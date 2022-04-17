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Папа Римский призвал остановить войну, «в которую втянули Украину»
Папа Римский Франциск призвал восстановить мир в Украине, обращаясь с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю празднования Пасхи, которую понтифик назвал в этом году «Пасхой войны».
«Да будет мир в истерзанной Украине, столь жестоко подвергшейся насилию и разрушению беспощадной и бессмысленной войны, в которую ее втянули», - сказал глава Римско-католической церкви, выступая перед собравшимися на площади перед Собором Святого Петра в Ватикане.
Франциск подчеркнул, что мировые политики должны услышать мольбы о мире. «Пусть будет мирное решение, и прекратится игра мускулами в то время, когда страдают люди», - заявил понтифик.
Он вспомнил и о длительном периоде пандемии коронавируса, которая за два с лишним года унесла множество жизней. «Пришло время выйти из мрака на свет, рука об руку, используя нашу силу и ресурсы. Вместо этого мы демонстрируем, что в нас еще жив дух Каина, которые видел в Авеле соперника, а не своего брата, и думал о том, как его устранить», - сказал Франциск. Он добавил, что «в его сердце сейчас все многочисленные жертвы войны в Украине, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, разделенные семьи, предоставленные сами себе старики, разбитые жизни и разрушенные до основания города».
Ранее в ходе всенощной пасхальной службы глава Римско-католической церкви осудил войну в Украине за «жестокость и мрак». В конце проповеди он также произнес традиционное пасхальное приветствие «Христос воскрес!» на украинском языке. На богослужении присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который ранее был взят в плен российскими военными, а затем обменян, и трое украинских депутатов. Понтифик отошел от подготовленного заранее текста и обратил внимание на украинцев. «Все мы молимся за вас и с вами», – сказал Франциск.
17 апреля в этом году праздник Воскресения Христова отмечают христиане западного обряда – католики и протестанты. У православных верующих Пасха будет через неделю, а пока - Вербное воскресенье.
Другие новости дня
В Харькове при обстреле погибли пять человек, заявили местные власти
При обстреле российскими военными в воскресенье днем центральной части Харькова погибли пять человек, заявили в руководстве Украины.
Обстрелы произошли около двух часов дня по местному времени. Российские военные выпустили по городу снаряды из реактивных систем залпового огня, передало агентство УНИАН. По данным главы Департамента здравоохранения областной военной администрации Максима Хаустова, предварительно известно о пяти погибших и 13 раненых жителях.
Пострадали жилые и административные здания, произошли возгорания. В местах обстрелов работают спасатели.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в военных преступлениях за время вторжения на украинскую территорию, что Москва отрицает. Российские власти подчеркивают, что не совершают намеренных атак против гражданских лиц.
В Грузии могут изменить дату празднования Дня Победы над фашизмом
Группа депутатов от оппозиции выступила с инициативой об изменении в Грузии даты празднования Дня Победы над фашизмом, сообщает Общественный вещатель. Оппозиционеры предлагают учесть европейский опыт и отмечать этот день не 9 мая, а 8 мая.
«По сложившейся в Советском Союзе традиции, в России и постсоветских странах, в том числе в Грузии, День Победы отмечают 9 мая даже после распада СССР. Исключением являются только страны Балтии и Украина, где, как в Великобритании, США и Европе (Франция, Германия, Чехия и др.), эта дата отмечается 8 мая», - говорится в пояснительной записке авторов инициативы.
Поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие объявление 8 мая нерабочим днем, подготовили депутаты Теона Акубардия, Армаз Ахвледиани, Хатуна Самнидзе, Георгий Вашадзе, Тариел Накаидзе и Паата Манджгаладзе. Законодательную инициативу они представят на заседании парламентского бюро 18 апреля.
Киев заявил об отсутствии соглашения по гуманитарным коридорам на 17 апреля
Украинские власти сообщили, что на воскресенье, 17 апреля, с российской стороной не удалось согласовать гуманитарные коридоры.
Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут, поскольку не удалось договориться с российскими военными «о прекращении огня на маршрутах эвакуации», сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что украинская сторона требует открытия гуманитарного коридора из осажденного Мариуполя для эвакуации мирных граждан и специального маршрута для вывоза из города раненых военных.
Накануне российские военные заявили, что вывезли из Мариуполя почти 139 тысяч человек.
До этого, как отмечает телеканал «Настоящее время», власти Украины заявляли, что Россия принудительно депортирует жителей Мариуполя и области на российскую территорию. Городские власти и некоторые жители, которые позже смогли выехать из России, рассказывают также о существовании «фильтрационных лагерей» в Донецкой области, через которые проводят вывозимых украинцев. По данным украинской стороны, в этих лагерях людей проверяют на наличие татуировок и причастности к украинским Вооруженным Силам или полку «Азов».
