би-си".
Рубен Варданян в ноябре возглавит правительство непризнанного Карабаха
Один из самых богатых российских бизнесменов Рубен Варданян, чьё состояние журнал Forbes оценивает в 1 миллиард долларов, в начале ноября возглавит правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, территорию которой международное сообщество считает частью Азербайджана. Об этом он написал в своём фейсбуке.
«Осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха – ред.) и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха», — приводит перевод его записи Армянская служба Радио Свобода.
Варданяна российский журнал Forbes называет «одним из отцов российского фондового рынка». В 1991 году он вместе с американцем Петером Дерби создал брокера «Тройка Диалог», после продажи которого занимался управлением капиталов состоятельных людей и благотворительностью. В начале сентября он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Карабах.
В сентябре президент непризнанной республики Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост главы правительства республики.
Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. Она занимала должность 44 дня. Это самый короткий срок в британской истории — предыдущий антирекордсмен Джордж Каннинг занимал должность 119 дней, пока не умер от туберкулёза в 1827 году.
Трасс была избрана лидером правящей Консервативной партии, а значит и премьер-министром пять недель назад. Её налоговая реформа была разгромлена экспертами и публикой, её пришлось сменить министра финансов. Рейтинг одобрения премьер-министра через полтора месяца в должности оказался ниже, чем у её предшественника Бориса Джонсона, который был вынужден уйти в отставку в июле.
67 процентов опрошенных британцев считают правительство некомпетентным, свидетельствует один из октябрьских соцопросов в Британии. Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в стране, передаёт Би-би-си.
Трасс будет оставаться в должности до избрания нового главы её партии или проведения новых всеобщих выборов. К ним уже призвал лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. Октябрьский опрос YouGov прогнозирует уверенную победу лейбористов в голосовании, если оно состоится.
Зеленский ввел санкции против родственников Бидзины Иванишвили
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях.
Ограничения, в частности, введены против родственников и партнеров грузинского миллиардера, экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.
В санкционный список попали:
- Александр Иванишвили – брат Бидзины Иванишвили;
- Кетеван Хараидзе – супруга Александра Иванишвили;
- Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили;
- Тате Мамацашвили — племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.
В документе указано, что против граждан Грузии введены 10-летние ограничения, которые предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение полетов и перевозок по территории Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков и т.д.
Под санкции попал и российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Якобашвили, который владеет и активами в Грузии.
Всего в списке 256 бизнесменов и членов их семей. Среди них – российские бизнесмены Владимир Лисин, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Леонид Федун, Дмитрий Рыболовлев, Юрий Ковальчук и члены его семьи, Аркадий, Борис и Игорь Ротенберги, Саид Гуцериев, Елена Батурина, Евгений Касперский, Роман Абрамович и Дарья Жукова, Юсуф Алекперов и члены его семьи, Николай Мамут, Денис Авен, Алексей Мордашев и его братья, Ирина Винер-Усманова, Евгений Гинер.
Под санкции попал и Роман Абрамович. В примечании к ограничениям против него указано, что санкции против бизнесмена начнут действовать «после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины».
- В сентябре имена 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, были добавлены в список лиц с риском наложения санкций на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции». На сайте было указано, что Бидзина Иванишвили является «неформальным правителем Грузии», который «имеет тесные связи с российской политической элитой», и лоббирует интересы одного из богатейших людей России – Владимира Евтушенкова в вопросах обхода санкций в отношении России.
- Иванишвили покинул политику полтора года назад. Оппоненты властей считают, что он продолжает править страной «из-за кулис» и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.
- В июне Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали «олигархом», который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
- Призывы ввести санкции против Иванишвили неоднократно звучали от представителей украинского правительства. Утверждалось, в частности, что миллиардер замешан в схемах обхода санкций, введенных против России.
Эрдоган и Алиев открыли новый аэропорт в Зангилане
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли сегодня международный аэропорт в городе Зангилан на юго-западе Азербайджана.
