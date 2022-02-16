МОК: результат Валиевой в Пекине будет считаться предварительным

Результат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительными, как и, скорее всего, итоги выступления россиян в командном турнире. Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой, в чьей допинг-пробе нашли запрещенное вещество триметазидин, продолжается, добавил он, уточнив, что пробу B спортсменки ещё не вскрывали.

Накануне Валиева заняла первое место по итогам выступлений в короткой программе в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля.

Ранее Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения фигуристок, если Валиева займет одно из призовых мест. Кроме того, МОК отложил на неопределенный срок церемонию награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию, в котором победили российские фигуристы.

The New York Times и CNN со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS) утверждают, что в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для лечения сердечных заболеваний. Два из них, гипоксен и L-карнитин, не входят в список запрещенных для спортсменов. Валиева указала их в анкете допинг-контроля.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт в беседе с изданием предположил, что эти вещества могли применять в комбинации . Сама фигуристка ранее объяснила, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в её организм с препаратом для сердца, который принимает её дедушка.

NYT пишет, что обнаружение комбинации из трех "сердечных" препаратов в организме такой молодой спортсменки — это в высшей степени необычно.

Спортивный врач Валентин Беляевский в комментарии ТАСС отметил, что использование обнаруженных в пробе Валиевой препаратов в связке не имеет никакого смысла. Гипоксен, по его словам, это старый "советский" препарат, который бесполезен. "L-карнитин - это популярная спортивная добавка, она не влияет на результат. Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет", - сказал российский спортивный врач.

Валиева могла быть отстранена от Олимпийских игр по требованию Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства. В её декабрьской допинг-пробе нашли следы запрещённого вещества. Однако выездная сессия Спортивного арбитражного суда в Лозанне решила, что отстранение 15-летней девушки нанесёт ей непоправимый ущерб.