Очевидцы сообщили о нескольких взрывах у военного аэродрома в Крыму

Во время российской оккупации города Буча под Киевом погибли 458 мирных бучан, 419 из них были расстреляны или умерли от пыток. Об этом рассказала заммэра города Михайлина Скорик-Шкаровская на своей пресс-конференции.

Скорик-Шкаровская сообщила, что многие трупы гнили на улицах, другие были сожжены, "возможно, из соображений гигиены или с целью скрыть следы пыток". Также известно о братской могиле, в которой обнаружили тела 116 местных жителей.

Среди погибших 366 мужчин и 86 женщин, в том числе девять детей. Ещё пять тел находятся в настолько плохом состоянии, что определить их пол невозможно. Кроме того, цифры включают в себя мешок с останками, среди которых две правые руки – вероятно, принадлежащие российским военным, подозревают следователи.

Три трупа российских солдат, найденные в Буче, были отправлены на репатриацию. Обнаруженные тела украинских военных передали властям, в озвученные цифры они не входят.

Около 50 трупов до сих пор находятся в моргах как неопознанные или невостребованные родственниками. Среди них много пожилых, которые "были слишком слабыми, больными или упрямыми, чтобы покинуть свои дома", – сказал священник, помогавший хоронить погибших в братской могиле возле своей церкви.

Один из местных жителей составил список тел, оставшихся в моргах, с кратким описанием их следователями. Согласно документу, один пожилой мужчина был убит выстрелом в глаз, другой, с короткими седыми волосами, – в затылок. Голова женщины, возраст которой следователи оценили в 75-85 лет, настолько изуродована, что её невозможно узнать.

Если в ближайшее время за ними не обратятся, их похоронят городские власти, сказала Скорик-Шкаровская.