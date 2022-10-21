Новости
Новым британским премьером тори видят Джонсона, Сунака или Мордонт
Сегодня в Великобритании начинается новая гонка за кресло премьер-министра после отставки Лиз Трасс. Для выдвижения потенциальному кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее ста своих коллег – депутатов Палаты общин от Консервативной партии, которая имеет в парламенте большинство.
В нижней палате британского парламента сейчас 357 депутатов-тори, а значит, баллотироваться на пост лидера Консервативной партии, который и станет премьер-министром, смогут максимум три кандидата. Пока никто не объявил о своём выдвижении, однако депутаты-консерваторы уже начали публично высказываться в поддержку потенциальных кандидатов.
Подсчёт их высказываний ведёт газета The Telegraph. По её последним данным, бывшего министра финансов Риши Сунака поддержали 48 депутатов, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – именно после него этот пост заняла Лиз Трасс – 37. В поддержку лидера Палаты общин Пенни Мордонт высказались 16 депутатов. Аналогичный подсчёт ведёт сайт Guido Fawkes.
Если к утру понедельника, 24 октября, сто голосов сумеет собрать лишь один кандидат – он безоговорочно станет новым премьер-министром Великобритании. Если же не менее ста голосов получат несколько претендентов – состоится второй тур. В таком случае за кандидатов смогут проголосовать онлайн все квалифицированные члены Консервативной партии, а окончательные результаты будут объявлены в пятницу, 28 октября.
Официально пока никто из консерваторов не объявлял о том, что будет бороться за лидерство. Джонсон летом был вынужден уйти в отставку, потеряв поддержку значительной части коллег по партии, однако многие по-прежнему его поддерживают. По оценкам букмекеров, сейчас он один из фаворитов, однако главным фаворитом считается Сунак.
- Лиз Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании рекордные 45 дней.
- В истории Великобритании женщины занимали пост премьер-министра лишь трижды. Ими были Маргарет Тэтчер, Тереза Мэй и Лиз Трасс.
Другие новости дня
Арестович о Грузии: будем проецировать туда силу, должны спасать грузин
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев в будущем будет «спасать грузин».
«Мы будем проецировать туда силу, мы должны будем спасать грузин. Спасать Молдову, Армению. Всех спасать. Это хорошая история, потому что для миллиона наших пацанов и девчат, которые отвоевали, всегда найдется работа в ближайшее время на постсоветском пространстве», – отметил он, добавив, что имеет в виду «миротворцев, стабилизационные операции, гуманитарную операцию».
Арестович обсудил с украинскими журналистами ситуацию в Грузии. Он назвал правительство страны «пророссийским, которое неспособно принимать решения, которое разрушило все, что создал Саакашвили». Арестович ссылается на грузин, которые, по его словам, указывают на наличие коррупции в полиции, «где все продается».
Обсуждая миграцию россиян, журналист Николай Фельдман сказал, что «русские готовятся аннексировать Грузию». А Арестович предположил, что Россия, структурно изменив состав населения в некоторых областях, может провести там фейковые референдумы и присоединить территории.
Арестович и ранее делал скандальные заявления, которые вызывали критику со стороны грузинских властей. Он, в частности, говорил, что у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию», а политике властей Грузии на выборах даст оценку грузинский народ.
Новое заявление совпало с решением президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против родственников и партнеров грузинского миллиардера, экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.
Кевин Спейси выиграл дело в суде. Его обвиняли в домогательствах
Присяжные в Нью-Йорке вынесли вердикт по гражданскому делу о сексуальных домогательствах, в которых обвинялся актёр Кевин Спейси. Другой актёр, Энтони Рэпп, в 2017 году заявил, что Спейси приставал к нему в 1986 году на вечеринке. Рэппу тогда было 14 лет, Спейси уже был совершеннолетним.
По утверждениям актёра, Спейси, который был сильно пьян, пытался склонить его к сексу. Присяжные пришли к мнению, что Рэпп не сумел доказать свои утверждения.
Иск был подан в суд в 2020 году, Рэпп требовал около 40 миллионов долларов компенсации. Спейси отрицал обвинения. При этом он говорил, что не помнит случая, о котором говорил Рэпп, но всё же принёс ему извинения на случай, если он действительно в пьяном виде вёл себя так, как описывал Рэпп.
