"Новая газета" подала на Кадырова заявление в Следственный комитет

"Новая газета" обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Поводом для этого стали слова руководителя региона в адрес члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной. Заявление подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, уточняется в сообщении издания.

Речь идёт о посте Кадырова, который был опубликован 24 января в его телеграм-канале и посвящён теме похищения сотрудниками чеченских правоохранительных органов супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. В записи глава Чечни называет Каляпина и Милашину "пособниками террористов" и утверждает, что они зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".

"Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились." - говорится в заявлении "Новой газеты".

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.