Самолет с турецким президентом на борту приземлился в Зангиланском аэропорту. У трапа Эрдогана встречал Алиев. Главы государств перерезали красную ленту, им были вручены символические ключи от аэропорта.
Азербайджан вернул контроль над Зангиланским районом в ходе Второй Карабахской войны. В Баку заявляют, что по территории района будет проходить т.н. «Зангезурский транспортный коридор».
Аэропорт в Зангилане является восьмым международным аэропортом в Азербайджане. Ранее, в октябре 2021 года Алиев и Эрдоган открыли аэропорт в Физули – еще одном городе, перешедшем под контроль Баку.
Еще один аэропорт строится в Лачинском районе. Его планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.
В Тбилисском госуниверситете на фоне протестов выбрали и. о. ректора
Руководитель Научного фонда им. Руставели и бывший член Сакребуло (городского собрания) Тбилиси от правящей «Грузинской мечты» Джаба Самушия избран исполняющим обязанности ректора Тбилисского государственного университета. На эту должность была представлена только его кандидатура. Самушия получил 28 голосов из 30.
И. о. ректора избирается Академическим советом путем тайного голосования большинством голосов на срок не более шести месяцев, пишет СОВА.
Процесс избрания проходил на фоне протестов части студентов вуза. Они скандировали: «Свободу университету! Свободу студентам!». На месте были мобилизованы сотрудники службы безопасности.
Студенты считают процедуру избрания и.о. ректора нелегитимной и непрозрачной, не отражающей нужд учащихся и их волеизъявления. Они требуют изменения порядка голосования, утверждая, что Джаба Самушия был заранее отобран на должность и.о. ректора и его заранее поздравили с назначением. Среди требований студентов также – строительство общежития для учащихся ТГУ и субсидии на аренду жилья.
Прежний ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе заявил о своей отставке 7 октября.
Арестованный сын красноярского губернатора ввёз в Россию оборудование для спутников-шпионов
Компании арестованного сына красноярского губернатора Артёма Усса и его партнёра по бизнесу Юрия Орехова поставляли в Россию космические технологии на миллионы евро. В том числе — модули, которые могли быть использованы в спутниках-шпионах. Это следует из материала издания "Агентство".
Журналисты проанализировали данные таможенных деклараций и выяснили, что в мае 2019 года немецкая фирма Усса и Орехова и ещё одна фирма, принадлежавшая одному Уссу, поставили российской компании "Сетевые технологии" компьютерные модули, предназначенные для накопления, хранения и передачи информации на борту космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности. Такие спутники могут быть использованы в гражданских целях, но часто под их видом запускаются военные спутники-шпионы.
АО "Сетевые технологии" до 2018 года носило название "ВО Радиоэкспорт", пишет "Агентство". Эта компания находится под санкциями США с 2016 года. Фирмы, связанные с Уссом, отправляла ей конденсаторы, штепсели, резисторы, интегральные схемы. Такая электроника почти не производится в России, а немногочисленные производители часто не выдерживают технологические допуски, которые позволяли бы использовать их продукцию в сложной, например, космической, технике.
Всего с 2017 по 2019 год принадлежавшая Уссу SKOY Aeroservice GmbH Усса отправила "Сетевым технологиям" ("Радиоэкспорту") оборудования более чем на 3,4 миллиона евро, сообщает агентство. Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH Усса и Орехова отправила в Россию оборудование французской фирмы 3D PLUS больше чем на 1,6 миллиона евро.
- Об аресте Усса и Орехова по запросу Вашингтона стало известно 19 октября. Власти США обвиняют их в покупке и экспорте в Россию военных технологий и технологий двойного назначения, в том числе используемых в истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках. Кроме того, утверждается, что Усс отмывал деньги для российских олигархов и компаний, в том числе, находящихся под санкциями, и торговал венесуэльской нефтью. Позиция защиты бизнесмена не сообщалась.
Кадыров опубликовал видео с воюющими несовершеннолетними сыновьями
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, утверждая, что трое его несовершеннолетних сыновей, младшему из которых 14 лет, приняли участие в боевых действиях на территории Украины. Они, по словам Кадырова, "посетили линию соприкосновения", где на данный момент "идут ожесточенные бои".
