Папа Римский Франциск призвал кубинский народ к миру и диалогу

Папа Римский Франциск в еженедельном обращении к верующим на площади Св. Петра в Риме призвал жителей Кубы к миру и диалогу. В минувшие дни во многих городах Кубы прошли крупные протестные манифестации. Полторы сотни демонстрантов были арестованы, лишь 12 из них вскоре были выпущены.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне осуждают любое насилие против мирных протестующих и призывают кубинские власти освободить всех, кто был задержан за участие в мирных протестных акциях. Об этом сообщает «Голос Америки».

Обращаясь в воскресенье к верующим, глава Римско-католической церкви также призвал остановить насилие в Южно-Африканской Республике и выразил сочувствие жителям Германии, Бельгии и Нидерландов, пострадавшим от наводнений, которые привели к жертвам.

Это было первое публичное выступление Папы Франциска после одиннадцати дней пребывания в клинике.