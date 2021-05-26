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СК Беларуси: Причиной смерти в колонии оппозиционера Ашурка стало падение
Падение стало причиной возникновения травм головы у 50-летнего Витольда Ашурка, который умер в колонии, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
В ведомстве отметили, что просмотр записей с камеры наблюдения и опрос сотрудников колонии показал, что накануне осужденный упал и получил травмы в области лица. Так как ему стало хуже, были приняты меры по оказанию медпомощи. "Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации", – уточнили в СК.
Там добавили, что вскрытие признаков криминального характера смерти не выявило, для установления точной причины смерти сотрудники Госкомитета судебных экспертиз проводят комплексную судебную медэкспертизу.
Тело умершего в колонии политзаключенного Витольда Ашурка отдали родственникам, сообщает "Белсат".
Как рассказала Deutsche Welle подруга семьи Ольга Быковская, голова Ашурка была "замотана полностью, виден только рот, не видны даже глаза".
"Когда выдавали тело, брату пытались объяснить: "Ну вы сами понимаете, случайно уронили, когда доставали из холодильника", – сказала она.
По ее словам, родственники Ашурка отказались от дополнительных экспертиз. Они не доверяют результатам и хотят "достойно похоронить человека в краткие сроки".
О смерти Ашурка в шкловской колонии стало известно 21 мая. Предварительная причина смерти – остановка сердца. Ашурку было 50 лет. По словам родственников, последние две недели они не получали от заключенного писем, а на сердце он никогда не жаловался.
В январе Лидский районный суд приговорил Витольда Ашурка к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. На тот момент это был самый строгий приговор для участников акций протеста в Беларуси.
Суд над Ашурком был закрытым, хотя поддержать активиста пришли десятки людей. Вначале такое решение было объяснено эпидемической ситуацией, затем – "государственной тайной", сообщал правозащитный центр "Весна".
Впервые Витольд Ашурок был задержан вечером 9 августа, но через несколько дней был освобожден. 19 сентября активиста снова задержали и приговорили к 30 суткам административного ареста за участие в восьми митингах. Выйти на свободу Ашурку уже не удалось, поскольку против него были возбуждены уголовные дела.
Витольд Ашурок – активист из небольшого города Березовка в Гродненской области. Член партии БНФ, координатор движения "За свободу". Не раз баллотировался в местные депутаты и парламент. Поднимал экологические вопросы: боролся против вредного производства стекловаты, вспоминает о нем правозащитный центр "Весна". Вместе с соратниками он устанавливал кресты на месте захоронения повстанцев 1863-1864 годов по всей Гродненской области.
Долгое время работал выдувателем на стеклозаводе, делал ремонт квартир.
Во время акций протеста после президентских выборов в 2010 году Витольд Ашурок получил свои первые 12 суток ареста. После выхода сразу вступил в партию БНФ, начал говорить по-белорусски.
"Вот уже три месяца я в тюрьме. И я внимательно прислушиваюсь к себе – не стал ли я менее свободен в интерьерах с толстыми стенами и железной дверью с "кормушкой"? Лишило ли меня здание бывшего иезуитского коллегиума свободы моих мыслей? – писал Витольд в письме в редакцию газеты "Новы час". – Мои враги забрали у меня возможность видеться с родными, с женой, с друзьями, но они не имеют возможности приставить милиционера к моим мыслям! Я по-прежнему свободен отличать черное от белого и любить свое Отечество Беларусь!"
Другие новости дня
Байден отказался от новых санкций против "Северного потока – 2"
По мнению президента США, проект практически завершён, и введение санкций негативно отразится на отношениях с Европой
Президент США Джо Байден считает, что введение новых санкций против проекта "Северный поток-2" повредит отношениям США с европейскими партнерами. Газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными", отметил Байден. Президент США добавил, что он "с самого начала выступал против строительства "Северного потока-2", но "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет".
При этом, по словам Байдена, Вашингтон продолжит обсуждать с европейскими союзниками будущее этого проекта.
На прошлой неделе администрация США объявила, что не будет вводить санкции против оператора проекта компании Nord Stream2 AG и её генерального директора Маттиаса Варнига, давнего знакомого Владимира Путина. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". 21 мая министерство финансов США объявило о санкциях в отношении некоторых компаний и судов, занятых в проекте.
Комментируя заявление президента Байдена об отказе от новых санкций против "Северного потока-2", сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что это решение станет подарком для Владимира Путина.
"Мне интересно, приедет ли Путин (на саммит лидеров двух стран) с праздничным тортом в ответ на многомиллиардный подарок, который сделал ему Байден, отказавшись от санкций против "Северного потока-2", - написал Круз в твиттере.
