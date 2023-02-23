Нуланд: в США обсуждают возможные поставки истребителей Киеву

В Вашингтоне обсуждают вопросы предоставления Украине истребителей четвертого или пятого поколений. Об этом в интервью изданию The Washington Post рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Дипломат уточнила, решение о вероятных поставках будет принято после оценки потребностей Киева.

Кроме того, Нуланд сообщила, что Вашингтон хотел бы возобновить двусторонние инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Ранее Москва приостановила в нем участие. Кремль объяснил свое решение причастностью Запада к ударам ВСУ по российской стратегической авиации. По мнению Нуланд, эти слова были рассчитаны на российскую внутреннюю аудиторию.

Нуланд также прокомментировала встречу главы Госдепартамента Энтони Блинкена с главным советником главы КНР по внешней политике Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе. Там Блинкен высказал опасения, что Китай поставляет России оружие для использования в войне с Украиной.

Нуланд напомнила про заявление Пекина о нейтралитете в конфликте и предложении посредничества в переговорах между Москвой и Киевом. Вместе с тем, по словам дипломата, если поставки оружия России подтвердятся, то Вашингтон будет готов ввести новые санкции в отношение китайских компаний в дополнение к тем, что уже имеются.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве сообщил, что украинские власти направили Пекину запрос о встрече. Зеленский рассказал, что он еще не видел мирного плана по Украине, о котором на днях сообщил Ван И, но осведомлен о нем. «В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо», – подчеркнул Зеленский, уточнив что оценивать документ еще крайне рано.