Этот актёр был не единственным, обвинившим Спейси в домогательствах. Обвинения привели к тому, что актёр, двукратный обладатель "Оскара", был уволен из сериала "Карточный домик" и других проектов. При этом суды в США пока не вынесли ни одного вердикта против Спейси по делам о домогательствах, связанных с обвинениями против него.
Дела против Спейси рассматриваются и в Британии, где около 20 сотрудников театра "Олд Вик" подали жалобы на его неподобающее поведение - он какое-то время был художественным руководителем театра.
В Херсоне нанесён удар по Антоновскому мосту
Украинские военные вечером в четверг нанесли удар по району Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщает местное интернет-издание "Мост", которое предполагает, что в это время по переправе, сооружённой около моста, передвигались российские военные и техника. Отмечается также, что этот район незадолго до обстрела посетили замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов.
О ракетном обстреле района переправы сообщают также ряд украинских и российских телеграм-каналов.
Заместитель главы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что при ударе по переправе 4 человека были убиты и около 10 ранены. По его данным, среди погибших и пострадавших мирные жители и местные пророссийские журналисты.
Во время активных боевых действий проверить, насколько утверждения сторон соответствуют фактам, не всегда возможно.
Антоновский мост, связывающий Херсон с левым берегом Днепра, выведен из строя в результате украинских ракетных обстрелов. Рядом с мостом сооружена паромная переправа, по которой в последние дни организовано перемещение жителей Херсона и других правобережных районов области на левый берег. Оккупационные власти призывают жителей уезжать, утверждая, что украинские войска готовят наступление и обстрелы Херсона. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что власти страны располагают сведениями о минировании российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. По его словам, при отступлении они могут подорвать дамбу. Российская сторона обвиняет в таких планах Украину.
Утром в пятницу власти Харькова и Запорожья заявили о российских ракетных обстрелах этих городов. В Запорожье, по данным местных властей, пострадали жилые дома и инфраструктура города, данных о пострадавших пока нет. В Харькове был поражён промышленный объект, сообщается о 6 раненых.
ЕП поддержал непризнание паспортов РФ, выданных в Сухуми и Цхинвали
Европейский парламент одобрил инициативу о непризнании для поездок в ЕС загранпаспортов, выданных Россией на «незаконно оккупированных территориях Украины и Грузии».
Как сообщается на сайте Европарламента, для принятия законодательного проекта согласован мандат на переговоры с Советом ЕС. 540 депутатов голосовали за, 6 были против, 36 воздержались.
Депутаты Европарламента отметили, что аннексия Россией Крыма и Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины является незаконной, и что ЕС осудил решение России признать независимость так называемых самопровозглашенных регионов – Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Поэтому государства-члены ЕС и союзники из Европейской экономической зоны больше не должны принимать проездные документы, выданные Россией в этих регионах.
Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, которые не следует принимать в будущем.
Ранее решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии, согласовали послы стран ЕС.
Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.
Зеленский заявил о минировании российской армией Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны располагают сведениями о минировании российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области.
Зеленский сказал об этом в четверг, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета в Брюсселе. "У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".
Украинский президент добавил, что в случае подрыва может быть нарушено снабжение водой значительной части юга страны. Кроме того, без воды для охлаждения реакторов останется крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция – вода для неё берется именно из Каховского водохранилища. Зеленский выступил за отправку на Каховскую ГЭС международной наблюдательной миссии и возвращение туда украинского персонала.
Дамба на Каховской ГЭС - одна из трех находящихся под контролем России переправ через Днепр. В недавнем анализе американского Института изучения войны (ISW) говорилось, что российские военные могут при отступлении из Херсона взорвать её, чтобы затопить город и его окрестности, отмечает Русская служба Би-би-си.
Во вторник на этой неделе командующий объединённой группировкой российских войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил в первом после недавнего назначения публичном выступлении, что удары по плотине планируют украинские военные. Американские эксперты из ISW увидели в этом признак того, что Россия может готовить операцию "под чужим флагом" и возложить ответственность за возможную катастрофу на Украину.
