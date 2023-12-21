В университете в центре Праги открыта стрельба, сообщается о погибших

В центре Праги, в здании философского факультета Карлова университета вечером 21 декабря была открыта стрельба. Из здания выбегали люди с поднятыми руками, передавали Novinky.cz. Полиция сообщила о нескольких. погибших и десятках раненых.

На месте работает полиция и спасательные службы, передаёт iDnes. Туда выехал министр внутренних дел страны Вит Ракушан.

Сотрудникам сообщили, что по зданию может передвигаться стрелок с огнестрельным оружием, сообщил один из очевидцев Радио Свобода. Личность предполагаемого нападавшего не раскрывают, мотивы не известны.

Очевидцы рассказывают, что многим людям удалось покинуть здание, но в университете по-прежнему находятся люди. Студенты также говорят, что при попытке спуститься с балкона упала женщина. О её состоянии не сообщается.

В Чехии право граждан на владение огнестрельным оружием с 2021 года закреплено в Конституции. Поправка была внесена в ответ на давление со стороны Европейского союза, требовавшего ужесточить местное оружейное законодательство. Тем не менее общее число зарегистрированного оружия относительно невелико: в 2022 году в полиции было зарегистрировано 989 348 единиц.

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