В ночь на воскресенье российские военные предложили украинским военным, заблокированным в Мариуполе, с шести утра по московскому времени прекратить любые боевые действия. «Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни», - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он отметил, что речь идет о бойцах, заблокированных на комбинате «Азовсталь».
Позднее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сославшись на данные радиоперехвата, заявил, что власти Украины запретили формированиям на «Азовстали» сдаваться. «Если они не сложат оружие, их уничтожат», - сказал Конашенков.
Президент Украины Владимир Зеленский субботу предупредил, что убийство в Мариуполе украинских военнослужащих поставит точку в переговорном процессе с Россией.
Бои за Мариуполь начались на следующий день после вторжения российской армии в Украину. 1 марта город был блокирован со всех сторон, с тех пор украинская армия вела бои в полном окружении. По состоянию на 17 апреля большая часть Мариуполя была захвачена российскими войсками и подразделениями самопровозглашенной «ДНР». Под контролем украинской армии остается комплекс металлургического завода «Азовсталь», отмечает «Би-би-си».
Бибилов: Южная Осетия в состав России может войти только отдельным субъектом
В поддержку референдума по вхождению Южной Осетии в состав России уже собрано более трех тысяч подписей, сбор продолжается, сообщил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.
«Референдум будет. Самое главное, что это решение народа дает уверенность в будущем нашего народа, и не только. Хочу подчеркнуть, что это дает уверенность всему русскому нашему миру, ЛНР и ДНР, они этого ждут. Сегодня мы все свидетели того, что принятое нами решение по признанию ДНР и ЛНР было абсолютно правильным. Те действия, которые мы делаем, чтобы нашему народу было хорошо, очень важны и для России, когда многие отворачиваются, а мы идем, потому что это наш мир. Россия – наша историческая Родина, и мы это не должны забывать», – сказал Бибилов.
Он подчеркнул, что и дальше будет бороться за будущее республики: «Я живу своим народом и никогда его не обманывал».
Глава республики напомнил, что «Южная Осетия, при положительном решении вопроса, входит именно как Республика Южная Осетия – Государство Алания только отдельным субъектом РФ».
«Мы должны доводить до народа, что может быть в этом случае, что нас ожидает дальше, а выбор остается за народом. Главное – довести до людей правду. Сегодня две идеологии выходят на финишную прямую. Первая – это закон и стремление народа войти в состав России, вторая идеология – это преступная идеология, где именно преступные элементы хотят прийти к власти. Исходя из этого, нам предстоит сделать выбор», – отметил он.
- Ранее югоосетинский лидер заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, «возможность воплотить эту стратегическую цель была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума».
В Украину начали прибывать поставки из партии «мощных вооружений»
Поставки оружия, боеприпасов и другой помощи в сфере безопасности, направленных Киеву Соединенными Штатами в рамках последнего пакета помощи на сумму 800 миллионов долларов, уже начали прибывать в Украину, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в американском правительстве.
CNN напоминает, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине дополнительной партии оружия и боеприпасов ранее на этой неделе.
Вашингтон впервые согласился предоставить Киеву те виды мощного вооружения, которые некоторые чиновники администрации Байдена несколько недель назад считали слишком большим риском эскалации, включая 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade, отмечается в сообщении телеканала.
В пятницу высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что первый рейс с оружием и оборудованием должен был прибыть в регион в ближайшие сутки, после чего его планировалось передать представителям Украины на границе.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в интервью украинским медиа высказал мнение, что Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и ряд других государств «сегодня очень неплохо» поддерживают украинцев. «Но могут посильнее. Точно могут сильнее намного», – подчеркнул Зеленский, слова которого приводит «Украинская правда».
Новый пакет санкций ЕС против Москвы затронет Сбербанк и поставки нефти
Обсуждаемый шестой пакет санкций Евросоюза против Москвы за российское вторжение в Украину затронет банковский сектор, в частности Сбербанк, а также поставки нефти, сообщила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Дальше мы смотрим на банки, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы, связанные с энергетикой», - сказала фон дер Ляйен в ответ на просьбу выделить ключевые пункты дальнейших санкций.
Как отметила глава Еврокомиссии, Брюссель разрабатывает сейчас «умные механизмы», которые позволят включить в новый пакет ограничений меры, связанные с российской нефтью. «Нельзя допустить, чтобы президент Путин получил еще более высокие цены на других рынках за поставки, которые иначе пошли бы в Европейский Союз», - сказала фон дер Ляйен, назвав главной задачей европейского руководства «сокращение доходов Путина».
