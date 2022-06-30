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ООН подтвердила убийства мирных жителей в 30 городах Украины
Мониторинговая миссия Управления ООН по правам человека 29 июня опубликовала доклад о нарушениях прав человека в ходе войны в Украине. Он охватывает период с 24 февраля по 15 мая.
За это время эксперты ООН зафиксировали гибель 3924 мирных жителей и ранения у 4444 человек. Однако реальное число жертв гораздо выше, поскольку эти цифры включают только те случаи, которые управлению удалось полностью подтвердить.
За этот период, в частности, члены мониторинговой миссии получили данные об убийствах более 300 мирных жителей, предположительно совершенных российскими военными вне боевых действий в более чем 30 городах Украины. Речь идёт, в том числе о расстрелах машин беженцев, и об убийствах людей, которых россияне подозревали в работе на ВСУ. "Только в Буче документально подтверждено, что не менее 50 гражданских лиц были убиты российскими вооруженными силами, когда город находился под их оккупацией", — говорится в докладе.
ООН также стало известно о 108 возможных случаях сексуального насилия, в том числе 78 изнасилованиях. 23 из них, среди которых были групповые изнасилования, пытки, принуждение к публичному раздеванию и угрозы сексуального насилия, эксперты смогли подтвердить. В 13 случаях жертвами были мужчины, в девяти — женщины, в одном — девочка.
Большая часть этих преступлений (87) была совершена российскими военными, но некоторые также совершили представители ВСУ, теробороны и украинских правоохранительных органов, отмечают в докладе эксперты ООН.
В докладе также говорится о нарушениях правил обращения с военнопленными обеими воющими сторонами. ООН задокументировала случаи внесудебных казней, пыток, плохого обращения и отказа в медицинской помощи.
Также в результате боевых действий были разрушены или повреждены 182 медицинских и 230 учебных заведений. В ООН обеспокоены задержаниями и похищениями, которые происходят на захваченных российскими войсками территориях. Эксперты узнали о 248 подобных случаях, шесть жертв (одна женщина и пять мужчин) были найдены мертвыми.
Мониторинговая миссия зафиксировала 12 случаев похищений, совершенных украинскими правоохранительными органами.
На конец июня, по данным ООН, в Украине погиб 4731 мирный житель, ещё 5900 человек были ранены. Среди погибших 289 детей.
Другие новости дня
Российские активы на сумму более $330 млрд заморожены из-за санкций
Группа REPO, объединившая финансовых представителей из разных стран, заблокировала активы российских олигархов и чиновников на сумму 30 миллиардов долларов, а также арестовала их яхты и элитную недвижимость. Кроме того, заморожены 300 миллиардов долларов из средств российского Центрального банка. Американские правозащитники призывают к осторожности, чтобы "не наказать невинных людей".
После российского вторжения в Украину REPO ищет и блокирует активы, принадлежащие российским чиновникам и олигархам, связанным с президентом России Владимиром Путиным. Среди арестованного имущества – активы на сумму 30 миллиардов долларов, пять суперъяхт и элитная недвижимость. Кроме того, в результате работы группы заморожены 300 миллиардов из средств Центробанка – около половины всех золотовалютных резервов России.
"Работа REPO ещё не завершена", – говорится в заявлении группы, опубликованном на сайте Минфина США. REPO продолжит искать и блокировать активы богатых и влиятельных россиян, попавших под санкции.
В то же время американские правозащитники выражают обеспокоенность, что владельцы арестованного имущества, находящиеся под санкциями, могут не иметь возможности оспорить аресты в суде. Кроме того, в результате действий REPO могут пострадать "невинные люди, которые не имеют никакого отношения к войне", поэтому "следует быть осторожными".
В четверг, 30 июня, заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов "одной из величайших краж в истории". Днём ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия использует все легитимные способы для возврата своих замороженных активов.
- Группа REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) была создана 17 марта 2022 года, через три недели после российского вторжения в Украину. Цель группы – усиление экономического давления на Москву, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну. В состав группы вошли высшие чиновники по финансам и юстиции из США, Австралии, Франции, Канады, Германии, Японии, Италии, Великобритании и Европейской комиссии.
- После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года США, страны Евросоюза и другие государства ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули банковский сектор и другие сферы высоких технологий, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих российское вторжение в Украину.
- После нападения России на Украину более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 305 полностью покинули страну.
