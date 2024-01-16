Орбан: Помощь Украине не должна идти из бюджета ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заручился поддержкой главы правительства соседней Словакии Роберта Фицо по вопросу финансовой помощи Украине. Выступая во вторник в Будапеште после переговоров с Фицо, Орбан заявил, что по-прежнему выступает против выделения Украине 50 миллиардов евро в течение четырех лет непосредственно из бюджета ЕС - что в декабре готовы были поддержать лидеры остальных 26 стран Евросоюза.

При этом Орбан признал, что ЕС должен помочь Украине, и предложил придумать для этого другой механизм, который «не нанес бы ущерба бюджету ЕС». По его словам, страны Евросоюза должны выделить на поддержку Украине средства из своих собственных бюджетов пропорционально объему своего ВВП. Фицо заявил, что Словакия поддержит предложения, с которыми Венгрия выступит на саммите ЕС 1 февраля, хотя прямо и не сказал, что заблокирует выделение 50 миллиардов из бюджета ЕС, если до голосования по этому вопросу все же дойдет.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писало о том, что Еврокомиссия готова на уступки Будапешту. Из слов Орбана следует, что он предлагает полностью иную схему, то есть продолжает блокировать использование бюджета ЕС для целей помощи Украине.

В Европарламенте на этой неделе будет обсуждаться резолюция с предложением лишить Венгрию права голоса в Европейском совете. Теоретически такая возможность есть, однако для этого необходимо согласие всех других стран-членов ЕС. Фицо во вторник заявил, что Словакия не поддержит лишение Венгрии права голоса.

Оба лидера, которых многие комментаторы и ряд европейских политических лидеров обвиняют в пророссийских симпатиях, также вновь высказались за перемирие в Украине. Фицо ранее заявил, что для прекращения войны необходим пересмотр подхода Запада к поддержке Украины. После его прихода к власти осенью прошлого года Словакия на государственном уровне прекратила поставки Киеву оружия, а Венгрия не поставляла его и раньше.

Большинство стран ЕС придерживаются иной позиции - о необходимости поддержки Украины и о том, что только Киев должен определять приемлемые для себя условия мирных переговоров.