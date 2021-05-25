Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Республика стала первым российским регионом, который решил принудительно вакцинировать жителей. Чиновники объяснили это напряженной ситуацией с COVID. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева - он сделал заявление об этом на заседании оперативного штаба.

Работодателей, которые не обеспечат обязательную вакцинацию всех сотрудников, будут штрафовать на 200 тысяч рублей. Жителей, отказавшихся от вакцины "необоснованно", не будут допускать к работе. "Это касается не только государственных и бюджетных организаций, но и индивидуальных предпринимателей, а также федеральных организаций, работающих на территории региона", - сообщили власти Якутии.

Постановление об обязательной вакцинации главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева выпустила еще 19 мая. Согласно документу, в Якутии должно быть привито не менее 70% всех взрослых жителей.

В первую очередь, по задумке чиновников, прививки должны поставить все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий.



Глава управления Роспотребнадзора заявила, что обязательную вакцинацию также проведут всем жителям старше 60 лет, больным хроническими заболеваниями, медработникам, сотрудникам сферы образования и социальной, работникам, занятым в промышленности, энергетике, строительстве и ЖКХ, а также сотрудникам правоохранительных органов.