Саммит лидеров двух стран должен состояться 16 июня в Женеве.
Ранее группа из 14 сенаторов потребовала ужесточить санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Строительство газопровода почти закончено. Недавно сообщалось, что по дну Балтийского моря осталось проложить около 80 километров труб. При этом более года газопровод не строился - после того, как США пригрозили санкциями, из проекта вышли компании-владельцы судов-трубоукладчиков. На подготовку российских судов потребовалось время.
- США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа.
- Россия, Германия и ряд других стран, компании которых изначально участвовали в строительстве, настаивают, что газопровод – исключительно коммерческий проект.
Карл Харцель: ЕС гордится тем, что является ближайшим партнером Грузии
Посол Европейского союза в Грузии Карл Харцель выпустил обращение в связи с Днем независимости Грузии, который отмечается 26 мая.
«Грузия выбрала европейский путь развития. С гордостью могу сказать, что у нас очень устойчивые отношения. Примером этому служат безвизовый режим, прямой доступ на рынок ЕС и рекордное количество грузинских студентов, которые получают образование в Европе. ЕС гордится тем, что является ближайшим партнером Грузии, особенно в условиях пандемии COVID-19, когда Евросоюз подтвердил, что настоящий друг познается в беде. Мы сегодня являемся частью повестки дня обновления Грузии, помогаем, в частности, фермерам, бизнесу и регионам в улучшении условий жизни граждан Грузии. Мы уже достигли многого, однако я надеюсь, что в последующие годы Грузия получит от нашего партнерства еще большую пользу. Да здравствует Грузия!» - говорится в заявлении посла.
В каких странах прекратили полеты над Беларусью и закрыли небо для "Белавиа"
Участники саммита ЕС приняли решение о запрете полетов на свою территорию для белорусских авиакомпаний. На саммите также рекомендовали европейским перевозчикам не летать над воздушным пространством Беларуси. О прекращении авиасообщения с Беларусью заявила и Украина. Полеты через Беларусь приостановила и сингапурская авиакомпания. Это реакция на принудительную посадку в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
Швеция
Власти Швеции рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси. Скандинавская авиакомпания SAS сообщила, что ее самолеты не будут входить в воздушное пространство Беларуси.
После сообщения властей Швеции, белорусский перевозчик "Белавиа" отменил все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября 2021 года. Пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти даты, сообщает "Белавиа".
Великобритания
После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске Британия первой из европейских стран закрыла небо для белорусского перевозчика "Белавиа". Британское правительство также потребовало от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси. Компания British Airways заявила о приостановке полетов.
Литва
Министр транспорта Мариус Скуодис заявил, что все самолеты, прибывающие в страну или улетающие из нее, не должны входить в воздушное пространство Белоруссии.
"МИД настоятельно рекомендует гражданам Литвы воздержаться от любых поездок в Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Беларуси, покинуть страну", – отметили в МИДе Литвы.
Литовская группа авиакомпаний Avia Solutions Group объявила об изменении маршрутов самолетов в обход Беларуси.
Польша
МИД Польши призвал запретить пролеты через Беларусь. Компания LOT решила отказаться от использования белорусского воздушного пространства. Во вторник компания отменила рейс в Беларусь. Самолет должен был вылететь в Минск из Варшавы.
Нидерланды
Премьер-министр Нидерландов заявил, что национальному перевозчику KLM следует прекратить полеты через воздушное пространство Беларуси. После этого KLM объявила о приостановке полетов.
Финляндия
О возможном запрете полетов над Беларусью заявила и глава правительства Финляндии Санна Марин. После этого финская авиакомпания Finnair сообщила, что приостанавливает полеты.
Франция
Власти рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Беларусью. Компания Air France приостановила полеты в белорусском воздушном пространстве. Также приостановлено разрешение на полеты "Белавиа".
Германия и Австрия
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила запрета на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа". После этого немецкая компания Lufthansa заявила, что приостанавливает полеты в белорусском воздушном пространстве.
Австрийская Austrian Airlines, дочерняя компания Lufthansa, также решила приостановить полеты через воздушное пространство Беларуси.
Венгрия
Венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила, что в понедельник их рейсы были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.
Латвия
В латвийской компании Air Baltic также заявили, что в понедельник их рейсы полетят в обход белорусского воздушного пространства.
Украина
Украина прекратит авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. В украинской авиакомпании МАУ сообщили, что будут выполнять решение правительства, а в случае прекращения авиасообщения компания должна будет пересмотреть рейсы в Вильнюс (Литва), а также в Хельсинки и Вааса (Финляндия).
