Осужденного за убийство Анны Политковской освободили после поездки на войну в Украину 

Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, которого в 2014 году приговорили к 20 годам колонии за причастность к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, был досрочно освобожден. Он завербовался на войну против Украины, вышел на свободу, а сейчас участвует во вторжении как «вольнонаемный военный», пишет РБК со ссылкой на адвоката экс-силовика Алексея Михальчика.

Эту информацию со ссылкой на свои источники подтвердили и ряд других российских СМИ. Как сообщает Baza, Хаджикурбанов уехал на войну в конце 2022 года и стал командиром разведки, а затем и батальона. Через полгода он получил справку об освобождении, но продлил контракт с Минобороны и остался на войне – в какой должности и звании сейчас, неизвестно.

«[Хаджикурбанов] работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», – заявил РБК адвокат.

Официально Хаджикурбанов должен был выйти на свободу в 2034 году, пишет Кавказ.Реалии.

Тело Анны Политковской с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный – в голову, когда журналистка вошла в лифт. Там же был найден брошенный пистолет Макарова и гильзы. Следователи рассматривали версию умышленного убийства, «сопряженного с выполнением ею общественного долга». Заказчика убийства так и не нашли.

Хаджикурбанов, который был оперуполномоченным РУБОП и занимался этническими преступными группировками, в 2006 году получил два года и пять месяцев лишения свободы по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В 2009 году его обвинили в организации убийства Политковской, но Хаджикурбанова оправдали присяжные. Однако затем силовика задержали по делу о вымогательстве 350 тысяч долларов у основного обвиняемого в убийстве журналистки, Дмитрия Павлюченкова – в феврале 2010 года Таганский суд приговорил Хаджикурбанова по этому делу к 8 годам колонии.

В 2014 году Хаджикурбанова признали виновным в организации убийства журналистки и назначили 20 лет колонии. Сам он причастность отрицал и настаивал, что его дело основано только на показаниях самого Павлюченкова.