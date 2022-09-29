Обнаружена четвёртая утечка из «Северного потока»

Береговая охрана Швеции обнаружила ещё одну - четвёртую по счёту - утечку из системы газопроводов "Северный поток" на дне Балтийского моря. Власти ЕС и России предполагают, что утечки стали следствием диверсии, однако на данный момент не называют возможных виновных.

Как сообщают шведские издания Aftonbladet и Svenska Dagbladet, место четвёртой утечки находится в эксклюзивной экономической зоне Швеции. Масштаб повреждений газопровода там, видимо, несколько меньший, чем в случае трёх ранее обнаруженных утечек - газ поднимается на поверхность моря на поверхности диаметром примерно в 200 метров. Сообщается, что речь идёт об утечке из газопровода "Северный поток-2". Неясно, означает ли это, что повреждена его вторая нитка, о которой ранее сообщалось, что она не пострадала.

О повреждении газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" стало известно в понедельник. Разрушения оцениваются как масштабные. Сейсмологи сообщили о двух или трёх взрывах в районе утечек.

Власти Германии, Дании и Швеции уже расследуют случившееся как диверсию. В России тоже возбуждено уголовное дело.

Руководство НАТО в четверг заявило, что считает утечки на "Северных потоках" результатмо диверсии. Североатлантический союз отреагирует на любую преднамеренную атаку на критическую инфраструктуру союзников, подчеркивают в организации.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании в четверг утверждает, что к газопроводам могли быть прикреплены взрывные устройства, которые были приведены в действие дистанционно. По информации издания, мины могли спустить на морское дно на длинной веревке, выбросить за борт лодки или разместить с помощью беспилотника, причём это могло произойти уже несколько месяцев назад. Версию о том, что взрывные устройства могла установить подводная лодка, в британском Минобороны отвергают - глубина, как утверждается, этого не позволяет.

Кто и зачем мог взорвать газопроводы, один из которых не был запущен в эксплуатацию и попал под санкции, а второй недавно был остановлен - как утверждает российская сторона, по техническим причинам - неясно. Ответственность за диверсию никто на себя не взял. По данным Der Tagesspiegel, немецкие службы безопасности подозревают в организации взрывов или Россию, или Украину или проукраинские силы. В МИД России намекнули на возможную причастность к взрывам США. В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не имеют к ним никакого отношения - сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника. США также считают, что пока рано делать выводы о причинах случившегося, расследование ещё не завершено.

Взрывы произошли на фоне беспрецедентного обострения отношений между ЕС и Россией в связи с войной в Украине и резкого снижения поставок газа из России в ЕС.