"На внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", – сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.
Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, а пограничники должны будут прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси.
Сингапур
Авиакомпания Сингапура Singapore Airlines также перенаправляет часть своих авиарейсов, чтобы их маршруты не проходили через воздушное пространство Беларуси.
"В настоящий момент мы направляем по другим маршрутам наши рейсы в Европу, чтобы избегать белорусского воздушного пространства, и мы продолжим тщательно следить за ситуацией", – сказал представитель компании.
Вашингтон призывает расследовать происхождение COVID-19
Официальные американские представители заявили во вторник о том, что Китай не был "полностью откровенным" во время работы международной комиссии, расследовавшей обстоятельства появления вируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, жертвами которой в мире стали уже более 3-х миллионов человек.
"Мы должны докопаться до сути происшедшего, вне зависимости от того, каким будет вывод, - подчеркнул советник Белого дома Энди Славитт. - Нам требуется полная открытость со стороны Китая. Нам нужна помощь со стороны ВОЗ в этом деле, и мы не ощущаем этой помощи в данный момент".
По официальной версии, источником заражения коронавирусом стало мясо диких животных, которые в свою очередь получили вирус от летучих мышей. Первоначальные подозрения о том, что вирус был объектом изучения в институте вирусологии в Ухане и он мог распространиться в результате неосторожного с ним обращения были отвергнуты подавляющим большинством экспертов и медицинскими властями в разных странах.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения, посетившие Ухань в начале нынешнего года, также пришли к выводу, что наиболее вероятной была передача вируса от животных человеку. Между тем, стало известно, что прошлой осенью Госдепартамент США начал свое собственное расследование, связанное с поисками источника коронавируса. Как сообщает CNN, особый интерес Госдепартамента вызвал факт связи института вирусологии с китайской армией. Расследование было закрыто администрацией Джо Байдена, у которой были сомнения в обоснованности предварительных выводов. В воскресенье газета Wall Street Journal опубликовала информацию о докладе американской разведки, в котором говорится о сотрудниках института в Ухане, госпитализированных с симптомами COVID-19 в ноябре 2019 года. Официальный Пекин датирует первые заражения концом декабря 2019 года.
Советник Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи считает наиболее вероятной версию перехода вируса от животного к человеку, но, по его словам, "расследование должно быть проведено".
В Абхазии подтверждено 53 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие дни тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 404 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 человек, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 218 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 430 человек.
- Оперштаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Мэр Телави покинул пост главы окружной организации «Грузинской мечты»
Мэр Телавского муниципалитета (регион Кахети) Шота Нареклишвили покинул пост председателя окружной организации правящей партии «Грузинская мечта». Он объяснил свое решение тем, что не собирается вновь баллотироваться на этот пост на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я больше не собираюсь баллотироваться на пост мэра. Поэтому у партии должна быть возможность проводить процесс с учетом интересов своего кандидата. А нового председателя изберут на съезде партии. Однако, мне пока не известно, когда состоится съезд», - заявил Нареклишвили.
Обязанности председателя окружной организации Телави временно будет исполнять первый заместитель губернатора Кахети Платон Калмахелидзе.
«Нареклишвили покинул пост председателя на основании личного заявления. Я буду исполнять обязанности председателя до тех пор, пока организация не выберет нового на съезде», - заявил Калмахелидзе.
- Нареклишвили был избран на пост мэра Телави в 2017 году, а с 2018 года является председателем окружной организации «Грузинской мечты» в Телави.
Леван Васадзе предлагает провести референдум по Намахвани ГЭС
Основатель общественного движения «Эри» («Эртоба, раоба, имеди» - Единство, сущность, надежда) бизнесмен Леван Васадзе предлагает провести референдум по Намахвани ГЭС – гидроэлектростанции на западе страны, против строительства которой выступает общественное движение «Защитники Рионского ущелья».
Сегодня на пресс-конференции Васадзе сообщил, что в ближайшее время он обратится в Центральную избирательную комиссию с соответствующим запросом и приступит к сбору подписей. «Мы выступаем с инициативой проведения народного референдума, стоит ли строить Намахвани ГЭС по мнению населения, согласно текущим условиям контракта, подписанного с компанией Enka», - сказал Васадзе.
При этом он уверен, что на референдуме граждане выскажутся за то, что Намахвани ГЭС не должна строиться на условиях, прописанных в контракте в его нынешнем виде, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидер «Эри» также опроверг версию о том, что он финансирует протестное движение «Защитников Рионского ущелья»: «Я публично подтверждаю, что не имею отношения к организации и финансированию акций протеста населения ущелья Риони», - заявил Васадзе. Свое участие в одной из акций протеста, устроенной в Тбилиси «Защитниками ущелья» Васадзе объяснил тем, что он «просто выразил искреннюю поддержку противникам Намахвани ГЭС». По его мнению, противники строительства ГЭС «показали государственную сознательность, которую должны проявить официальные лица страны».
- Леван Васадзе известен тем, что проповедует ультраконсервативные взгляды и патриархальные ценности, активно критикует Запад, а также поддерживает проросийский политический курс. Васадзе – миллионер, свое состояние он нажил в России. 6 мая он объявил, что намерен создать собственную политическую партию.
Противники строительства Намахвани ГЭС возвращаются в ущелье Риони
Участники движения «Защитники ущелья Риони», которые уже третий день проводят в Тбилиси акции протеста против строительства Намахвани ГЭС, приняли решение завтра вернуться в Цхалтубо, на запад страны.
Лидер протестного движения Варлам Голетиани заявил собравшимся на площади Республики, что завтра, 26 мая, в 16 часов, автоколонна из Тбилиси направится к селу Намахвани. Затем там продолжатся акции, направленные на то, чтобы помешать компании Enka вести строительные работы.
«Мы решили завтра в 16:00 собраться здесь на акции, проявить свою гражданскую сознательность и затем отправиться колонной в ущелье. Мы не дадим возможность компании разрушать ландшафт и поступать против воли народа», - сказал Голетиани.
Перед уходом из Тбилиси «Защитники ущелья» проведут сегодня вечером еще один пикет – перекроют движение транспорта возле Филармонии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Организаторы акций протеста, которые проводятся в Тбилиси с воскресенья, поблагодарили жителей столицы «за понимание». Варлам Голетиани призвал протестующих к единству, несмотря на различные политические взгляды. Он отметил, что только в таком случае движение может быть народным.
- Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 211 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули правительству ряд требований, которые власти должны были выполнить до полудня 24 мая. Со своей стороны, протестующие пригрозили «парализовать» столицу. В понедельник участники акции в течение несколько часов пикетировали центральные дороги в Тбилиси, чем вызвали многочисленные пробки.
- Между тем власти назвали предъявленные требования неприемлемым ультиматумом и призывают протестующих к конструктивному диалогу.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня
Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина запланирована на 16 июня в Женеве. В эти дни Байден будет завершать свой первый зарубежный визит по странам Европы. Об этом сообщают канал CNN и агентство Bloomberg.
Очные переговоры будут первыми для них в статусе глав государств. В 2011 году они встречались в Москве. Байден тогда занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы, Путин — главы российского правительства.
В понедельник стало известно о консультациях советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и главы Совета безопасности России Николая Патрушева. В их совместном заявлении говорится, что встреча стала важным шагом в подготовке встречи президентов. В документе отмечается, что стороны заинтересованы в нормализации отношений.
Провести саммит Путину предложил Байден в ходе телефонного разговора в апреле. Это случилось в разгар острого дипломатического конфликта между двумя государствами. Российский посол покинул Вашингтон после интервью американского президента, где тот ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей: "Да, считаю". После этого из Москвы, под давлением российских властей, уехал американский посол.
Гига Бокерия: Нам нужны ГЭС, чтобы мы не зависели от нашего врага – России
Председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия призывает граждан, гражданские группы и политические партии не присоединяться к протесту, связанному с Намахвани ГЭС. Об этом он заявил на брифинге в Тбилиси.
По словам Бокерия, озвученные на этих протестных акциях посылы направлены против лучшего будущего страны, так как главный их посыл – это борьба против иностранных инвестиций.
«Хочу призвать все политические партии и гражданские группы не поддаваться искушению, что вот, мол, люди рассержены, много народа и есть возможность использовать это против нынешнего правительства. Это не даст хороших результатов ни в прагматичном, ни в моральном плане. Нам нужны смена этой власти, свободная экономика, частная собственность для наших граждан и инвесторов, достойная атмосфера для любых наших граждан. И, да, нам нужны эти отдельно взятые ГЭС, чтобы не зависеть от нашего врага – России, чтобы у нас была дешевая энергия и развивалась экономика. Такова реальность и никто не дожжен поддаться искушению из-за настроя части общества в данный момент и ставить под сомнение будущее страны», - цитирует Бокерия "Интерпрессньюс".
- Жители Имерети, священнослужители и зеленые активисты уже более 200 дней непрерывно протестует против строительства Намахванской ГЭС мощностью 433 МВт. Несмотря на важность проекта для энергетической независимости страны, движение «За спасение ущелья Риони» не теряет популярности. Протестующие заявляют, что в случае прорыва будущей плотины будет затоплен весь регион. Также им не нравится, что ГЭС строит турецкая компания, которой территорию для строительства передают в собственность сроком на 99 лет.
