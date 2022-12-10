Осужденных из республик Северного Кавказа избили за отказ ехать на войну в составе «ЧВК Вагнера»

Осужденных из республик Северного Кавказа в ИК-4 Калужской области заставляют вступать в «ЧВК Вагнера», а к тем, кто выступает против вербовки, применяют силу. Об этом сообщил правозащитный проект Gulagu.net, опубликовав служебные фото и видео из колонии.

Как рассказал Кавказ.Реалии основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, силовому давлению, кроме осужденных из регионов Северного Кавказа, подверглись также уроженцы стран Средней Азии. Служебная съемка к правозащитникам попала от одного из сотрудников учреждения.

На опубликованных фото несколько осужденных с руками за спиной прижаты к столу в камере, а на видео, предположительно, ведущий съемку сотрудник УФСИН требует от арестантов отказаться от поддержки «воровских традиций».

«Сейчас в учреждениях идет вторая волна вербовки рекрутерами «ЧВК Вагнера». В отличие от первой, когда многие осужденные бездумно записывались, желающих сейчас немного. Они владеют информацией: более 90% завербованных в первую волну погибли. При этом их обманули: никаких снятий судимостей и государственных наград не было, подавляющее большинство не получили обещанных выплат», - указывает Осечкин.

В итоге ФСИН получила команду оказать давление на отбывающих наказание, в том числе на тех, кто, по мнению силовиков, «отрицательно влияет на вербовку и придерживается воровских традиций», а это, в том числе, осужденные с Северного Кавказа. Именно поэтому на кадрах видно максимально жестокое и унизительное отношение к ним, объясняет Осечкин.

Корреспондент Кавказ.Реалии пытался подтвердить достоверность опубликованных фото и видео, а также получить комментарий о возможном применении насилия к осужденным с Северного Кавказа, но на его звонки по указанному на официальном сайте телефонному номеру пресс-службы УФСИН по Калужской области никто не ответил.