- Назначенные Россией власти Херсонской области Украины утром 19 октября направили жителям Херсона смс-ки, в которых предложили им покинуть город из-за возможных обстрелов со стороны украинской армии. Глава оккупированного региона Владимир Сальдо распорядился эвакуировать на левый берег Днепра с правого все местные пророссийские органы власти. Днём ранее Сальдо объявил, что жителей четырех районов "организованно переместят" на левый берег и в Россию, отметив, что это может затронуть 50-60 тысяч человек. Замглавы пророссийской администрации в Херсоне Кирилл Стремоусов заявил, что очень скоро может начаться украинское наступление.
- Генерал Сергей Суровикин в выступлении во вторник назвал обстановку на херсонском направлении "весьма непростой". "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации", - сказал Суровикин, не исключив "принятия непростых решений".
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
США: иранские военные в Крыму помогают операторам дронов
Небольшое число иранских военнослужащих находится в аннексированном Россией Крыму, "непосредственно участвуя" в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби.
По словам Кирби, Иран направил сравнительно немного военных специалистов с целью помочь россиянам в запусках военных беспилотников. О том, что в Крыму находятся военнослужащие иранского корпуса стражей исламской революции, которые помогают эксплуатировать иранские дроны также заявило британское правительство.
"По имеющейся у нас информации, иранцы направили в Крым инструкторов и специалистов по техническому обслуживанию техники, в то время как пилотируют беспилотники россияне", - сообщил Джон Кирби. Он добавил, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против Ирана и найти способы затруднить продажу такого вооружения России.
Необходимость посылки инструкторов скорее всего была вызвана проблемами, которые стали очевидными после первых попыток использования иранских дронов для нанесения воздушных ударов по целям в Украине. По данным американской разведки, начав их эксплуатацию в августе, россияне столкнулись с отказами оборудования, возможности дронов не соответствовали спецификациям, заявленным производителями. Скорее всего, причиной было отсутствие у россиян опыта эксплуатации этого вооружения.
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили о том, что поставки Ираном беспилотников России производятся в нарушение резолюции Совета безопасности ООН 2015 года, согласно которой в обмен на ослабление режима санкций Тегеран брал обязательство не экспортировать определенные виды вооружений. США и союзники намерены вынести этот вопрос на обсуждение Совета безопасности ООН. Москва и Тегеран настаивают на том, что Россия не импортирует иранские беспилотники.
Югоосетинские власти освободили задержанного днем ранее жителя села Бершуэти
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне вечером освободили гражданина Грузии, 55-летнего Тамаза Глурджидзе. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
Житель села Бершуэти был задержан 19 октября. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы.
«После получения информации о незаконном задержании сразу же была активирована «горячая линия» и задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центральных властей. Информация была передана сопредседателям Женевских международных дискуссий и нашим международным партнерам. Вся ответственность за деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», –заявили в СГБ Грузии.
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
В ФРГ пожар в приюте для беженцев из Украины расследуют как поджог
В германской земле Мекленбург-Передняя Померания, на северо-востоке страны, пожар уничтожил приют (шелтер) для украинских беженцев.
Полиция сообщила в четверг, 20 октября, что расследует произошедшее как поджог.
14 человек, живших в этом приюте в населенном пункте Грос-Штремкендорф, а также трое его сотрудников были спасены и не пострадали. Пожар в здании бывшего отеля вспыхнул ночью 19 октября. «Следствие склоняется к версии поджога, не исключена политическая подоплека», - отметили в полиции.
Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер подчеркнула, что если версия поджога подтвердится, то ответственные за это «бесчеловечное преступление» будут наказаны по всей строгости закона.
Содействие расследованию оказывает полицейское подразделение соседнего города Росток, которое занимается политически мотивированными делами.
Отмечается, что двумя днями ранее, 17 октября, у входа не территорию шелтера обнаружили свастику. И это обстоятельство сейчас тоже изучается.
Более миллиона беженцев из Украины, большинство из которых женщины и дети, прибыли в ФРГ с начала российского военного вторжения в их страну почти 8 месяцев назад. В основном людей встречали тепло, многие германские семьи размещали украинцев в своих домах и квартирах. С недавних пор кое-кто высказывает недовольство и враждебность по отношению к беженцам из Украины и другим иностранцам. Но таких голосов меньшинство.
Российский суд признал блокаду Ленинграда геноцидом
Суд в Санкт-Петербурге признал блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны геноцидом и военным преступлением. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу судов города.
