В Таллинне объявлены лауреаты независимой музыкальной премии «Степной волк» за прошедший 2023 год. Артистом года стал Борис Гребенщиков. Группа года - «Ногу свело». Песня года - «Пыяла» дуэта АИГЕЛ. Лучшим музыкальным видео признан клип рэп-исполнителя Лигалайз «Мир! Вашему! Дому!», а событием года - фильм-концерт продюсера Ромы Либерова «Мы есть!», в котором приняли участие многие российские музыканты, покинувшие страну из-за несогласия с войной в Украине.

К Борису Гребенщикову относятся и еще две номинации премии: лучшим альбомом признан его «Богрукиног», вышедший в 2023 году, а лучшей книгой о современной музыке на русском языке - книга Александра Кушнира «Аквариум: геометрия хаоса» об основанной Гребенщиковым рок-группе.

Песня «Пыяла» («Хрупкое») дуэта АИГЕЛ на татарском языке обрела в прошлом году широкую популярность как лейтмотив сериала «Слово пацана» о подростковых бандах в Казани 1980-х годов. После выхода сериала «Пыяла» попала в топы российских чартов и мирового чата Shazam – первый случай для песни на татарском.

Премия «Степной волк» для российских рок- и поп-музыкантов была инициирована музыкальным критиком Артемием Троицким в 2008 году и до 2014 года вручалась в Москве. После аннексии Россией Крыма и начала боевых действий в Донбассе она прекратила свое существование. Однако в 2023 году Троицкий, автор и ведущий популярного подкаста Радио Свобода «Музыка на Свободе», объявил о ее возобновлении. Теперь она вручается российским музыкантам, которые «живут и творят независимо от российского государства» и не поддерживают российскую агрессию в Украине и политические репрессии в России.

В шорт-лист лучших артистов 2023 года также вошли Дельфин, Монеточка, Юрий Шевчук, Noize MC, Oxxxymiron и лидер Tequilajazzz Евгений Федоров.