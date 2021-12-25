«ОВД-Инфо» сообщил о блокировке своего сайта Роскомнадзором

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан российскими властями «иноагентом») сообщил о блокировке своего сайта Роскомнадзором. Решение принял Луховицкий районный суд Москвы.

По словам участников проекта, 13 декабря они получили письмо без адресата с требованием уже на следующий день посетить в Луховицкую прокуратуру. Туда пришла адвокат, но суть претензий ей не объяснили, утверждают правозащитники.

15 декабря решение передали в суд, не сообщив об этом проекту. 20 декабря суд вынес решение. Уведомление от Роскомнадзора «ОВД-Инфо» пока не получил и о причинах блокировки информации не имеет.

Проект «ОВД-Инфо» создан после митинга в Москве 5 декабря 2011 года против фальсификации парламентских выборов. Сначала правозащитники писали на странице в Фейсбуке число задержанных и их имена. К 10 декабря 2011 года, накануне митинга на Болотной площади, заработал сайт. «ОВД-Инфо» занимается мониторингом политических преследований и превышением полномочий сотрудниками полиции. Проект оказывает правовые консультации задержанным и представляет адвокатов.

Минюст России в сентябре включил проект «ОВД-Инфо» в список незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов».