Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском городе Брисбен

Летние Олимпийские игры 2032 года примет город Брисбен – столица австралийского штата Квинсленд. Решение об этом принял в среду Международный олимпийский комитет, утвердив рекомендацию своего исполнительного комитета.

Кандидатура Брисбена была единственной, вынесенной на голосование. Международный олимпийский комитет недавно изменил правила избрания столиц Олимпийских игр – члены исполкома выбирают один город из числа городов, подавших заявки. Таким образом, ушло в прошлое соперничество между городами-кандидатами вплоть до момента финального голосования.

Избрание Брисбена означает, что Австралия станет вторым после США государством, три разных города которого примут Олимпийские игры.

До открытия Олимпиады в Токио, перенесённой на нынешний год с 2020-го из-за эпидемии коронавирусной инфекции, остаётся два дня. Олимпиада открывается на мрачном фоне – в столице Японии из-за роста числа заражённых коронавирусом введено чрезвычайное положение, и Игры должны будут пройти без зрителей. Кроме того, зафиксирован ряд случаев заражения среди спортсменов. Чилийская спортсменка – член сборной страны по тхэквондо, а также нидерландский скейтбордист из-за положительных тестов на коронавирус уже заявили, что не смогут участвовать в Играх. Организаторы подвергаются критике за решение провести Олимпиаду в таких условиях.

Накануне МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр. Он будет звучать "Быстрее, выше, сильнее – вместе". Обновление девиза произошло впервые за 127 лет. Инициатором изменения выступил глава МОК Томас Бах. Он назвал решение эпохальным событием. По словам Баха, слово "вместе" поможет выразить потребность в солидарности во всём мире. Предыдущий девиз "Быстрее, выше, сильнее!" был утверждён в 1894 году, за два года до начала первых современных Олимпийских игр в Афинах.