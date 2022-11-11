Охранник британского посольства сознался в шпионаже в пользу России

Британец Дэвид Смит, арестованный в августе прошлого года по подозрению в шпионаже в пользу России, полностью признал свою вину. В лондонском уголовном суде он рассказал, что с 2020 года передавал российским военным секретные сведения о работе посольства Великобритании в Берлине, где работал охранником. Также Смит делал копии с записей камер видеонаблюдения, сам снимал скрытой камерой, собирал секретное досье с личными данными британских агентов и другие сведения, относящиеся к государственной тайне.

Заседание суда состоялось еще 4 ноября, уточняет Би-би-си, но до сегодняшнего дня действовал запрет на публикацию деталей в прессе.

«Заказчиками» Смита были российский военный атташе в Германии полковник Андрей Сивов и его преемник генерал-майор Сергей Чухуров. Пока не сообщается, каким образом охранник получил доступ к секретной информации и получал ли за нее вознаграждение от российской стороны, однако при обыске в его квартире были найдены 800 евро наличными, объяснить происхождение которых он не смог.

Кроме того, в квартире Смита были обнаружены многочисленные сувениры с российской символикой: флаги России, бескозырка Черноморского флота, фуражка пограничных войск, армейские нашивки и книги на русском языке. Как сообщает Sky News, в частных разговорах Смит признавался, что ненавидит и Великобританию, и Германию. Также его раздражали радужные флаги на улицах как знак поддержки ЛГБТ+ сообщества.

Дэвид Смит признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения. Суд продолжит слушания в феврале следующего года, тогда же будет вынесен приговор.