В суд с соответствующим иском обратилась прокуратура Петербурга, которой это поручил генпрокурор России Игорь Краснов. Ведомство требовало признать, что блокада Ленинграда, которая велась «оккупационными властями и войсками Германии и военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии», была геноцидом и военным преступлением.
Италия и Финляндия в годы войны были союзниками нацистской Германии. Другие перечисленные государства были или оккупированы Германией, или же, как Чехия, вовсе не существовали; Латвию Советский Союз официально считал своей частью – Латвийской ССР. Эти страны не участвовали в войне против СССР, на стороне Германии воевали добровольцы из них.
Суду прокуратура сообщила, что ущерб от блокады составил 35,3 триллиона рублей. По данным ведомства, количество жителей, погибших в результате блокады, составило не менее 1 миллиона 93 тысяч человек. Ранее считалось, что в блокадном Ленинграде погибли около 649 тысяч человек.
- Ленинградский областной суд 10 октября удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании действий немецких войск и их союзников на территории области в 1941-1944 годах военными преступлениями и геноцидом. Суд постановил, что от действий немецких войск пострадали не менее 435 тысяч мирных жителей и военнопленных.
- В августе 2021 года Псковский областной суд признал преступления, совершенные в регионе в годы Второй мировой войны нацистами, геноцидом народов Советского Союза.
- В 2020 году суд в Новгородской области признал геноцидом массовые убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942-1943 году. Тогда, по версии следствия, немецкие войска, их союзники и коллаборационисты убили не менее 2600 советских граждан.
Суд в Москве заочно арестовал Марину Овсянникову
Суд в Москве заочно арестовал бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которую обвиняют по делу о фейках про армию России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Овсянниковой назначили арест сроком почти на два месяца. С августа этого года она была под домашним арестом. Однако в октябре стало известно, что журналистка сбежала вместе с дочерью. МВД обявило ее в розыск. По словам адвоката Овсянниковой, его подзащитная находится за границей. При этом ранее суд не стал заочно арестовывать бывшую сотрудницу Первого канала.
Дело в отношении Овсянниковой было заведено из-за антивоенного пикета напротив Кремля. Она держала плакат с фотографиями погибших украинских детей.
Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы «Время», в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в «организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления». Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию. Целью своего возвращения она назвала намерение выиграть суд о судьбе дочери.
Норвегия приостановила обработку ходатайств россиян об убежище
Норвегия приостановила процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, поданных гражданами России. Об этом, в частности, пишет в четверг «Немецкая волна».
Как следует из публикации издания, решение приняло Норвежское иммиграционное управление.
Сейчас на норвежской границе находятся около 300 россиян, запросивших в стране убежище, но власти Норвегии, входящей в Шенгенское соглашение, дожидаются выработки единой позиции в вопросе о массовом притоке россиян руководством Европейского Союза. «Это очень сложная и ответственная ситуация, мы должны тщательно все оценить. Мы стремимся к сотрудничеству и хотим посмотреть, как с этим будут поступать в остальной Европе», - пояснила сотрудница иммиграционного управления Венче Фоне. Она отметила, что ни одно дело россиян еще не было рассмотрено, и, таким образом, ни на одно заявление еще не был дан какой-либо ответ.
Одновременно Венче Фоне сказала, что в Осло понимают, что многие граждане России бежали в Норвегию, чтобы их не мобилизовали и не отправили воевать с Украиной.
Европейская комиссия после объявления в России мобилизации 21 сентября и аннексии самопровозглашенных «ЛНР» «ДНР», а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей рекомендовала ужесточить визовые требования к россиянам, в частности, более детально проверять, не представляет ли собой заявитель угрозу для безопасности ЕС.
Страны Евросоюза и Норвегия в феврале, после начала российского вторжения в Украину, запретили россиянам пользоваться дронами на своей территории. За последнюю неделю за нарушение этого правила в Норвегии были арестованы семь человек – четверо из них, как утверждали власти, фотографировали с воздуха стратегические объекты.
Лондон вслед за ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов России
Великобритания ввела санкции против трех иранских генералов и одной связанной с производством оружия фирмы в Иране - в связи с информацией об использовании Россией иранских дронов для ударов в ходе войны в Украине.
