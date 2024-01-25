Одессу атаковали дроны, в Харькове – траур по погибшим 23 января

Минувшей ночью российские войска атаковали Украину 14 ударными беспилотниками. 11 из них были сбиты в пределах Одесской и Николаевской областей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Одессе, которая дважды подверглась атакам за последние сутки, повреждены жилые дома, промышленный объект и гражданская инфраструктура. Пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В Харьковской области за сутки артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Ранены четыре человека.

В Херсонской области российские войска за сутки 99 раз обстреляли регион, применив 392 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, дронов и авиации. В результате попадания в жилые кварталы, два учебных заведения, объект критической инфраструктуры и склад погиб один человек и 10 получили ранения.

В ВСУ также сообщили, что из Белгородской области в направлении Харькова было запущено четыре ракеты С-300, еще одна была запущена из оккупированной Донецкой области.

В Харькове сегодня день траура по жертвам российских обстрелов 23 января. Тогда погибли 10 человек и пострадали не менее 60, в том числе шестеро детей.

«Ракетные обстрелы 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за всё время полномасштабной войны», – заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

В начале января британское издание The Telegraph опубликовало материал, где отмечалось, что в последнее время российская армия ведёт постоянные обстрелы Харькова, возможно, готовя новое наступление на этом направлении.

Минобороны России не комментирует эту информацию.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска атаковали Харьков. 27 февраля 2022 года они вторглись в город и дошли до его центра, но получили отпор и отступили. Впоследствии город регулярно обстреливается и подвергается атакам с воздуха.