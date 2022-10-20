Норвегия приостановила обработку ходатайств россиян об убежище

Норвегия приостановила процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, поданных гражданами России. Об этом, в частности, пишет в четверг «Немецкая волна».

Как следует из публикации издания, решение приняло Норвежское иммиграционное управление.

Сейчас на норвежской границе находятся около 300 россиян, запросивших в стране убежище, но власти Норвегии, входящей в Шенгенское соглашение, дожидаются выработки единой позиции в вопросе о массовом притоке россиян руководством Европейского Союза. «Это очень сложная и ответственная ситуация, мы должны тщательно все оценить. Мы стремимся к сотрудничеству и хотим посмотреть, как с этим будут поступать в остальной Европе», - пояснила сотрудница иммиграционного управления Венче Фоне. Она отметила, что ни одно дело россиян еще не было рассмотрено, и, таким образом, ни на одно заявление еще не был дан какой-либо ответ.

Одновременно Венче Фоне сказала, что в Осло понимают, что многие граждане России бежали в Норвегию, чтобы их не мобилизовали и не отправили воевать с Украиной.

Европейская комиссия после объявления в России мобилизации 21 сентября и аннексии самопровозглашенных «ЛНР» «ДНР», а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей рекомендовала ужесточить визовые требования к россиянам, в частности, более детально проверять, не представляет ли собой заявитель угрозу для безопасности ЕС.

Страны Евросоюза и Норвегия в феврале, после начала российского вторжения в Украину, запретили россиянам пользоваться дронами на своей территории. За последнюю неделю за нарушение этого правила в Норвегии были арестованы семь человек – четверо из них, как утверждали власти, фотографировали с воздуха стратегические объекты.