Британское министерство финансов добавило в санкционный список против Ирана компанию Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотных аппаратов серии «Шахед». Именно они упоминались в сообщениях об обстрелах украинских городов, в частности, объектов энергоснабжения в последние недели. В Лондоне подчеркивают, что дроны поставляются в Россию «для использования в незаконном вторжении на украинскую территорию».
Ранее в четверг решение об ужесточении санкций против Тегерана за беспилотники, которые Россия применяет в Украине, одобрили страны-члены Евросоюза. Об этом сообщило в твиттере руководство председательствующей сейчас в ЕС Чехии. Позднее решение было опубликовано в Европейском журнале, что означает его автоматическое вступление в силу.
Под европейские санкции тоже попала Shahed Aviation Industries и три иранских военачальника - это глава Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, директор промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерал Сайед Ходжатолла Горейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани. Их потенциальные счета в ЕС будут заморожены, также им запрещены поездки в страны-члены блока.
За последние дни Россия нарастила применение иранских беспилотников «Шахед-136» при атаках в Украине. При этом и Москве, и в Тегеране отрицают сведения о сделке по поставкам в Россию иранского вооружения.
Зеленский заявил, что Киев не причастен к взрыву на Крымском мосту
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Тем самым украинские власти впервые дали комментарий об ответственности за инцидент. Свое заявление Зеленский сделал в интервью канадскому телеканалу CTV.
«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно» - сказал президент Украины про взрыв на Крымском мосту. Российские власти возлагают вину на украинскую сторону. Президент Владимир Путин назвал взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины.
Ранее Киев неоднократно говорил о том, что считает мост легитимной военной целью. После взрыва украинские чиновники, с одной стороны, выражали удовлетворение в связи с разрушением моста, с другой, писали о том, что взрыв мог быть делом российских спецслужб.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, груженый топливом. Погибли несколько человек. Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании подозреваемых во взрыве.
Против Навального возбуждено дело о призывах к терроризму и экстремизму
Против находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Сообщение об этом опубликовано от имени Навального в его аккаунтах в соцсетях. Как утверждается, дело возбуждено по обвинениям в том, что Навальный "пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм". Следствие считает экстремистскими, в частности, материалы ютьюб-канала "Популярная политика", который ведут соратники Навального.
"Я - гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне. Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления", - говорится в распространённом в соцсетях тексте.
Алексей Навальный ссылается на официальное уведомление Следственного комитета, в котором фигурируют и имена ряда его соратников, к примеру, Леонида Волкова, Лилии Чанышевой. "Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", - пишет политик о своём дальнейшем пребывании под стражей.
- В феврале прошлого года Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. С учетом замены оппозиционеру условного срока в три с половиной года на реальный по делу "Ив Роше" ему было назначено 3,5 года колонии.
- 22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил Навального по делу о мошенничестве с пожертвованиями на работу Фонда борьбы с коррупцией и неуважении к суду к девяти годам колонии строгого режима. На днях Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на этот приговор.
- 31 мая Навальный сообщил, что ему предъявили обвинение по уголовному делу об экстремизме.
- С середины августа этого года Алексей Навальный регулярно сообщает, что его помещают в штрафной изолятор. 11 октября он написал, что его отправили в ШИЗО в шестой раз за два месяца.
- Уголовное преследование Навальный и его соратники называют политически мотивированным.
Российский истребитель выпустил ракету вблизи британского самолёта
Российский боевой истребитель выпустил ракету, находясь вблизи не снабжённого боекомплектом британского самолёта-разведчика в международном воздушном пространстве над Чёрным морем.
Об этом в четверг в британском парламенте сообщил министр обороны страны Бен Уоллес. По его словам, инцидент с участием российского Су-27 и Boeing RC-135 произошёл 29 сентября. "Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны. Наш анализ подтвердил, что это был технический сбой", - сказал Уоллес. Одновременно он подчеркнул, что случившееся стало "напоминание о том, насколько может быть опасно, когда истребители используются так, как это делают русские уже продолжительное время".
Также, по словам министра, Великобритания после инцидента временно прекратила полеты своих самолетов в регионе и выразила обеспокоенность чиновникам министерства обороны России, в том числе лично главе ведомства Сергею Шойгу. В ответе, который поступил из Москвы 10 октября, говорилось, что Россия провела расследование обстоятельств и пришла к выводу о технической неисправности. Москва одновременно признала, что всё это произошло в международном пространстве.