По словам Кадырова, 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам "пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам". На опубликованном видео слышна стрельба, а подростки ведут огонь, в том числе из гранатомета. Им также дали сделать выстрелы из других видов оружия.
При этом некоторые детали на видео свидетельствуют о том, что кадры сняты в тылу, обращают внимание чеченские оппозиционные телеграм-каналы. Так, местность, где идёт бой, практически полностью совпадает с локацией, где до этого принимали делегацию дочери Кадырова - Айшат, которая занимает пост министра культуры Чечни. Деревья, кусты, а также очертания леса на горизонте идентичны на двух видео, пишет "Niyso".
О том, что несовершеннолетние сыновья будут "воевать в Украине", Рамзан Кадыров заявлял в начале октября. Это была реакция на обвинения оппозиционных блогеров в том, что глава региона отправляет на передовую рядовых чеченцев, но не своих родственников. По словам Кадырова, военная подготовка подростков "началась еще давно, чуть ли не с малых лет".
Конвенция ООН о правах ребенка, которую ратифицировала Россия, обязывает государства принимать все возможные меры для того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях. Участие в боевых действиях подростка до 15 лет – военное преступление, заявляют правозащитники.
Российские официальные лица, отвечающие за права ребенка, до сих пор не комментировали сообщения Кадырова об отправке своих сыновей на войну.
ISW: Россия может прикрыть отступление ударом по Каховской ГЭС
Российские силы готовят информационный фон для атаки под чужим флагом на Каховскую ГЭС, чтобы прикрыть отступление российских военных с правого берега Днепра и задержать продвижение украинских войск через реку. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW). Москва несколько раз заявляла, что занятую российскими военными в начале войны станцию атакуют украинские силы.
Вчера командующий российскими силами в Украине Сергей Суровикин заявил о полученной информации о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области. Глава российской администрации этой украинской области Владимир Сальдо поддержал данное заявление и обвинил Киев в планах нанести удар по плотинам, расположенным вверх по течению от Херсона. Заявлялось об уже перехваченных попытках ударов украинских военных по плотине с помощью американских ракетных систем.
По всей вероятности, российские власти стремятся распространить предупреждения о мнимом украинском ударе по Каховской ГЭС, чтобы создать информационные условия для разрушения плотины российскими силами и возложения на Украину ответственности за последующий ущерб и гибель людей, считают американские эксперты. По их мнению, Кремль может использовать такие провокации, чтобы заглушить новости о третьем унизительном отступлении российской армии, а также обвинить Украину в причиненном ущербе и гибели людей.
- С начала осени Вооружённые силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении. Два дня назад генерал Суровикин назвал обстановку на этом направлении напряжённой.
- Стороны военного конфликта регулярно обвиняют друг друга в подготовке или совершении атак под чужим флагом, никаких доказательств этому обычно не приводится. В условиях войны информация с места боевых действий зачастую искажется сторонами конфликта и с трудом поддаётся оперативной независимой проверке.
Товарооборот Грузии с Россией увеличился на 50%
Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50% — это следует из отчета Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»).
За девять месяцев 2022 года экспорт вырос на 11% до 473 млн долларов. А рост импорта происходил более высокими темпами — на 73%, до 1,24 млрд долларов.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», увеличение товарооборота с Россией произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов. Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила в России нефти и нефтепродуктов на 96 миллионов долларов, то в 2022 году эта цифра увеличилась до 431 млн долларов. Таким образом, Россия стала для Грузии самым крупным импортером нефтепродуктов.
Импорт других товаров также увеличился, в том числе импорт российской муки, российского угля (кокса) и маргарина.
Что касается экспорта, то Грузия увеличила экспорт вина в Россию до 109 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Также резко увеличился реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию. Если в прошлом году в Россию было экспортировано около 2 тысяч автомобилей на сумму 12,4 миллиона долларов, то за 9 месяцев 2022 года экспорт превысил 45,7 миллиона, а количество экспортированных автомобилей составляет 3,2 тысячи.