- На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило годичный мораторий на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат и подтвердят экологи, геологи и сейсмологи. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони. Кроме того, к делу подключился Центр разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества, который возьмет на себя роль посредника.
Минск опубликовал переговоры экипажа посаженного самолёта с диспетчерами
Белорусское министерство транспорта опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолёта Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске, с авиадиспетчерами. После посадки на самолёте был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, власти Евросоюза расценили событие как захват самолёта.
В ходе переговоров экипажу передали сообщение спецслужб, что на борту самолёта может находиться бомба, которая может быть активирована над Вильнюсом. Экипажу был передан красный код, который означает необходимость немедленной посадки и рекомендовано сесть в аэропорту Минска.
Пилот самолёта, летевшего из Афин в Вильнюс, уточняет, по чьей рекомендации нужно садиться в Минске. Он запрашивает частоту на переговоры с авиакомпанией, после чего принимает решение развернуть самолёт.
Получил ли он разрешение — из текста не ясно. Ранее литовская полиция сообщала, что экипаж принял решение о посадке в Минске после переговоров с компанией.
Посадка самолёта вызвала беспрецедентный скандал. Европейский совет в понедельник рекомендовал всем базирующимся в ЕС перевозчикам избегать перелётов над белорусской территорией. Странам ЕС рекомендовано отказаться от приёма рейсов белорусских авиакомпаний, такую же рекомендацию передало перевозчикам британское правительство. Воздушное пространство уже закрыла Украина, граждане которой использовали Минск для транзита в Россию. От полётов над страной отказались Air France–KLM, финская Finnair, SAS, AirBaltic, Lufthansa, польская LOT, Wizzair и Singapore Airlines.
Изоляция воздушного пространства может стоить белорусской экономике нескольких процентов ВВП, подсчитал РБК. Над страной проходят авиамаршруты из Европы в Китай и страны Дальнего Востока. 83 процента рейсов, которые обслуживает минский авиаузел, относятся к транзиту. "Белаэронавигация" могла зарабатывать на этом до 70 миллионов долларов в год, а государственная "Белавиа" была прибыльной до начала пандемии ковида.
В Минске захват самолёта отрицают и настаивают, что он был посажен в соответствии с международными правилами. Бомба на борту найдена не была, в стране заведено уголовное дело о ложном сообщении о теракте.
Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Республика стала первым российским регионом, который решил принудительно вакцинировать жителей. Чиновники объяснили это напряженной ситуацией с COVID. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева - он сделал заявление об этом на заседании оперативного штаба.
Работодателей, которые не обеспечат обязательную вакцинацию всех сотрудников, будут штрафовать на 200 тысяч рублей. Жителей, отказавшихся от вакцины "необоснованно", не будут допускать к работе. "Это касается не только государственных и бюджетных организаций, но и индивидуальных предпринимателей, а также федеральных организаций, работающих на территории региона", - сообщили власти Якутии.
Постановление об обязательной вакцинации главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева выпустила еще 19 мая. Согласно документу, в Якутии должно быть привито не менее 70% всех взрослых жителей.
В первую очередь, по задумке чиновников, прививки должны поставить все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий.
Глава управления Роспотребнадзора заявила, что обязательную вакцинацию также проведут всем жителям старше 60 лет, больным хроническими заболеваниями, медработникам, сотрудникам сферы образования и социальной, работникам, занятым в промышленности, энергетике, строительстве и ЖКХ, а также сотрудникам правоохранительных органов.
- На начало мая в Якутии было привито 120 тысяч человек. Каждый день в республике прививают в среднем по 19 тысяч жителей, заявили в пресс-службе правительства региона.
Югоосетинская Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на бывшего главу МВД
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия направила в суд уголовное дело по факту покушения на главу МВД Игоря Наниева, которое произошло в августе прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры на сайте ведомства.
"Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия 20 мая 2021 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Цховребова Николая Алановича и Джабиева Инала Сергеевича в совершении посягательства на жизнь государственного деятеля - министра внутренних дел республики, генерал-майора Игоря Наниева, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ", - сообщили в ведомстве, отметив, что 21 мая указанное уголовное дело направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу.
Уточняется, что в рамках расследования данного уголовного дела органом следствия было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Инала Джабиева в связи с его смертью.
"Законный представитель обвиняемого Джабиева И. С. - его супруга Оксана Сотиева - возразила против прекращения уголовного дела по указанному основанию и заявила ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отношении своего супруга на общих основаниях, в целях реабилитации умершего", - цитирует сообщение ведомства агентство "РЕС".
