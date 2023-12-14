Палата представителей решила начать расследование по импичменту Байдена

Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали в среду, 13 декабря, за начало формального расследования, которое может привести к импичменту президента США Джо Байдена.

Это решение было одобрено 221 голосом против 212. За него проголосовали все республиканцы, против – все демократы.

Цель расследования, которое неформально ведётся уже около года, выяснить получил ли Джо Байден выгоду от деловых сделок своего сына Хантера Байдена, который в бытность отца вице-президентом заключил ряд контрактов с иностранными компаниями, в том числе в Китае и Украине, которые принесли ему многомиллионные доходы. В ходе предварительного расследования не было выявлено никаких фактов, указывающих на это. Законодатели также пытаются выяснить вмешивался ли Белый дом в действия Генеральной прокуратуры, расследовавшей законность предпринимательской деятельности Хантера Байдена.

Палата представителей одобрила начало расследования через несколько часов после того, как Хантер Байден отказался давать показания в Конгрессе за закрытыми дверями, потребовав проведения публичных слушаний.

Республиканцы заявляют, что решение Конгресса даёт следователям необходимые полномочия для ведения полноценного разбирательства, потому что Белый дом отказался выдавать Конгрессу требуемые документы, ссылаясь на отсутствие формальной санкции Палаты представителей на ведение расследования. Президент Байден назвал действия республиканцев «политическим трюкачеством». «Вместо того, чтобы делать всё необходимое для улучшения жизни американцев, они атакуют меня, прибегая ко лжи», – заявил Джо Байден. Демократы настаивают на том, что республиканцы действуют от имени Дональда Трампа, который бы хотел взять реванш за два импичмента, которым он был подвергнут демократическим большинством Палаты представителей.

Как подчеркнули несколько законодателей-республиканцев, формальное расследование может не привести к процедуре импичмента, если не будут обнаружены факты незаконных действий Джо Байдена.