- Несмотря на рост товарооборота с Россией, главным торговым партнером для Грузии в январе-сентябре была Турция. Россия на втором месте, на третьем – Китай.
Владимир Путин упразднил Ростуризм
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», – говорится в указе.
Функции Ростуризма, согласно указу, передадут Министерству экономического развития России. В ведомстве заявили, что упразднение Ростуризма повысит эффективность реализации национального проекта «туризм и индустрия гостеприимства».
Ростуризм был основан в 2004 году. Минэкономразвития курировало деятельность Ростуризма с осени 2018 года, до этого агентство находилось в ведении Минкультуры.
Руководителем ведомства с февраля 2019 года была уроженка Цхинвали Зарина Догузова.
МВД Грузии: в сентябре в страну прибыло более 222 тысяч россиян
Границу Грузии в сентябре текущего года пересекли 222 274 россиянина. Об этом говорится в статистике, опубликованной на сайте МВД Грузии. В ней не указано, сколько граждан России покинули Грузию в сентябре. Ранее в МВД сообщали, что 17–29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, а выехали в тот же период – более 77 тысяч.
По статистике также невозможно определить, сколько граждан РФ посетили Грузию с туристической целью. По данным Национальной администрации туризма, число международных визитов, совершенных россиянами в сентябре, составило 163 192.
Согласно статистике МВД, рост числа прибывших в Грузию россиян по сравнению с сентябрем 2021 года составил 511% – тогда, в активный период пандемии коронавируса в страну прибыли лишь 36 407 граждан России. До начала пандемии коронавируса, в сентябре 2019 года Грузию посетили 163 316 россиян – это на 59 тысяч меньше, чем в 2022-м.
Отметим, что в текущем году «первая волна» миграции россиян в Грузию началась 24 февраля – после начала российского вторжения в Украину; вторая – после объявления «частичной военной мобилизации» 21 сентября. Однако, по статистике МВД, больше всего граждан РФ пересекли грузинскую границу в августе – в самый активный туристический сезон.
Визиты россиян в Грузию в 2022 году, статистика МВД:
- Январь 27 292
- Февраль 26 702
- Март 45 068
- Апрель 48 797
- Май 69 772
- Июнь 135 457
- Июль 236 734
- Август 260 810
- Сентябрь 222 274
Многокилометровые пробки образовались у российско-грузинской границы после объявления президентом России Владимиром Путиным «частичной военной мобилизации». К концу сентября как российские, так и грузинские власти сообщили о стабилизации ситуации у «Верхнего Ларса».
Президент Германии Штайнмайер отложил визит в Киев
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отложил визит в Киев, который планировался на четверг 20 октября. Об этом в среду сообщило со ссылкой на источники германское издание Bild. Вечером в среду сообщение подтвердило агентство DPA. Причиной названы "соображения безопасности".
Как утверждает Bild, отказаться от визита порекомендовали МИД, МВД и органы безопасности Германии, решение было принято 18 октября. В Киеве, по данным Bild, были этому удивлены. Отмечается, что 20 октября столицу Украины должен посетить глава одного из государств, кто именно - не называется.
10 октября после перерыва в несколько недель Киев подвергся российским ракетным ударам. В несколько последующих дней по столице Украины также наносились удары, есть жертвы среди мирного населения.
DPA отмечает, что Штайнмайер всё же надеется осуществить визит в Украину "в ближайшее время".
Ещё в мае президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента ФРГ приехать в Украину. Этому предшествовала размолвка между двумя странами вокруг возможного визита - Штайнмайер утверждал, что собирался приехать в Киев ещё в апреле, после того, как российские войска покинули окрестности столицы Украины, однако якобы не получил согласия украинской стороны. Германские СМИ утверждали, что Зеленский не хотел видеть Штайнмайера, которого до широкомасштабного российского вторжения в Украине критиковали за тесные связи с Россией. После вторжения 24 февраля президент Германии заявил, что ошибался в своих политических оценках, в частности он назвал ошибкой то, что поддерживал строительство газопровода "Северный поток-2".