- Машина министра внутренних дел Игоря Наниева была обстреляна вечером 17 августа 2020 года вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвали из заброшенного дома. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал.
- Генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа прошлого года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом свидетельствуют и снимки тела молодого человека.
Навальный сообщил, что против него завели ещё одно уголовное дело
Оппозиционера обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о том, что в отношении него завели новое уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте политика.
Как именно Навальный оскорбил судью, следователи ему не объяснили. Политику также сообщили ещё о двух уголовных делах в отношении него. Оппозиционера обвиняют в мошенничестве и создании НКО, посягающей на личность и права граждан.
В феврале Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции. Политику назначили штраф в 850 тысяч рублей. Во время заседания судья Вера Акимова объявила, что направит в московский следственный комитет материалы завершившихся слушаний для проверки "оскорбительных высказываний" Навального об участниках процесса.
- Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове. Он был отправлен туда на три с половиной года по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности. В заключении состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи и при этом к нему не допускают его лечащего врача.
В Беларуси 7 активистов получили от четырёх до семи лет тюрьмы
Власти обвинили их в организации массовых беспорядков
В Беларуси Могилевский областной суд приговорил к различным срокам лишения свободы семерых оппозиционных активистов по обвинению в организации массовых беспорядко. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Один из лидеров партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец получил семь лет колонии строго режима. К такому же сроку приговорены активисты "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель и Андрей Войнович. Активисты Павел Юхневич, Максим Винярский и блогер ютьюб-канала "Серый кот" Дмитрий Козлов получили по пять лет колонии строго режима, редактор телеграм-каналов Ирина Счастная - 4 года лишения свободы.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме. 12 мая возле здания суда были задержаны и приговорены к 20 суткам административного ареста могилёвские журналисты Александр Бураков и Владимир Лабцевич. По 15 суток ареста получили оппозиционные политики Олег Аксёнов и Владимир Шанцов, которые пришли поддержать родственников обвиняемых.
Белорусские правозащитники назвали осужденных активистов политзаключенными.
В Абхазию прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Александра Нерадько.
Вместе с главой ведомства в Абхазию прибыла делегация Росавиации. На встрече речь шла о реализации практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта.
Решение о запуске аэропорта было достигнуто по итогам встречи Бжания с российским президентом 12 ноября 2020 года, сообщает "Апсныпресс".
Это не первый визит представителей Росавиации в Абхазию. В ноябре прошлого года делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
13 мая на туристическом форуме «Апсны – страна души 2021» Аслан Бжания заявил, что «с высокой долей вероятности к январю 2024 года аэропорт начнет принимать первые рейсы».
26 мая Ниагарский водопад впервые подсветят в цвета флага Грузии
В честь празднования Дня независимости Грузии, Ниагарский водопад в Канаде будет подсвечен цветами флага Грузии. Информацию в Facebook распространяет посольство Грузии в Канаде.
Кроме того, по сообщению посольства, запланированы и другие мероприятия. В частности:
- 26 мая флаг Грузии будет торжественно поднят перед мэрией Оттавы в столице Канады;
- 25 мая впервые состоится церемония поднятия грузинского флага в крупнейшем городе Канады — Торонто. Флаг будет развиваться над мэрией Торонто;
- 1 июня в столице провинции Британской Колумбии - Виктории, в Губернаторском дворце откроется выставка, на которой будет представлена фамильная грузинская чоха сына одного из основателей Первой Республики Грузии, великого грузинского деятеля, основателя "Ботанического сада Абхази" Котэ Абхази - Нико Абхази. Выставка должна была открыться 25 мая, однако из-за эпидемиологической ситуации её перенесли на начало июня», — говорится в сообщении посольства.
Грузия открывает сухопутные границы, рестораны начнут работать в выходные
По решению Координационного совета при правительстве Грузии, с 1 июня Грузия откроет сухопутные границы. Пересечь границу смогут граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 или же имеющие документ, подтверждающий проведение PCR-теста с отрицательным результатом.
Границу также можно будет пересечь с отрицательным PCR-тестом, который был проведен не ранее 72 часов до въезда в Грузию. Однако в таком случае в течение следующих 72 часов (после приезда) нужно будет сделать еще один PCR-тест.
Кроме того, туристам рекомендуется приобрести медицинскую страховку, которая покроет все случаи, связанные с COVID-19.