Великобритания поделилась информацией с союзниками и после консультаций возоновила рутинное патрулирование, добавил Бен Уоллес.
Разведывательные самолеты Великобритании и других стран НАТО постоянно патрулируют воздушное пространство около Украины, где продолжается полномасштабное российское вторжение, отмечает Русская служба "Би-би-си".
Рубен Варданян в ноябре возглавит правительство непризнанного Карабаха
Один из самых богатых российских бизнесменов Рубен Варданян, чьё состояние журнал Forbes оценивает в 1 миллиард долларов, в начале ноября возглавит правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, территорию которой международное сообщество считает частью Азербайджана. Об этом он написал в своём фейсбуке.
«Осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха – ред.) и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха», — приводит перевод его записи Армянская служба Радио Свобода.
Варданяна российский журнал Forbes называет «одним из отцов российского фондового рынка». В 1991 году он вместе с американцем Петером Дерби создал брокера «Тройка Диалог», после продажи которого занимался управлением капиталов состоятельных людей и благотворительностью. В начале сентября он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Карабах.
В сентябре президент непризнанной республики Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост главы правительства республики.
Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. Она занимала должность 44 дня. Это самый короткий срок в британской истории — предыдущий антирекордсмен Джордж Каннинг занимал должность 119 дней, пока не умер от туберкулёза в 1827 году.
Трасс была избрана лидером правящей Консервативной партии, а значит и премьер-министром пять недель назад. Её налоговая реформа была разгромлена экспертами и публикой, её пришлось сменить министра финансов. Рейтинг одобрения премьер-министра через полтора месяца в должности оказался ниже, чем у её предшественника Бориса Джонсона, который был вынужден уйти в отставку в июле.
67 процентов опрошенных британцев считают правительство некомпетентным, свидетельствует один из октябрьских соцопросов в Британии. Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в стране, передаёт Би-би-си.
Трасс будет оставаться в должности до избрания нового главы её партии или проведения новых всеобщих выборов. К ним уже призвал лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. Октябрьский опрос YouGov прогнозирует уверенную победу лейбористов в голосовании, если оно состоится.
Зеленский ввел санкции против родственников Бидзины Иванишвили
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях.
Ограничения, в частности, введены против родственников и партнеров грузинского миллиардера, экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.
В санкционный список попали:
- Александр Иванишвили – брат Бидзины Иванишвили;
- Кетеван Хараидзе – супруга Александра Иванишвили;
- Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили;
- Тате Мамацашвили — племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.
В документе указано, что против граждан Грузии введены 10-летние ограничения, которые предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение полетов и перевозок по территории Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков и т.д.
Под санкции попал и российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Якобашвили, который владеет и активами в Грузии.
Всего в списке 256 бизнесменов и членов их семей. Среди них – российские бизнесмены Владимир Лисин, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Леонид Федун, Дмитрий Рыболовлев, Юрий Ковальчук и члены его семьи, Аркадий, Борис и Игорь Ротенберги, Саид Гуцериев, Елена Батурина, Евгений Касперский, Роман Абрамович и Дарья Жукова, Юсуф Алекперов и члены его семьи, Николай Мамут, Денис Авен, Алексей Мордашев и его братья, Ирина Винер-Усманова, Евгений Гинер.
Под санкции попал и Роман Абрамович. В примечании к ограничениям против него указано, что санкции против бизнесмена начнут действовать «после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины».
- В сентябре имена 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, были добавлены в список лиц с риском наложения санкций на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции». На сайте было указано, что Бидзина Иванишвили является «неформальным правителем Грузии», который «имеет тесные связи с российской политической элитой», и лоббирует интересы одного из богатейших людей России – Владимира Евтушенкова в вопросах обхода санкций в отношении России.
- Иванишвили покинул политику полтора года назад. Оппоненты властей считают, что он продолжает править страной «из-за кулис» и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.
- В июне Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали «олигархом», который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
- Призывы ввести санкции против Иванишвили неоднократно звучали от представителей украинского правительства. Утверждалось, в частности, что миллиардер замешан в схемах обхода санкций, введенных против России.
