Около трех тысяч мигрантов задержаны в новогоднюю ночь в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь прошла облава на мигрантов. Как сообщает издание «Фонтанка», в отделы полиции были доставлены около трех тысяч человек. Примерно у 600 из них после проверки документов были обнаружены нарушения миграционного законодательства. Более сотни могут быть депортированы из страны.

Центр Петербурга в новогодние вечер и ночь был закрыт для массовых гуляний. Праздничные мероприятия в городе были отменены в знак солидарности с жертвами обстрела Белгорода 31 декабря, когда погибли 25 человек.

Издание Sota сообщило об аналогичной облаве в Москве. Число задержанных не уточняется. Красная площадь в столице в ночь на 1 января была закрыта для посетителей.

В Челябинске возбуждено уголовное дело против группы мигрантов, которые, по утверждению Следственного комитета, напали на участников «специальной военной операции» - так в российских документах официально называют войну в Украине. Как сообщают правоохранительные органы, мигранты, число которых не уточняется, в новогоднюю ночь устроили драку с двумя военнослужащими, демобилизованными с передовой.