В Италии арестован сын губернатора Красноярского края Артём Усс
Полиция Италии арестовала Артёма Усса - сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Ему грозит экстрадиция в США, где его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.
Ранее федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке предъявил подобные обвинения пятерым гражданам России: кроме Усса, это Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. По данным Минюста США, они занимались закупкой подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также "отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата".
Сообщается, что Артём Усс и Юрий Орехов были совладельцами немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которая покупала у американских производителей военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках. Кузургашева занимала в компании должность исполнительного директора.
Приобретённые товары, как утверждается, отправлялись российским подсанкционным компаниям "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс", подконтрольным Телегину и Тулякову. Как утверждает Минюст США, закупленное в Штатах оборудование было затем обнаружено в российской военной технике, захваченной в Украине.
Орехов и Усс также использовали NDA GmbH для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, в описании одного из них угадывается компания российского миллиардера Олега Дерипаски. В связи с этим кроме россиян обвинения предъявлены двум венесуэльским нефтетрейдерам.
Отмечается, что из пяти граждан России, которых разыскивают американские власти, арестованы пока только двое - Усс и Орехов (второй — 17 октября в Германии). США добиваются их экстрадиции. В случае вынесения обвинительного приговора, им грозит до 30 лет лишения свободы.
Комментариев российской стороны пока нет.
Министерство юстиции США в среду объявило о введении санкций, связанных с этим делом. Под санкции попали Юрий Орехов и две связанные с ним компании - NDA GmbH и Opus Energy Trading.
Украина просит у Израиля средства ПВО. Израиль, скорее всего, откажет
Израиль не будет поставлять Украине вооружение, в том числе средства ПВО. Об этом заявил в среду министр обороны Израиля Бенни Гантц, - на следующий день после того, как Киев направил Израилю официальный запрос о поставке систем противовоздушной обороны, в частности системы «Железный купол».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обосновывая запрос, в частности, указал на то, что враждебный Израилю Иран поставляет России ударные беспилотники, и предположил, что «настало время для Израиля открыто выступить на стороне Украины».
Как заявил Гантц на встрече с послами стран ЕС, Израиль не будет поставлять Украине оружие «по различным оперативным соображениям». В то же время он отметил, что Израиль предложил Киеву разработать систему раннего предупреждения о воздушных налетах - аналогичную той, которую использует сам Израиль. Благодаря этой системе, как правило, в случае ракетных атак из сектора Газа люди успевают укрыться в убежищах.
Кроме того, по словам министра, Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь и будет поставлять в страну медицинское и защитное оборудование, - сообщает газета Haaretz.
В четверг, как ожидается, глава правительства Израиля Яир Лапид встретится с Кулебой, чтобы обсудить запросы Киева, однако, по данным источников израильских СМИ, Израиль вряд ли изменит свою позицию. При этом в кабинете министров страны нет единства по этому вопросу - в частности, министр по делам диаспоры Нахман Шай недавно призвал к поставкам оружия Украине. По всей видимости, реакцией на его слова стала запись в телеграм-канале Дмитрия Медведева, в которой заместитель главы российского Совбеза заявил, что такой шаг разрушил бы отношения между Россией и Израилем.
Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху, поддерживавший теплые отношения с Владимиром Путиным, выступил против поставок оружия Украине. Его главный аргумент - то, что оно в случае захвата Россией может попасть в руки Ирана.
1 ноября в Израиле пройдут выборы в Кнессет, и партия Нетаньяху лидирует в опросах.
ЕС введет санкции против Ирана из-за поставок России дронов «Шахед»
Европейский Союз введет санкции против Ирана в связи с поставками России ударных беспилотников «Шахед-136», которые российская армия использует для ударов по городам Украины.
Соглашение об этом было достигнуто в среду представителями стран ЕС. Формально одобрены санкции должны быть на саммите Евросоюза, который открывается в четверг в Брюсселе.
Как сообщает Reuters, в санкционные списки будут внесены 3 иранских генерала, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Саид Агхаяни, на которого ранее наложили санкции США - он, как сообщается, отвечает за иранскую программу развития боевой беспилотной авиации. Также под санкции попадет производитель дронов - корпорация «Shahed Aviation Industries».