Агентство Reuters в связи с высказываниями фон дер Ляйен пишет, что до сих пор ЕС, вводя санкции против Москвы, «щадил» российский Сбербанк, который - наряду с Газпромбанком - считается одним из основных каналов оплаты за российские нефть и газ. Евросоюз пока продолжает покупать российские энергоносители несмотря на военное вторжение России в Украину.
Пятый пакет санкций против России ЕС ввел ранее в апреле. Он предписывает, среди прочего, закрыть странам-членам европейского блока порты для судов из России – за рядом исключений.
Агентство Associated Press сообщило в воскресенье, что запрет на заход в свои порты российских судов ввели власти Болгарии. Исключение София делает для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС. Накануне стало известно об аналогичном распоряжении властей Италии.
В Киеве утром были слышны взрывы, звучали сигналы воздушной тревоги
В Киеве рано утром в воскресенье местные жители слышали звуки взрывов. Городские власти предположили, что это, скорее всего, сработали системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы администрации украинской столицы Николая Поворозника. «Несмотря на то, что в Киеве вечером и утром звучали сигналы воздушной тревоги, в столице спокойно – никаких взрывов не было. Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны», – рассказал Поворозник в эфире телеканала «Рада».
Би-би-си со ссылкой на местные власти пишет об обстреле в воскресенье в Киевской области города Бровары – спутника Киева. По словам мэра Игоря Сапожко, обстрел нанес повреждения городской инфраструктуре. Более подробная информация пока не приводится.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье заявил, что в районе населенного пункта Бровары в течение ночи ракетами воздушного базирования был уничтожен завод по производству боеприпасов.
В ночь на 15 апреля в Киеве было несколько сильных взрывов, в результате часть Киевской области была обесточена. В субботу левый берег города подвергся обстрелу – погиб один человек, еще несколько получили ранения.
О возобновившихся обстрелах со стороны российских военных сообщили также власти Харькова – второго по величине города Украины. Глава городской администрации Игорь Терехов рассказал, что 16 апреля были убиты не менее трех человек, еще свыше 30 – получили ранения.
По данным офиса украинского президента, за последние сутки ракетные удары и обстрелы происходили в восьми регионах страны.
Украинский Генштаб утром в воскресенье заявил, что Россия продолжает перемещать свои военные подразделения на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей – на фоне информации о подготовке Москвой крупного наступления в восточной части страны.
В Грузии сегодня отмечают Бзоба - праздник Входа Господня в Иерусалим
Верующие сегодня празднуют один из 12-и главных праздников православной церкви - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.
В основе праздника Вербного воскресенья лежит евангельское повествование о том, как Иисус Христос перед своей мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Накануне он воскресил умершего Лазаря, и люди вышли навстречу Спасителю с пальмовыми ветвями. Именно поэтому в западной церкви этот день именуется Пальмовым воскресеньем.
В Грузии этот праздник издревле называется Бзоба. По традиции, в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза - по-груз.) и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.
Ежегодно в преддверии Бзоба патриархия и правительство Грузии призывают население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.
Вербное воскресенье открывает последнюю предпасхальную неделю Великого поста - Страстную седмицу. Для церкви это время воспоминаний о страданиях и смерти на кресте Иисуса Христа. В течение этой недели принято держать наиболее строгий пост.
Коронавирус в Грузии: 115 новых случаев заражения, три человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 115 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 22,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,43%, за две недели – 1,49%, за семь дней – 1,23%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 653 044.
Более 51% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 59. В Имерети выявили 18 случаев заражения, в Самцхе-Джавахети – 10, в Гурии – 9, в Кахетии – 8, в Самегрело и Земо Сванети – 5, в Шида Картли – 3, в Аджарии – 3.
От ковида умерли три пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 792.
Выздоровели 272 человека, их общее число выросло до 1 633 956.
На данный момент в Грузии 2 270 активных случаев коронавируса. Из них 340 (около 15% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 75 человек. 1 930 пациентов лечатся на дому.
Использующие григорианский календарь христиане сегодня отмечают Пасху
Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь – в основном это католики и протестанты – в 2021 году празднуют Пасху 4 апреля. В Грузии среди них – Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь, Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Праздничную службу в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Тбилиси провел глава апостольской администратуры Кавказа епископ Джузеппе Пазото. От имени правительства Грузии лично поздравил католиков с праздником председатель Государственного агентства по делам религий Заза Вашакмадзе.
Пасхальные литургии прошли в ночь на воскресенье в церкви Сурб Эчмиадзин и кафедральном соборе Сурб Геворк в Тбилиси, а также во всех других церквях Армянской апостольской церкви на территории Грузии.
