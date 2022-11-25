Норвегия выделила 15 миллионов долларов на обучение ВСУ

На 25 ноября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 9311 российских военнослужащих, 326 из них – это мобилизованные россияне. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтеров.

К концу девятого месяца войны на первое место по числу подтвержденных потерь вышел Краснодарский край (407 погибших). На втором месте – Бурятия (348 человек), на третьем – Дагестан (345 человек).

Из общего числа погибших 1449 человек, то есть 15%, – офицеры. Среди погибших – четыре генерала и 47 полковников. Более 2500 погибших – это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К концу девятого месяца войны наибольшее число потерь – 18% – приходится на пехоту.

290 мобилизованных погибли в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 35 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.

Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.

«Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 18 600 человек», – говорится в публикации.

Как пишет издание «Важные истории» со ссылкой на источники, военное руководство России прогнозирует, что к лету следующего года потери среди мобилизованных могут составить около 100 тысяч человек. По словам одного из источников, к весне 2023 года Минобороны России планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить воевать в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. «Для этого он [Путин] и не отменяет указ о частичной мобилизации», – заявил не названный по имени собеседник издания.

По официальным данным российских властей, по мобилизации были призваны чуть более 300 тысяч человек (включая добровольцев). 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих, которые были отправлены на войну в Украине, Владимир Путин на вопрос одной из женщин, не отправится ли ее 17-летний сын на войну, ответил: «Не надо, не надо, хватит». Ранее сам Путин и другие представители российских властей говорили, что призыв по мобилизации закончен. Однако указ о ней не отменен, то есть с юридической точки зрения мобилизация продолжается, и призыв теоретически может быть возобновлен.