Эрдоган и Алиев открыли новый аэропорт в Зангилане
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли сегодня международный аэропорт в городе Зангилан на юго-западе Азербайджана.
Самолет с турецким президентом на борту приземлился в Зангиланском аэропорту. У трапа Эрдогана встречал Алиев. Главы государств перерезали красную ленту, им были вручены символические ключи от аэропорта.
Азербайджан вернул контроль над Зангиланским районом в ходе Второй Карабахской войны. В Баку заявляют, что по территории района будет проходить т.н. «Зангезурский транспортный коридор».
Аэропорт в Зангилане является восьмым международным аэропортом в Азербайджане. Ранее, в октябре 2021 года Алиев и Эрдоган открыли аэропорт в Физули – еще одном городе, перешедшем под контроль Баку.
Еще один аэропорт строится в Лачинском районе. Его планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.
В Тбилисском госуниверситете на фоне протестов выбрали и. о. ректора
Руководитель Научного фонда им. Руставели и бывший член Сакребуло (городского собрания) Тбилиси от правящей «Грузинской мечты» Джаба Самушия избран исполняющим обязанности ректора Тбилисского государственного университета. На эту должность была представлена только его кандидатура. Самушия получил 28 голосов из 30.
И. о. ректора избирается Академическим советом путем тайного голосования большинством голосов на срок не более шести месяцев, пишет СОВА.
Процесс избрания проходил на фоне протестов части студентов вуза. Они скандировали: «Свободу университету! Свободу студентам!». На месте были мобилизованы сотрудники службы безопасности.
Студенты считают процедуру избрания и.о. ректора нелегитимной и непрозрачной, не отражающей нужд учащихся и их волеизъявления. Они требуют изменения порядка голосования, утверждая, что Джаба Самушия был заранее отобран на должность и.о. ректора и его заранее поздравили с назначением. Среди требований студентов также – строительство общежития для учащихся ТГУ и субсидии на аренду жилья.
Прежний ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе заявил о своей отставке 7 октября.
Арестованный сын красноярского губернатора ввёз в Россию оборудование для спутников-шпионов
Компании арестованного сына красноярского губернатора Артёма Усса и его партнёра по бизнесу Юрия Орехова поставляли в Россию космические технологии на миллионы евро. В том числе — модули, которые могли быть использованы в спутниках-шпионах. Это следует из материала издания "Агентство".
Журналисты проанализировали данные таможенных деклараций и выяснили, что в мае 2019 года немецкая фирма Усса и Орехова и ещё одна фирма, принадлежавшая одному Уссу, поставили российской компании "Сетевые технологии" компьютерные модули, предназначенные для накопления, хранения и передачи информации на борту космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности. Такие спутники могут быть использованы в гражданских целях, но часто под их видом запускаются военные спутники-шпионы.
АО "Сетевые технологии" до 2018 года носило название "ВО Радиоэкспорт", пишет "Агентство". Эта компания находится под санкциями США с 2016 года. Фирмы, связанные с Уссом, отправляла ей конденсаторы, штепсели, резисторы, интегральные схемы. Такая электроника почти не производится в России, а немногочисленные производители часто не выдерживают технологические допуски, которые позволяли бы использовать их продукцию в сложной, например, космической, технике.
Всего с 2017 по 2019 год принадлежавшая Уссу SKOY Aeroservice GmbH Усса отправила "Сетевым технологиям" ("Радиоэкспорту") оборудования более чем на 3,4 миллиона евро, сообщает агентство. Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH Усса и Орехова отправила в Россию оборудование французской фирмы 3D PLUS больше чем на 1,6 миллиона евро.
- Об аресте Усса и Орехова по запросу Вашингтона стало известно 19 октября. Власти США обвиняют их в покупке и экспорте в Россию военных технологий и технологий двойного назначения, в том числе используемых в истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках. Кроме того, утверждается, что Усс отмывал деньги для российских олигархов и компаний, в том числе, находящихся под санкциями, и торговал венесуэльской нефтью. Позиция защиты бизнесмена не сообщалась.
Кадыров опубликовал видео с воюющими несовершеннолетними сыновьями
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, утверждая, что трое его несовершеннолетних сыновей, младшему из которых 14 лет, приняли участие в боевых действиях на территории Украины. Они, по словам Кадырова, "посетили линию соприкосновения", где на данный момент "идут ожесточенные бои".