Из оккупированного Россией Бердянска вышло первое торговое судно
Из порта захваченного российскими войсками Бердянска на юге Украины вышло первое судно с зерном. Об этом сообщил глава назначенной Россией администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", – написал он в телеграме. В какие именно "дружественные страны" планируется доставить зерно, глава оккупационной российской администрации не уточнил. Позднее Балицкий удалил из своего сообщения второе предложение, где содержались сведения о количестве зерна и пунктах, куда его перевозят.
По словам Балицкого, безопасность сухогруза обеспечивается "кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота".
Бердянск находится под контролем российских военных с конца февраля. В конце апреля украинские власти решили закрыть городской порт, а также порты оккупированных Мариуполя, Херсона и Скадовска.
Министерство обороны России утверждало, что украинские силы заминировали порты, а российские войска занимаются их разминированием. В начале и конце июня в порту Бердянска произошли взрывы, которые связывали с работами по разминированию.
В середине июня назначенные Россией власти Бердянска сообщали, что порт готов к работе, так как его инфраструктуру полностью восстановили.
На днях первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия вывезла из оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.
Би-би-си опубликовала расследование, в котором утверждается, что российские войска в Украине систематически воруют зерно и другие продукты у фермеров и местных жителей. Издание проанализировало спутниковые снимки и пообщалось с украинскими фермерами.
- Украина является четвёртым по величине экспортёром зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в незаконном присвоении украинского зерна. Российские власти все обвинения отрицают.
Акции «Газпрома» рухнули после отказа от выплаты рекордных дивидендов
Акции "Газпрома" на Мосбирже утром в четверг, 20 июня, обвалились более чем на 30 процентов – 207,69 рублей. Так инвесторы отреагировали на решение собрания акционеров не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рублей. Об этом пишет РБК.
По словам одного из руководителей "Газпрома", акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года в размере более одного триллиона рублей выплачивать нецелесообразно. Приоритетами концерна являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию российских регионов, и подготовка к предстоящей зиме.
Решение об отказе выплачивать дивиденды связано с дополнительными налогами для "Газпрома", который Минфин предложил ввести на период с сентября по ноябрь 2022 года, рассказал РБК один из крупных миноритариев "Газпрома". Сейчас эти предложения рассматриваются в Госдуме.
Темур Кецбая возглавит сборную Кипра по футболу
Грузинский специалист, бывший тренер кипрского «Анортосиса» Темур Кецбая возглавит сборную Кипра по футболу. Об этом сообщила футбольная федерация островного государства.
Кецбая будет тренировать сборную Кипра до окончания отборочных матчей чемпионата мира 2026 года.
Кецбая – уроженец Гали. До начала тренерской карьеры он играл в «Динамо Сухуми», «Динамо Тбилиси», «Иберии», афинском клубе «АЕК», английских командах «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон», шотландском «Данди Юнайтед» и кипрском «Анортосисе».
Выступал за сборную Грузии в 1992–2002 гг., а в 2009–2014 гг. был главным тренером грузинской сборной.
Минобороны России сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный
Министерство обороны России сообщило о выводе гарнизона с оккупированного острова Змеиный. В Москве заявили, что это – «жест доброй воли».
«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что теперь для возобновления поставок украинская сторона должна разминировать побережье Черного моря, у своих берегов, включая припортовые акватории.
Ранее украинское оперативное командование «Юг» заявило, что провело военную операцию с нанесением ракетных и артиллерийских ударов по острову Змеиный, где располагались российские военные. В результате российские военные «наспех эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинули остров», – говорится в сообщении командования.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что «россиян на Змеином больше нет».
Остров Змеиный находится под контролем российских войск с 24 февраля - первого дня войны. В мае российское Минобороны сообщало об уничтожении украинского десанта, который пытался высадиться на острове. Украинская сторона, в свою очередь, сообщала о поражении нескольких российских кораблей вблизи острова. 17 июня Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили российский буксир «Василий Бех». По данным украинской стороны, корабль доставлял боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный.
Контроль над островом в северо-западной части Чёрного моря имеет важное значение для борьбы за контроль над побережьем в Одесской области и подходами к порту Одесса.
ТПП «Вале» на грузино-турецкой границе возобновил работу
Таможенно-пропускной пункт «Вале» на грузино-турецкой границе возобновил работу спустя два месяца, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
«Вале» был закрыт с 25 апреля. Причина ограничений – ремонт на ТПП «Тюркгезю» с турецкой стороны. Изначально ожидалось, что работы завершатся в конце мая, однако сроки перенесли, пишет агентство «Новости-Грузия».
Теперь процедуры таможенного контроля грузовых автомобилей, которые выполняют международные перевозки, осуществляются круглосуточно. Поскольку полностью ремонт на «Тюркгезю» еще не завершен, для владельцев легковых машин и пассажиров действуют ограничения – им разрешается пересекать границу с 09:00 до 18:00.
ТПП «Вале» находится в регионе Самцхе-Джавахети, недалеко от города Вале Ахалцихского муниципалитета. Также, между Грузией и Турцией функционируют пропускные пункты «Сарпи» (регион Аджария) и «Карцахи» (регион Самцхе-Джавахети).
Цхинвальский суд перенес слушания по делу о гибели Инала Джабиева
В Цхинвальском городском суде сегодня состоялось очередное слушание в рамках уголовного дела по факту гибели жителя Цхинвали Инала Джабиева и избиения Николая Цховребова в стенах правоохранительных органов.
Как пишет агентство «Рес», председательствовал судья Инал Тибилов. На заседании отсутствовали свидетели и адвокаты. Не присутствовала и вдова Джабиева – Оксана Сотиева.
На заседании обсудили возможность рассмотрения уголовного дела. Потерпевшая сторона отказалась от рассмотрения, такой же позиции придерживались обвиняемые.
Исходя из того, что адвокаты не явились на заседание, судья принял решение перенести рассмотрение на неопределенный срок.
«Мы заранее оповестили адвокатов, однако они не явились и не сообщили причины неявки», – сказал Тибилов.
Ранее сообщалось, что адвокат не смог приехать в Цхинвали из-за закрытия Транскавказской автомагистрали. При этом накануне дорогу открыли для движения транспорта.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- Обвиняемыми по делу Инала Джабиева проходят Ацамаз Наниев и Алан Багаев. Два года судебных слушаний пока не привели к результатам.
- Новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
Рост ВВП Грузии в мае составил 11.6% – Грузстат
Рост ВВП Грузии в мае текущего года составил 11.6% – таковы предварительные данные Национальной службы статистики страны (Грузстат).
В первом квартале экономический рост достигал 14.4% (январь – 18%, февраль – 14.6%, март – 10.6%), после чего в апреле замедлился до 2,6%.
За первые пять месяцев 2022-го, по информации Грузстата, экономический рост составил 11,2%.
В мае рост ВВП был зафиксирован почти во всех сферах экономики, в том числе в транспорте и складировании; поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха; гостиницах и ресторанах; перерабатывающей промышленности; строительстве; горнодобывающей промышленности.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у Грузии «крутой экономический рост».
«У нас будет двузначный экономический рост, что беспрецедентно в Европе на том фоне, когда реально рушатся мировые рынки, экономика испытывает рецессию и на фоне войны в Украине проблема есть везде», – сказал он.
Путин о Кременчуге: Россия не наносит удары по гражданским объектам
Президент России Владимир Путин в среду прокомментировал российский ракетный удар по украинскому городу Кременчуг, жертвами которого в понедельник стали не менее 20 человек. По словам Путина, никакого теракта в Кременчуге не было, а российская армия не наносит удары по гражданским объектам.
При этом из слов Путина следует, что он признает, что российские военные ранее обстреливали гражданские объекты в Украине - но потому, что рядом с ними, по его словам, размещали оружие и тяжелую технику. «Просто так «по полям» у нас никто не стреляет», - сказал президент.
Путин высказал свою точку зрения, общаясь с журналистами по завершении Каспийского саммита в Ашхабаде. Он впервые выехал за границу с начала российского вторжения в Украину в феврале.
Украинские власти обвиняют Россию в целенаправленном ударе по гражданскому объекту - торговому центру в Кременчуге - называя это терроризмом. Торговый центр после российского ракетного обстрела был частично разрушен и загорелся. Минобороны России признало факт удара по Кременчугу, но заявило, что он был нанесен по складам с оружием, а торговый центр загорелся от детонации боеприпасов. На видео попадания одной из ракет видно, что она приземляется в непосредственной близости от торгового центра.
Ранее Путин отрицал массовые убийства жителей Бучи, а российские военные называли «фейками» сообщения об ударах по роддому и драматическому театру в Мариуполе.