Официальные Тегеран и Москва отрицают поставки иранских дронов России. Беспилотники, наносящие удары по Украине, несут российское наименование «Герань-2», однако, по мнению специалистов, являются изделиями именно иранского, а не российского, производства.
Беспилотники активно используются в последние недели, главным образом против объектов в украинском тылу, в том числе связанных с энергетикой. При недавнем ударе по Киеву в результате попадания беспилотника в жилой дом погибли 5 человек. Часть дронов украинской системе ПВО удается сбить, однако некоторые достигают целей и наносят значительный ущерб.
Киев официально обвинил Иран в поставке России беспилотников. Иранский посол был лишен аккредитации в Украине, МИД Украины предложил властям страны разорвать с Ираном отношения.
Агентство Reuters во вторник сообщало со ссылкой на источники, что Иран готов поставить в Россию новые беспилотники, а также баллистические ракеты.
В центре Мариуполя демонтирован мемориал жертвам Голодомора
В аннексированном Мариуполе демонтирован мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий, который был установлен украинскими властями 18 лет назад в центре города.
Представительница российских властей Евгения Кротова назвала памятник «символом дезинформирования». «Преподавая историю Украины, нам навязывали идею «геноцида» и «голодомора». Никто из преподавателей не описывал то, что было на самом деле», - завила она, не уточнив, что имеет в виду под правдивой, по ее мнению, версией произошедшей катастрофы.
Отмечается, что гранит, оставшийся от мемориала, будет переработан на стройматериалы.
Голодомор - общепринятое название событий 1932-1933 годов в Украинской ССР, когда ее территорию охватил массовый голод, повлекший многомиллионные человеческие жертвы. По данным Института истории Украины, тогда погибли почти 4 миллиона человек.
В 2006 году Верховная рада Украины признала Голодомор «геноцидом украинского народа» со стороны руководства СССР, в частности - Иосифа Сталина. В 2018 году Сенат США принял аналогичную резолюцию.
- Мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий установили в Мариуполе в 2004 году в сквере на улице Университетская недалеко от Драматического театра. Памятник представлял из себя разделенный на две части прямоугольный постамент из черного и красного гранита, на которых изображены перетянутые лентой колосья и колючая проволока.
- Мариуполь, крупный город в Донецкой области, был взят российскими войсками в мае нынешнего года после упорных уличных боев, в результате которого значительная часть города была разрушена. Точное число жертв среди мирных жителей не известно. Власти России официально объявили об аннексии Мариуполя, как и всей Донецкой области.
Лауреатом премии Сахарова стал народ Украины
Лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова - высшей награды Евросоюза в области прав человека - стал народ Украины. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.
Народ Украины, президента Владимира Зеленского или представителей украинского гражданского общества на премию выдвинули сразу несколько фракций Европарламента. Одобрена была компромиссная формулировка - «храбрый народ Украины, представленный ее президентом, избранными лидерами и представителями гражданского общества».
Ардзинба: решение ЕС о паспортах может отразиться на проектах в Абхазии
Возможный запрет ЕС российских паспортов, выданных в Абхазии, Южной Осетии и регионах Украины, аннексированных Россией, может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.
Ранее он не раз выступал с критикой международных организаций и НПО. Ардзинба считает, что они пытаются вовлечь жителей Абхазии в реализацию программы грузинского правительства, «конечной целью которой является установление в Абхазии грузинского флага».
В мае текущего года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода» под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями. Абхазские власти были недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.
В сентябре абхазский МИД объявил гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных» близ базы РФ. Лукас руководила проектом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по поддержке автохтонных сортов винограда.
Кроме того, МИД взял на особый контроль «любое взаимодействие» с немецким Фондой Бергхофа. Жителей Абхазии попросили не вступать в диалог с сотрудниками фонда, не проводить никаких мероприятий и онлайн–дискуссий.
