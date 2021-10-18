В Венгрии по итогам праймериз определился кандидат в премьеры от объединённой оппозиции, который должен бросить вызов нынешнему главе правительства Виктору Орбану в ходе кампании по выборам в парламент. Они пройдут уже в будущем году.

Несмотря на то, что в шестипартийном оппозиционном союзе доминируют либеральные и левые силы, победителем праймериз стал консервативный кандидат - беспартийный Петер Марки-Зай, мэр небольшого города Ходмезёвашархей. 49-летний Марки-Зай во втором туре выборов опередил социал-демократа Клару Добрев. При этом во второй тур он вышел только потому, что мэр Будапешта Дердей Карачони уступил ему место, выбыв из гонки. Всего в праймериз оппозиции участвовали около 800 тысяч человек - около 10 процентов всех избирателей Венгрии.

Марки-Зай построил свою кампанию на том, что именно он, как консерватор, практикующий католик и отец семерых детей, может привлечь не только традиционный оппозиционный электорат, но и часть сторонников Виктора Орбана, который позиционирует себя как защитник традиционных христианских ценностей.

Марки-Зай имеет экономическое и инженерное образование, он сделал успешную карьеру в США и Канаде, однако затем вернулся в Венгрию. Внимание он привлёк, выиграв выборы мэра в своём городе, который считался бастионом сторонников Орбана.

В партии Орбана в реакции на его победу уже назвали его "леваком-карьеристом".