Путин также вновь заявил, что так называемая специальная военная операция в Украине идет по плану, а ее цели остаются неизменными.
Ираклий Гарибашвили говорил об евроинтеграции с Шарлем Мишелем
Евроинтеграция Грузии – это выбор не только любого правительства, но и грузинского народа. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время сегодняшней встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Мадриде на полях саммита НАТО.
Администрация правительства сообщает, что особое внимание во время переговоров было уделено обсуждению европейской перспективы Грузии. Гарибашвили назвал «историческим решение» предоставление Грузии европейской перспективы. Премьер-министр пообещал, что Грузия будет «активно работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата» и поблагодарил Шарля Мишеля за его личную поддержку евроинтеграции страны.
«Прекрасная встреча с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. После принятия решения о перспективах членства Грузии в ЕС мы будем тесно сотрудничать, чтобы продвинуть Грузию на ее пути получения статуса кандидата в члены ЕС. Я подтвердил приверженность нашего правительства неустанной работе для достижения всех приоритетов, изложенных Еврокомиссией», - написал Гарибашвили в свой Twitter по итогам встречи, передает агентство «Новости-Грузия».
Разговор коснулся продолжающейся войны в Украине и, как результат, ухудшения обстановки безопасности в регионе Восточной Европы. «Премьер-министр еще раз зафиксировал солидарность и непоколебимую поддержку правительства Грузии и грузинского народа в отношении Украины», - сказано в официальном сообщении.
Шарль Мишель также назвал решение Брюсселя принять в перспективе Грузию в ЕС «геостратегическим моментом». «На встрече с премьер-министром Грузии подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии. Это поистине геостратегический момент. На прошлой неделе #EUCO определился с перспективой членства Грузии в ЕС. Мы обязуемся и дальше поддерживать процесс проведения столь необходимых реформ», - написал президент Евросовета в Twitter.
- 23 июня лидеры стран ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии и присвоить ей статус кандидата сразу же после выполнения определенных приоритетов. Все они сформулированы в рекомендациях Ерокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
- В Грузии уже прошли масштабные акции с требованием отставки кабинета Ираклия Гарибашвили и формирования технического правительства, которое займется проведением реформ.
Британский министр обороны назвал Путина и Захарову «сумасшедшими»
Президент России Владимир Путин «страдает комплексом неполноценности» и «мачистским взглядом на мир», предположил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он также высказал предположение о «сумасшествии» российского президента.
Уоллес выступил со своим комментарием в интервью LBC Radio вскоре после того, как британский премьер Борис Джонсон заявил, что, будь Путин женщиной, он не начал бы «безумную, мачистскую» войну в Украине, и назвал действия Путина «идеальным примером токсичной маскулинности». Уоллес согласился с такой оценкой, отметив также, что дело не только в Путине, но и в том, что в России принят взгляд на мир, при котором одни страны признаются имеющими меньше прав, чем другие.
Уоллес не остановился на критике Путина, еще одной его мишенью стала представитель МИД Мария Захарова. «Эта дама, буквально как в комедии, каждую неделю выступает с заявлениями, угрожая сбросить на кого-то ядерную бомбу или чем-то подобным». Уоллес признал, что Захарова, в отличие от Путина, женщина, но заключил: «Она такая же сумасшедшая, как и он».
Мария Захарова уже прокомментировала высказывания британского министра. «Если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что Вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков», – написала она. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания Уоллеса «хамством». Несколько дней назад Захарова рассуждала в своем телеграм-канале о вышедшей в 1982 году в Англии книге «Уничтожение Британии в ядерной войне», замечая, в частности: «На самом деле Королевство наиболее уязвимо во времена, когда на ключевые позиции страны назначают таких профессионалов, как Борис Джонсон, Бен Уоллес и Лиз Трасс».
- О возможности ядерного удара по Лондону говорила не Захарова, а российский телеведущий Дмитрий Киселев.
Бен Уоллес и ранее выступал с резкими высказываниями в адрес российского руководства. В частности, 9 мая он высказал мнение, что российское командование, как и президент России Владимир Путин, несет ответственность за военные преступления в ходе войны в Украине, которые могут быть сопоставлены с действиями нацистского режима в годы Второй мировой войны.
Доли в компаниях РЖД проданы бизнесменам из «измайловской» ОПГ
Один из наиболее прибыльных активов госкорпорации РЖД, «Центральная пригородная пассажирская компания», которая управляет электричками в Москве и нескольких центральных регионах России, был приватизирован связанными с так называемой «измайловской» организованной преступной группировкой бизнесменами - Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым. Об этом говорится в расследовании издания The Insider. По данным СМИ, бизнесмены также приобрели доли в нескольких компаниях, обеспечивающих бесконтактную и безналичную системы оплаты проезда в общественном транспорте.
В расследовании The Insider утверждается, что аукционы, благодаря которым Махмудов и Бокарев приватизировали компании, проходили с использованием мошеннических схем. Из-за этого государство потеряло миллиарды рублей. Так, долю в «Центральной пригородной пассажирской компании» РЖД планировали продать за 4,2 млрд рублей, а продали почти в два раза дешевле.
При этом официально победителем аукциона стало некое ООО «Маршрутные системы», зарегистрированное всего за месяц до конкурса. Соучредительницей общества является Анна Боева - простая юрист из Мытищ, до этого никогда не занимавшаяся бизнесом. По данным The Insider, за ней стоят Бокарев и Махмудов. Сами они, через свою кипрскую компанию Fredlake Holdings, тоже участвовали в аукционе, соревнуясь с «фейковой» фирмой, которой якобы управляет Боева. По сути же бизнесмены соревновались сами с собой, таким образом сбивая цену на актив РЖД.
В расследовании также отмечается, что в середине нулевых годов Махмудов и Бокарев были фигурантами нескольких уголовных дел, возбужденных против них в Европе. В немецком уголовном деле 2007 года они названы «держателями общака» «измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через бизнесменов отмывались деньги «тамбовско-малышевской» ОПГ. Кроме того, во Франции Махмудова подозревают в передаче взяток приближенным президента страны Эммануэля Макрона. Однако оба бизнесмена не включены в европейские санкционные списки.
В современной России Бокарев и Махмудов, как сказано в расследовании The Insider, «являются одними из лидеров в области получения государственных контрактов». Им, в частности, принадлежат акции Уральской горно-металлургической компании, Кузбассразрезугля и компании Трансмашхолдинг, которая поставляет пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, а также локомотивы. До 2017 года Бокарев и Махмудов были акционерами оружейного концерна «Калашников».
Подчеркивается, что среди их нынешних бизнес-партнеров - замминистра обороны России Алексей Криворучко, а Владимир Путин награждал Искандара Махмудова медалью ордена «За заслуги перед отечеством».
Директор разведки США: Путин хочет захватить большую часть Украины
Российский президент Владимир Путин все еще не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем. Об этом заявила в среду директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
«Мы по-прежнему находимся в ситуации, когда, глядя на Путина, предполагаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые были и раньше», в начале вторжения в Украину, заявила Хейнс во время конференции в Министерстве торговли США.
По ее словам, у американской разведки есть три базовых сценария дальнейшего развития конфликта. Наиболее вероятный - сценарий длительного конфликта, при котором Россия сможет добиваться частных успехов, но не стратегических целей. Два других сценария - или масштабный прорыв со стороны России, или же стабилизация фронта и определенные успехи Украины, в частности на юге. «Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно», - сказала директор Национальной разведки США.
Начиная так называемую спецоперацию, Путин называл ее целями защиту сепаратистских республик Донбасса и так называемую денацификацию и демилитаризацию Украины. Эти цели российское руководство не меняло и не уточняло, при этом неясно, какое конкретное содержание в них вкладывается, в частности, идет ли речь о стремлении оккупировать всю территорию Украины или ее большую часть.
Страны Запада заявляют, что их цель - не допустить победы России в войне и добиться мира на условиях Украины. Сама Украина настаивает, что будет добиваться возвращения контроля над всеми территориями (включая аннексированный Россией Крым). Ряд политиков и аналитиков на Западе, даже сочувствующие Украине, отмечали, что решительная военная победа Киева в данный момент маловероятна. В Киеве заявляют, что при наличии достаточного вооружения Украина способна перейти в контрнаступление.
Папа Римский Франциск: У грузин хорошая музыка и вино
Перед службой в базилике Святого Петра Папа Римский Франциск встретился с грузинским хором и государственной делегацией в Ватикане, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Папа выслушал грузинские песнопения и похвалил грузинскую музыку и вино.
«У грузин очень хорошая музыка и хорошее вино», - сказал понтифик грузинским певцам.