- 12 октября послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
- В Брюсселе говорят, что российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Решение на уровне Брюсселя направлено «на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС».
- Для утверждения решения будут начаты переговоры с Европейским парламентом, говорилось в заявлении Евросовета.
Абхазия поддержала обращение Думы, заявив об исходящей от Украины угрозе
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия единогласно поддержали обращение Госдумы РФ, в котором говорится «об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины».
Дума приняла документ 21 сентября. Его адресаты – Генеральная Ассамблея ООН, Европейский парламент и парламенты стран мира.
На заседании абхазского законодательного органа документ представил председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц.
В заявлении абхазских депутатов, принятом в поддержку решения Госдумы, речь идёт об «антиконституционном майданном перевороте», «возрождении идеологии фашизма», «систематичном ущемлении прав русскоязычного населения», «агрессии киевского режима против Донбасса», «безрассудных призывах руководства Украины нанести превентивные ядерные удары против России» и т.д.
Депутаты утверждают, что Киев в вооружённое противостояние втянули страны НАТО и США, которые «долгие годы планомерно предпринимали попытки по социально-экономическому и военному ослаблению Россий, игнорируя её стратегические интересы по обеспечению надёжной безопасности собственных границ и приграничных стран».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине октября в Украине погибли 6306 человек, в том числе 397 детей. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- По последним данным Минобороны, с начала вторжения в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. Это число кратно ниже оценок западных разведок и ниже подсчётов журналистов «Медиазоны» и Би-би-си – по открытым данным они подтвердили гибель 7184 российских военных.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- 19 октября Путин во время обращения к Совету Федерации заявил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины.
Указ Путина: что означает военное положение и «уровни реагирования»
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины (в т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях).
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- приостановление деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений, ведущих пропаганду и иную деятельность, «подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность РФ»;
- привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения оружия, восстановлению разрушенных объектов экономики и других;
- изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества;
- запрет или ограничение выбора места пребывания либо места жительства;
- запрет или ограничение проведения собраний, митингов и иных массовых мероприятий, забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций;
- ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
- введение комендантского часа и досмотр документов и имущества при задержании после определенного времени, задержание граждан и их транспортных средств;
- введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, использование их работы для нужд обороны; запрещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального пользования;
- введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами;
- запрет или ограничение выезда за пределы территории, контролируемой РФ;
- введение в органах государственной власти, иных государственных органах, органах военного управления, органах местного самоуправления и организациях дополнительных мер, направленных на усиление режима секретности;
- прекращение деятельности иностранных и международных организаций, если их заподозрят в деятельности, направленной «на подрыв обороны и безопасности РФ».
Для регионов в указе Путина предусмотрено несколько уровней реагирования «на возникающие риски в сфере безопасности».
В «ЛНР», «ДНР», Запорожской и Херсонской областях вводится режим максимального уровня реагирования. Это значит, что там появятся:
- территориальная оборона,
- межведомственные координирующие органы.
Власти этих территорий наделяются полномочиями «по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики», а также «по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Правозащитник Павел Чиков уточняет, что введение военного положения на этих территориях означает:
– комендантский час,
– досмотры автомобилей,
– изъятие собственности,
– задержание до 30 суток,
– принудительное отселение в другой регион,
– интернирование иностранцев,
– блок-посты.
В регионах, соседствующих с украинскими территориями – в аннексированных Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях – вводится средний уровень реагирования. Это означает:
- усиление охраны общественного порядка;
- особый режим транспорта, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей;
- временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- контроль за работой объектов транспорта, коммуникации, связи, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, которые используются для нужд обороны.
В регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности. Главы регионов этих округов смогут принимать решения по отдельным мерам территориальной и гражданской обороны.
В остальных регионах предусмотрена «базовая готовность». Главы этих регионов могут принимать решения о:
- усилении охраны общественного порядка, охраны военных, государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, функционировании транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- введении особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
По словам правозащитника Павла Чикова, те или иные ограничения коснутся 26 регионов РФ (в том числе Москву), а также четыре аннексированных.
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