В перечень стран, граждане или резиденты которых могут въехать в Грузию при наличии отрицательного PCR-теста, добавлены:
- Канада
- Япония
- Кувейт;
- Южная Корея
- Китай
- Молдова
- Оман
Кроме того, с 1-го июня полностью снимается ограничение в выходные дни для объектов общественного питания. Об этом заявил на брифинге в Администрации правительства глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе, передает Общественный вещатель Грузии.
По словам Гибрадзе, рестораны смогут принимать гостей и в закрытых пространствах. Но в силе остается ограничение на проведение социальных мероприятий, связанных со свадьбами, поминками, банкетами и др.
Танец мальчиков в балетных пачках возмутил дагестанцев
В махачкалинском лицее проведут проверку
В Дагестане разразился скандал из-за шуточного выступления подростков в балетных пачках на концерте по случаю последнего звонка в лицее №8 в Махачкале. Видеозапись выступления распространилась по интернету и вызвала возмущение у дагестанских пользователей, сообщает "Кавказский узел". Многие сочли происходящее на ней постыдным, недостойным и противоречащим религии. В лицее проведут проверку по данному факту.
На видео юноши в балетных пачках танцуют на сцене "Лебединое озеро". Двое из них пытаются делать поддержки. Потом одетые в красные юбки мальчики исполняют "Канкан". На видео с выступлением слышен смех из зала, не скрывают улыбок и сами артисты. Целью школьного спектакля было желание развеселить публику, пояснили в соцсетях сами ученики.
"Они ломают образ мужчины, воина, джигита", - написал один из пользователей в комментариях. "Позор, надо их выслать из Дагестана, срочно!" – призывает другой. Их немногочисленные оппоненты настаивают на том, что танцевальные номера мальчиков в женской одежде были всего лишь шуткой, и призывают не судить их строго. "Это вам позор, если вы комический танец из капустника принимаете так серьезно", - написала одна из пользователей.
Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что в республике такие выступления не приветствуются даже в виде шутки. Дагестан, по словам Хадулаева, религиозный регион, а переодевание мужчин в женскую одежду считается "первым шагом к пороку".
Ответственность за случившееся он возложил на директора учебного заведения. Мальчиков, по его словам, "никто линчевать не будет", но люди осуждают их поступок.
Общественник-блогер Булач Чанкалаев заявил, что поговорил с директором лицея и та заверила, что не была в курсе этой постановки.
В январе 2020 года в чеченском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором молодые люди танцевали парами в центре Грозного. Это вызвало у комментаторов роликов шквал негодования: их обвинили в нарушении чеченских традиций.
За сутки в Грузии от коронавируса умерли еще 15 человек
В Грузии от коронавируса скончались еще 15 человек. «За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 4 654 человека», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.
За последние 24 часа в стране выявлено 1 354 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 30 456 тестов, из них 21 052 - на антигены и 9 404 PCR. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 339 315.
По состоянию на 24 мая дневной показатель положительности составляет 4.45%, за последние 14 дней - 3.86%, а за 7 дней - 4.05%.
За последние сутки выздоровел 821 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 320 777.
Из выявленных за сутки 1 354 новых случаев коронавируса 669 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 114, в Имеретии - 184, в Квемо Картли – 78, в Шида Картли - 43, в Гурии – 15, в Самегрело и Земо Сванетии – 129, в Кахетии – 56, в Мцхета-Мтианети - 50, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 5.
На сегодняшний день в Грузии 13 858 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 094 человека, в клинических гостиницах находится 673 человека, на дому лечится 9 091 человек. В настоящее время на самоизоляции находятся 25 360 человек.
Саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз
Саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, а также призвал авиаперевозчиков ЕС избегать полетов над Беларусью. Решение еще не вступило в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.
Саммит ЕС призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.
Лидеры стран Евросоюза призвали также ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.
Главы стран Европейского союза на саммите 24 мая рассматривали вопрос о международном расследовании "акта принуждения" белорусскими властями к посадке в Минске рейса авиакомпании Ryanair, что "поставило под угрозу безопасность пассажиров и экипажа". На этом рейсе в аэропорту белорусские силовики задержали блогера и бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Лидеры стран ЕС, а также США потребовали его немедленного освобождения.
Известно, что рейсы белорусской авиакомпании Belavia отказались принимать Великобритания, Литва. О приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси объявили Lufthansa, KLM. О намерении прекратить авиасообщение с Беларусью заявила Украина.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска около 13:00 по местному времени. Пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку. В Ryanair заявили, что о минировании экипажу сообщили белорусские диспетчеры и они же дали указание лететь в Минск.
Пассажиром этого самолета был бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. С ноября 2019 года он находится в Польше. В Беларуси его объявили в розыск, а телеграм-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta в феврале 2021 года были внесены в список экстремистских материалов Беларуси.