26 июня патриарший хор собора Самеба по приглашению Папы Римского впервые выступил в Ватикане с концертом и исполнил церковные, народные и современные песни.
Концерт продолжался два часа и транслировался в прямом эфире телевидением Ватикана.
Сирия признала независимость самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР»
Сирия официально признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщило 29 июня государственное новостное агентство SANA со ссылкой на министерство иностранных дел Сирии. Это вторая после России страна - член ООН, признавшая так называемые «ЛНР» и «ДНР» как независимые государства. Ранее их также признали самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны только несколькими странами ООН.
О готовности Дамаска признать независимость «ЛНР» и «ДНР» сообщалось еще 22 февраля - на следующий день после того, как указ о признании ее Россией подписал Владимир Путин. Теперь об этом объявлено официально. Источник SANA в МИД Сирии добавил, что в ближайшее время правительство Башара Асада начнет переговоры с обеими так называемыми республиками об установлении дипломатических отношений и рамках взаимного сотрудничества.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости «ЛНР» и «ДНР» 21 февраля. Тогда же он согласился оказать им военную поддержку под предлогом защиты их суверенитета и прав русскоязычного населения этих областей. 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.
Остальные страны мира продолжают считать самопровозглашенные республики сепаратистскими образованиями, находящимися под контролем России, а их территорию - суверенной территорией Украины.
В Сирии находится российский военный контингент. Россия, наряду с Ираном, оказали режиму Башара Асада вооруженную поддержку в годы гражданской войны, что помогло ему сохранить власть в стране. Ранее Сирия официально признала аннексированный Крым частью России.
Украина сообщила о самом крупном с начала войны обмене пленными
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о крупном обмене пленными. Когда и где он точно произошел - не сообщается.
Как говорится в сообщении ведомства, в Украину вернулись 144 военнослужащих. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 сержантов.
Утверждается, что из 144 военных 95 защищали завод «Азовсталь» в Мариуполе. Среди них 43 военнослужащих полка «Азов».
Утверждается, что большая часть обменянных - раненые, в том числе, тяжело.
Лидер так называемой «ДНР» Денис Пушилин подвердил обмен, заявив, что он был паритетным - 144 на 144. По его словам, на украинских военных были обменяны российские военные и бойцы сепаратистов «ДНР». Пушилин подтвердил, что среди обменянных были несколько рядовых «националистических батальонов» с тяжелыми ранениями.
Нынешний обмен – самый крупный с момента российского вторжения в Украину 24 февраля.
В Мариуполе в мае сдались в плен более 2 тысяч украинских военнослужащих, около 3-х месяцев защищавших этот город. Власти Украины заявляли, что будут принимать все меры для их освобождения.
Ираклий Гарибашвили встретился с Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО
Решение Европейского совета о присвоении Грузии перспективы членства в ЕС и существующее партнерство двух стран обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Франции Эммануэль Макрон.
Гарибашвили находится в Мадриде и проводит двусторонние встречи на полях саммита НАТО. Премьер-министр поблагодарил президента Франции за поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии, ее европейских и евроатлантических устремлений, сообщает администрация правительства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Также была подчеркнута роль Франции как страны, председательствующей в Совете ЕС, и важность поддержки Францией Грузии в процессе евроинтеграции. Стороны отметили «динамичное и интенсивное сотрудничество между Грузией и Францией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах» и выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
Ираклий Гарибашвили пригласил Эммануэля Макрона посетить Грузию в любое удобное для него время.
Бокерия назвал «политическими ничтожествами» ушедших из «Мечты» троих депутатов
Председатель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия призвал не обращать внимания на уход троих депутатов из правящей партии «Грузинская мечта» - Созара Субари, Михаила Кавелашвили и Дмитрия Хундадзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сегодня эти депутаты распространили заявление, в котором отметили, что правящая партия не может прямо говорить обществу об определенных вещах, а они постараются это сделать. Парламентарии раскритиковали евроинтеграцию, так как, по их мнению, Грузию таким образом втягивают в войну с Россией. Они также считают, что оппозиция с подачи европейских структур готовит в Грузии смену власти: «деолигархизация означает уезд из Грузии Бидзины Иванишвили, а деполяризация - освобождение из тюрьмы Саакашвили и Гварамия».
«Все это водоворот Иванишвили со своими непонятными деталями и взаимоисключающим бредом», - так откликнулся на заявление Гига Бокерия.
