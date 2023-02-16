ООН подтвердила, что у Аль-Каиды новый лидер Саиф аль-Адель

Саиф аль Адель, бывший офицер египетского спецназа, согласно новому докладу ООН, признан «неоспоримым» лидером «Аль-Каиды». Его предшественник Айман аз-Завахири, был убит прямым попаданием американской ракеты 31 июля 2022 года в Кабуле.

Как сообщает Reuters, в январе 2023 года официальные представители спецслужб США говорили о неопределённости относительно того, кто же стал руководить «Аль-Каидой». Однако, как отмечается в докладе ООН о рисках терроризма в мире, ещё в ноябре и декабре прошлого года многие государства ООН признавали Аделя фактическим руководителем операций «Аль-Каиды» и её безоговорочным лидером.

В ноября 1998 года в США большое федеральное жюри обвинило Аделя в террористическом нападении на посольства США в Танзании и Кении. Жертвами терактов стали более 220 гражданских лиц, более 5 тысяч получили ранения.

По словам американских следователей, на счету Аделя, кроме операций в Африке, причастность к убийству американского журналиста Дэниела Перла в Пакистане в 2002 году.

Государственный департамент США сообщал, что Адель базируется в Иране. На сайте программы Госдепартамента «Награда за правосудие» говорится, что после взрывов в Африке бывший подполковник египетской армии переехал на юго-восток Ирана. Там он жил под охраной Корпуса стражей исламской революции. США объявили о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию о месте, где скрывается Адель.

Иранское представительство при ООН в сообщении, опубликованном в среду в Twitter, отрицало, что Адель находится в Иране. «Адрес так называемого новоназначенного лидера «Аль-Каиды» неверен. Эта дезинформация потенциально может помешать усилиям по борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении, которое цитируется агентством Reuters.

Бывший специальный агент ФБР Али Суфан, который отслеживал агентов «Аль-Каиды», написал на сайте Центра по борьбе с терроризмом (Combating Terrorism Center), что экстремист, псевдоним которого, Саиф аль Адель, означает «Меч справедливости», характеризуется как проницательная фигура с бесстрастным лицом. Его настоящее имя Мохаммед Салахуддин Зейдан.

Бывшие соратники Усамы бин Ладена по джихадистскому движению рассказывают, что Адель начал свою долгую кровавую карьеру в 1981 году. Тогда его подозревали в причастности к убийству президента Египта Анвара аль-Садата. Группа заговорщиков открыл огонь по президенту во время военного парада в Каире, когда телевидение показывало происходящее в прямом эфире.