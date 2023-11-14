Осужденного за убийство Анны Политковской освободили после поездки на войну в Украину 

Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, которого в 2014 году приговорили к 20 годам колонии за причастность к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, был досрочно освобожден. Он завербовался на войну против Украины, вышел на свободу, а сейчас участвует во вторжении как «вольнонаемный военный», пишет РБК со ссылкой на адвоката экс-силовика Алексея Михальчика.
Эту информацию со ссылкой на свои источники подтвердили и ряд других российских СМИ. Как сообщает Baza, Хаджикурбанов уехал на войну в конце 2022 года и стал командиром разведки, а затем и батальона. Через полгода он получил справку об освобождении, но продлил контракт с Минобороны и остался на войне – в какой должности и звании сейчас, неизвестно.
«[Хаджикурбанов] работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», – заявил РБК адвокат.
Официально Хаджикурбанов должен был выйти на свободу в 2034 году, пишет Кавказ.Реалии.
Тело Анны Политковской с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный – в голову, когда журналистка вошла в лифт. Там же был найден брошенный пистолет Макарова и гильзы. Следователи рассматривали версию умышленного убийства, «сопряженного с выполнением ею общественного долга». Заказчика убийства так и не нашли.
Хаджикурбанов, который был оперуполномоченным РУБОП и занимался этническими преступными группировками, в 2006 году получил два года и пять месяцев лишения свободы по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В 2009 году его обвинили в организации убийства Политковской, но Хаджикурбанова оправдали присяжные. Однако затем силовика задержали по делу о вымогательстве 350 тысяч долларов у основного обвиняемого в убийстве журналистки, Дмитрия Павлюченкова – в феврале 2010 года Таганский суд приговорил Хаджикурбанова по этому делу к 8 годам колонии.
В 2014 году Хаджикурбанова признали виновным в организации убийства журналистки и назначили 20 лет колонии. Сам он причастность отрицал и настаивал, что его дело основано только на показаниях самого Павлюченкова.
- В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии.
- Братья предполагаемого исполнителя убийства – следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 12 и 14 годам соответственно.
- 7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Таким образом, заказчики преступления, имена которых следствие до сих пор не назвало, официально ушли от ответственности, отмечает «Новая газета». «Следствие тянуло до этой даты, как могло, ведь заказчик - это политика. И, судя по всему, большая политика», - написал заместитель главного редактора газеты Сергей Соколов.