По словам Кадырова, 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам "пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам". На опубликованном видео слышна стрельба, а подростки ведут огонь, в том числе из гранатомета. Им также дали сделать выстрелы из других видов оружия.
При этом некоторые детали на видео свидетельствуют о том, что кадры сняты в тылу, обращают внимание чеченские оппозиционные телеграм-каналы. Так, местность, где идёт бой, практически полностью совпадает с локацией, где до этого принимали делегацию дочери Кадырова - Айшат, которая занимает пост министра культуры Чечни. Деревья, кусты, а также очертания леса на горизонте идентичны на двух видео, пишет "Niyso".
О том, что несовершеннолетние сыновья будут "воевать в Украине", Рамзан Кадыров заявлял в начале октября. Это была реакция на обвинения оппозиционных блогеров в том, что глава региона отправляет на передовую рядовых чеченцев, но не своих родственников. По словам Кадырова, военная подготовка подростков "началась еще давно, чуть ли не с малых лет".
Конвенция ООН о правах ребенка, которую ратифицировала Россия, обязывает государства принимать все возможные меры для того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях. Участие в боевых действиях подростка до 15 лет – военное преступление, заявляют правозащитники.
Российские официальные лица, отвечающие за права ребенка, до сих пор не комментировали сообщения Кадырова об отправке своих сыновей на войну.
ISW: Россия может прикрыть отступление ударом по Каховской ГЭС
Российские силы готовят информационный фон для атаки под чужим флагом на Каховскую ГЭС, чтобы прикрыть отступление российских военных с правого берега Днепра и задержать продвижение украинских войск через реку. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW). Москва несколько раз заявляла, что занятую российскими военными в начале войны станцию атакуют украинские силы.
Вчера командующий российскими силами в Украине Сергей Суровикин заявил о полученной информации о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области. Глава российской администрации этой украинской области Владимир Сальдо поддержал данное заявление и обвинил Киев в планах нанести удар по плотинам, расположенным вверх по течению от Херсона. Заявлялось об уже перехваченных попытках ударов украинских военных по плотине с помощью американских ракетных систем.
По всей вероятности, российские власти стремятся распространить предупреждения о мнимом украинском ударе по Каховской ГЭС, чтобы создать информационные условия для разрушения плотины российскими силами и возложения на Украину ответственности за последующий ущерб и гибель людей, считают американские эксперты. По их мнению, Кремль может использовать такие провокации, чтобы заглушить новости о третьем унизительном отступлении российской армии, а также обвинить Украину в причиненном ущербе и гибели людей.
- С начала осени Вооружённые силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении. Два дня назад генерал Суровикин назвал обстановку на этом направлении напряжённой.
- Стороны военного конфликта регулярно обвиняют друг друга в подготовке или совершении атак под чужим флагом, никаких доказательств этому обычно не приводится. В условиях войны информация с места боевых действий зачастую искажется сторонами конфликта и с трудом поддаётся оперативной независимой проверке.
Товарооборот Грузии с Россией увеличился на 50%
Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50% — это следует из отчета Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»).
За девять месяцев 2022 года экспорт вырос на 11% до 473 млн долларов. А рост импорта происходил более высокими темпами — на 73%, до 1,24 млрд долларов.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», увеличение товарооборота с Россией произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов. Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила в России нефти и нефтепродуктов на 96 миллионов долларов, то в 2022 году эта цифра увеличилась до 431 млн долларов. Таким образом, Россия стала для Грузии самым крупным импортером нефтепродуктов.
Импорт других товаров также увеличился, в том числе импорт российской муки, российского угля (кокса) и маргарина.
Что касается экспорта, то Грузия увеличила экспорт вина в Россию до 109 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Также резко увеличился реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию. Если в прошлом году в Россию было экспортировано около 2 тысяч автомобилей на сумму 12,4 миллиона долларов, то за 9 месяцев 2022 года экспорт превысил 45,7 миллиона, а количество экспортированных автомобилей составляет 3,2 тысячи.
- Несмотря на рост товарооборота с Россией, главным торговым партнером для Грузии в январе-сентябре была Турция. Россия на втором месте, на третьем – Китай.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.