В беседе с журналистами Бокерия сказал, что «не стоит обращать внимания на «детали болота». По его словам, общество должно «полностью убрать этот водоворот под руководством Иванишвили с дороги, ведущей к будущему, свободе и безопасности страны».
«Никто не должен обманываться и серьезно рассматривать какое-то обезьянничество политических ничтожеств», - сказал Бокерия.
На саммите НАТО утвердили меры политической и практической поддержки Грузии
На саммите в Мадриде члены НАТО приняли решение «о новых мерах по усилению адресной политической и практической поддержки партнеров», включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Молдову. Об этом говорится в итоговой декларации саммита.
В документе также сказано, что в Мадриде прошли встречи со многими партнерами НАТО.
«Мы провели плодотворный обмен мнениями с главами государств и правительств Австралии, Грузии, Республики Корея, Новой Зеландии, Украины, Финляндии, Швеции, Японии, а также с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии», – сказано в итоговом документе.
НАТО в декларации подтверждает свою приверженность политике открытых дверей. В этом контексте, однако, не упомянуты Грузия и Украина – речь идёт о Швеции и Финляндии.
«Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании Протоколов о присоединении. При любом присоединении к Североатлантическому союзу крайне важно учитывать законные интересы безопасности всех стран-членов НАТО», – сказано в декларации.
Члены альянса заявляют, что «Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе». На саммите «самым решительным образом» осудили агрессивную войну России против Украины.
«Она глубоко подрывает международную безопасность и стабильность», – говорится в документе.
- Участие в саммите НАТО принимает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Ранее он выразил надежду, что прогресс, достигнутый Грузией, «будет оценен и признан».
Токаеву вслед за Байденом запретили пользоваться такси в Абхазии
Компания «А-Такси» запретила президентам США и Казахстана поездки на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор компании Александр Басария.
По его словам, открыл санкционный список компании президент США Джо Байден, недавно в него включили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
Как сообщалось ранее, Токаев на международном форуме с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что Казахстан не признает «ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию». Его высказывания вызвали бурю негативных эмоций в абхазском обществе.
«Мы абхазская компания, и нам крайне неприятно будет перевозить пассажиров, которые не считают возможным и необходимым признавать независимость нашего государства с многовековой историей, а также людей, считающих нашу страну «квазигосударством». Мы знаем историю нашего государства, которому, по большому счету, больше веков нежели самому Казахстану. Мы считаем мнение Токаева неполиткорректным, оно оскорбляет чувства граждан и историю Абхазии. Дипломатия включает в себя политкорректность, у Токаева ее не оказалось, к сожалению. Современная политика по образцу США и Европы продемонстрировала практику санкций и черных списков. Мы считаем, что и нам тоже можно использовать такие же методы, как и им. И потому на это заявление компания «А-Такси» приняла ответные меры», — сказал Александр Басария.
Он подчеркнул, что для выхода из санкционного списка президенту Токаеву необходимо принести извинения жителям Абхазии и признать её независимость.
«Чтобы выйти из списка, нужно для начала признать свою ошибку и изменить свое мнение и отношение к Республике Абхазия как минимум. Принять тот факт, что мы такое же государство на политической карте, как и страна, которую Токаев представляет, хотя прав и аргументов на очертание нашего контура на этой карте у Абхазии побольше будет. Принести извинения народу страны действиями и признать независимость Республики Абхазия», — отметил Басария.
Пока неизвестно, присоединятся ли к санкциям против Байдена и Токаева абхазские таксисты-частники.
Зеленский: «Кто следующий для них? Молдова? Страны Балтии? Польша?»
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что благодаря сегодняшнему саммиту НАТО начнется новая история организации Североатлантического договора. Об этом он сказал в своем выступлении-обращении на саммите НАТО в Мадриде, пишет УНИАН.
Зеленский сказал, что этот саммит НАТО станет определяющим и переломным.
«Сегодня действительно начинается новая история. Не только для восточного фланга НАТО, но и для всего Альянса. Для всего евроатлантического сообщества. Во времена чрезвычайно агрессивного Кремля миру нужен чрезвычайно смелый Альянс. И я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО, покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите Альянса, в следующем году – при моем непосредственном участии, а не вот так, в режиме онлайн-включения – будет свидетельством нашей общей победы», – отметил президент Украины.