Протасевича и создателя Nexta Степана Путило в Беларуси обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.
После досмотра пассажиров самолета Протасевича задержали. 24 мая в МВД сообщили, что он находится в СИЗО №1 Минска.
Гражданин России осужден за попытку кибератаки на завод Tesla
Федеральный суд в Неваде приговорил гражданина России Егора Крючкова к 10 месяцам тюремного заключения за попытку получить доступ к компьютерной системе завода компании Tesla с целью кражи технологических секретов и получения выкупа.
27-летний Крючков, арестованный в августе прошлого года в Лос-Анджелесе, пошел на досудебную сделку со следствием. Во время судебного заседания он выразил сожаление за свои действия и заявил, что девять месяцев, проведенные в заключении, заставили его задуматься о боли, которую он нанес своим близким, находящимся в России, и об ударе, нанесенном его репутации. Как сообщает пресса, родственники Крючкова обращались с судье по электронной почте с просьбой о снисхождении. Максимальное наказание за подобные преступления - 5 лет тюрьмы 250 тысяч долларов штрафа.
Крючков предложил одному из работников завода Tesla 500 тысяч долларов за установку на компьютере завода программы, с помощью которой он намеревался получить доступ к технологическим секретам, а затем шантажировать производителя электрических автомобилей, требуя выкупа под угрозой обнародования секретов. В городе Рино в Неваде находится крупнейший завод фирмы Tesla, выпускающий электробатареи, один из ключевых компонентов популярных автомобилей. Сотрудник, к которому обратился россиянин, сообщил об этом предложении своему начальству. Расследование вело ФБР. После появления известия об аресте Крючкова в августе прошлого года Илон Маск, основатель и глава компании Tesla заявил о том, что она была объектом серьезных попыток кражи секретов.
В материалах дела также говорится о сообщниках Крючкова. Их имена не разглашаются. Он будет депортирован из США по истечении десятимесячного пребывания под стражей.
Протасевич заявил из минского СИЗО, что «дает признательные показания»
Белорусские государственные и провластные СМИ распространили в понедельник вечером видеозапись с оппозиционным журналистом и одним из создателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, задержанным накануне в Минске.
На кадрах Протасевич, сидящий за столом без наручников и с пачкой сигарет, говорит, что находится в минском СИЗО № 1, где с ним обращаются «максимально корректно и по закону», и «продолжает сотрудничать со следствием и давать признательные показания по факту организации массовых беспорядков» в столице Беларуси. По соответствующей статье уголовного кодекса оппозиционеру может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.
Кроме того, на видео Протасевич заявляет, что «никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами», у него нет. Ранее в оппозиционных белорусских СМИ появилась информация о том, что журналист госпитализирован в тяжелом состоянии.
При этом телеграм-канал Nexta Live опубликовал фотографию Романа Протасевича, которая сделана в схожем, что и на видеозаписи, интерьере. На лице оппозиционера видны ссадины и царапины. «Судя по всему, Роман был избит», - заключают авторы канала.
Роман Протасович был задержан в Минске накануне. Это произошло после того, как в воскресенье в аэропорту столицы Беларуси совершил экстренную посадку самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолет в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нем находились Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Она была также задержана.
Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить оппозиционного журналиста. В Литве, где проживал Протасевич, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.
США, Великобритания, Германия, Чехия, Польша, Ирландия, Украина, а также страны Балтии инициировали отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну.
В понедельник лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.
Латвия и Беларусь взаимно высылают сотрудников посольств
Власти Беларуси предписали в течение суток покинуть страну всем сотрудникам посольства Латвии, кроме «одного административно-технического сотрудника», который может остаться «для ухода за зданием». Сообщается, что такое решение принято в связи с «оскорблением в Риге государственного флага» Беларуси.
Во вторник министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси, вывешенный около одной из рижских гостиниц, где проживают участники проходящего в городе чемпионата мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который в качестве национального символа использует белорусская оппозиция.
Мэр Риги объяснил действие тем, что «в городе не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом».
Уже после того, как Беларусь предписала латвийским дипломатам покинуть Минск, официальная Рига объявила об ответной мере - высылке всех белорусских дипломатов, находящихся в стране.
Обострение отношений между странами Евросоюза и Беларусью произошло после того, как в воскресенье в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолет в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нем находились белорусский оппозиционный журналист, один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, и его подруга, гражданка России София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.
Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича. В Литве, где проживал журналист, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.
США, Великобритания, Германия, Чехия, Польша, Ирландия, Украина, а также страны Балтии инициировали отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну.
В понедельник вечером лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.
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