ООН подтвердила убийства мирных жителей в 30 городах Украины

Мониторинговая миссия Управления ООН по правам человека 29 июня опубликовала доклад о нарушениях прав человека в ходе войны в Украине. Он охватывает период с 24 февраля по 15 мая.

За это время эксперты ООН зафиксировали гибель 3924 мирных жителей и ранения у 4444 человек. Однако реальное число жертв гораздо выше, поскольку эти цифры включают только те случаи, которые управлению удалось полностью подтвердить.

За этот период, в частности, члены мониторинговой миссии получили данные об убийствах более 300 мирных жителей, предположительно совершенных российскими военными вне боевых действий в более чем 30 городах Украины. Речь идёт, в том числе о расстрелах машин беженцев, и об убийствах людей, которых россияне подозревали в работе на ВСУ. "Только в Буче документально подтверждено, что не менее 50 гражданских лиц были убиты российскими вооруженными силами, когда город находился под их оккупацией", — говорится в докладе.

ООН также стало известно о 108 возможных случаях сексуального насилия, в том числе 78 изнасилованиях. 23 из них, среди которых были групповые изнасилования, пытки, принуждение к публичному раздеванию и угрозы сексуального насилия, эксперты смогли подтвердить. В 13 случаях жертвами были мужчины, в девяти — женщины, в одном — девочка.

Большая часть этих преступлений (87) была совершена российскими военными, но некоторые также совершили представители ВСУ, теробороны и украинских правоохранительных органов, отмечают в докладе эксперты ООН.

В докладе также говорится о нарушениях правил обращения с военнопленными обеими воющими сторонами. ООН задокументировала случаи внесудебных казней, пыток, плохого обращения и отказа в медицинской помощи.

Также в результате боевых действий были разрушены или повреждены 182 медицинских и 230 учебных заведений. В ООН обеспокоены задержаниями и похищениями, которые происходят на захваченных российскими войсками территориях. Эксперты узнали о 248 подобных случаях, шесть жертв (одна женщина и пять мужчин) были найдены мертвыми.

Мониторинговая миссия зафиксировала 12 случаев похищений, совершенных украинскими правоохранительными органами.

На конец июня, по данным ООН, в Украине погиб 4731 мирный житель, ещё 5900 человек были ранены. Среди погибших 289 детей.