Вместе с тем, по словам Зеленского, в следующем году может быть и другая, худшая ситуация, если под обстрелами России будет не только Украина, но и несколько других государств–членов Альянса, что вполне возможно.
«И тогда это будет наш общий провал Украины и НАТО. Все вы прекрасно осознаете, каковы на самом деле цели России. Не один год она угрожала начать войну, если Украина вступит в НАТО. Но Украина не в НАТО, а полномасштабная война России против нашего государства продолжается уже 126 дней – после восьми лет войны на Донбассе. Тогда почему десятилетиями все верили, что именно НАТО своими действиями якобы может спровоцировать Россию на что-то?» - подчеркнул Зеленский.
Украинский президент добавил, что цели России известны и очевидны.
«Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву – не как на члена вашего Альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она независимое государство и уже давно бывшая республика СССР. Для нас это прошлое, а они рассматривают ее как возможное будущее, они снова хотят ее поработить. Они так смотрят. И так же – на каждое государство, которое является соседкой России. На каждое государство, которое было когда-то в сфере влияния Москвы», – сказал Зеленский.
«Вопрос – кто следующий для них? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ – все они», – сказал Зеленский.
28 июня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Столтенберг заверил в увеличении поддержки Украины на саммите Альянса, который проходит в Мадриде 29-30 июня.
Посол США в Грузии: Вашингтон следит «за всеми попытками обойти санкции»
США изучают факт захода нефтяного танкера с подсанкционным грузом в грузинский порт Батуми, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан.
«Конечно же, мы изучаем этот вопрос. Это очень важный вопрос, и все следят за подобными активностями. Мы работаем с правительственными агентствами, таможней и Службой доходов. У нас хорошая кооперация по подобным сообщениям», — сказала Дегнан журналистам.
По словам посла США, они продолжат «внимательно следить за всеми попытками обойти санкции». Дегнан подчеркнула, что в этом процессе «очень важно» серьезное отношение правительства Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Как сообщалось ранее, танкер с российской нефтью, который пробыл в Батумском порту более суток, стал предметом ожесточенной полемики между грузинской властью и оппозицией. Последние требуют незамедлительного расследования, правительство считает вопрос закрытым.
В правительстве Грузии подтвердили факт захода судна в порт Батуми, указав при этом, что ни сам корабль, ни его владелец не включены в международные санкционные списки. В Минфине утверждают, что только при проверке документации выяснилось, что судно перевозит подсанкционный груз. В итоге, танкер развернули, не разрешив провести отгрузку.
Индонезия исключила личное участие Путина в саммите G20
Власти Индонезии исключили личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября на Бали. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.
"Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги на пресс-конференции по после саммита G7. При этом он не исключил выступления Путина по видеосвязи.
В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите G20, но формат пока уточняется.
- 29 июня президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев: он намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также съездить в Ирпень. После этого Видодо отправится в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
- В апреле министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран покинули заседание в рамках G20 в Вашингтоне во время выступления российских представителей. Из зала вышли члены делегаций США, Великобритании, Франции и Канады, а также Украины – в знак протеста против российского военного вторжения на украинскую территорию. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.
Алан Гаглоев призвал довести дело Инала Джабиева «до логического законного конца»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на встрече с и.о. генерального прокурора Сергеем Битиевым поинтересовался ходом процесса по делу о смерти Инала Джабиева. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского президента.
Битиев рассказал, что уголовное дело находится на рассмотрении в судебных органах Южной Осетии.
«Должен был состояться процесс, но в связи с тем, что Транскавказская автомагистраль закрыта, адвокат не смог приехать. Процесс отложен до четверга», – сказал Битиев.
По словам и.о. генерального прокурора, ситуация находится под его личным контролем.
Гаглоев, в свою очередь, подчеркнул, что все виновные в смерти Джабиева должны понести «соответствующее наказание в рамках закона».
«Мы должны довести это дело до логического законного конца», – сказал Алан Гаглоев.
На встрече Гаглоев также заслушал доклад об итогах проверок законности и обоснованности выдачи югоосетинских паспортов; законности и обоснованности присвоения югоосетинским гражданам специальных и воинских званий; законности и обоснованности награждения югоосетинских граждан и иностранных граждан боевым огнестрельным оружием; законности и обоснованности списания автомашин, находившихся на балансе государственных органов за период с 1 января по 24 мая 2022 года.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
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