Новые власти Словакии отказались выделять Украине новый пакет помощи

Недавно сформированное правительство Словакии во главе с Робертом Фицо отказалось одобрить очередной пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро. Пакет был подготовлен ещё при прежнем правительстве, которое сменилось в результате выборов. Новый премьер заявил, что Словакия больше не будет оказывать Украине военную помощь, ограничившись гуманитарной.

В пакет должны были войти 4 миллиона патронов, более 5 тысяч артиллерийских снарядов, 140 ракет для комплекса ПВО "Куб", который Словакия поставила Украина ранее, и восемь миномётов с боеприпасами для них.

С начала российского широкомасштабного вторжения Словакия передала Украине 13 пакетов военной помощи на общую сумму 671 миллион евро. Помимо прочего, Украине были переданы около десяти самолётов МиГ-29, практически все истребители, бывшие у Словакии на вооружении. До их замены воздушное пространство страны охраняют истребители соседней Чехии.

Левый популист Фицо пришёл к власти в том числе с обещанием прекратить поставки оружия Украине. Публичные высказывания и позиция нового премьера во многом совпадают с мнением главы правительства Венгрии Виктора Орбана, Фицо в частности призывает к началу переговоров между Украиной и Россией без предварительных условий. Позиция большинства стран ЕС иная.

Отказавшись от поставок оружия Украине на государственном уровне, правительство Фицо заявляет, что не будет препятствовать частным словацким компаниям в исполнении их контрактных обязательств, в том числе касающихся поставок вооружений Украине.