«Хочу поздравить всех христиан, которые сегодня отмечают этот славный праздник. Пусть Иисус Христос своим воскресением принесет мир, которого нам так не хватает», - сказал глава епархии ААЦ в Грузии архимандрит Киракос Давтян.
Граждан Грузии, которые сегодня отмечают Светлое Христово Воскресение, также поздравили президент Саломе Зурабишвили и премьер Ираклий Гарибашвили.
«Всех, кто сегодня празднует воскресение Иисуса Христа, поздравляю с величайшим христианским праздником, торжеством победы жизни над смертью! Пусть радость воскресения Спасителя принесет мир, добро и добродетель на землю, уставшую от войн, зла и боли!», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
«С этим великим для христианского мира праздником - Воскресением Христовым поздравляю паству Римско-католической церкви, Армянской апостольской православной церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви, всех тех, для кого этот день особенный и драгоценный», - говорится в поздравительном обращении премьера Гарибашвили.
Пасха - самый древний и важный праздник церковного литургического года, посвященный воскресению Иисуса Христа. Его название восходит к еврейскому «Песах» (праздник в иудаизме, посвященный библейской истории об освобождении евреев от египетского рабства).
Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием. С XVI века, когда западное христианство перешло на григорианский календарь, использующие его церкви обычно встречают Пасху раньше православных, рассчитывающих ее дату по юлианскому календарю. Однако раз в несколько лет православная Пасха и Пасха по григорианскому календарю могут совпасть. В 2022 году православные отмечают свой главный праздник 23 апреля.
Папа Римский закончил обращение на мессе фразой на украинском языке
Папа Римский Франциск в субботу на пасхальной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане осудил войну на территории Украины.
На богослужении присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который ранее был взят в плен российскими военными, а затем обменян, и трое украинских депутатов. Понтифик отошел от подготовленного заранее текста и обратил внимание на украинцев, сообщает Reuters. «Все мы молимся за вас и с вами», сказал им Папа. Закончил свое обращение Франциск фразой «Христос воскресе» на украинском языке.
Франциск неоднократно призывал к немедленному прекращению войны между Россией и Украиной и упоминал о событиях в городе Буча, где были найдены тела убитых мирных жителей. Эти события Папа назвал бойней и на одной из аудиенций в Ватикане поцеловал перед верующими украинский флаг, привезенный из города.
Мессу в Великую субботу в этом году посетили пять с половиной тысяч человек. Такое количество людей на пасхальном богослужении присутствовало впервые с 2020 года, когда были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.
Главным священнослужителем на субботнем богослужении был итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре. Он заменил Франциска, так как у Папы, предположительно, обострились боли в ногах.
В воскресенье Папа Франциск должен отслужить мессу на площади Святого Петра и затем обратиться к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi («К городу и миру»). В нем глава Римско-католической церкви традиционно благословляет верующих и упоминает важные, с его точки зрения, мировые проблемы.
Пасха, праздник воскресения Иисуса Христа, в этом году большинством западных христиан отмечается 17 апреля, а у большинства восточных христиан – 24 апреля.
Журналисты идентифицировали погибшего на «Москве» моряка
В аннексированном Севастополе главнокомандующий военно-морского флота адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота встретились с экипажем ракетного крейсера «Москва», затонувшего несколько дней назад. Видео встречи опубликованы в телеграм-канале Минобороны России и на сайте телеканала «Звезда».
Евменов сообщил собравшимся, что традиции крейсера будут бережно сохранены и продолжены. Главнокомандующий отметил, что офицерский состав, мичманы и контрактники продолжат службу на флоте. Личный состав срочной службы, в соответствии с законом, по словам Евменова, будет уволен и убудет к постановке на воинский учет. Принимали ли срочники участие в боевых действиях с Украиной, не сообщается.
Данные о численности экипажа в видеозаписи также не раскрываются. При разводе личного состава командир обязан доложить о составе экипажа и сообщить о погибших и раненых, но на первых кадрах видеороликов звука нет. На это обратила внимание «Новая газета. Европа». Издание также утверждает, что на первых кадрах появляется командир «Москвы» Антон Куприн. Ранее Госпогранслужба Украины заявляла о его смерти.
Минобороны России говорило, что весь экипаж крейсера эвакуирован. При этом Украинская служба Радио Свобода, сообщает о гибели мичмана Ивана Вахрушева. Журналисты обнаружили в соцсети «Одноклассники» запись от Варвары Вахрушевой. Она сообщила о гибели мужа и опубликовала фотографию человека, одетого в морскую форму.
13 апреля Украина заявила о ракетном обстреле «Москвы» и пожаре на крейсере. В ночь на 14 апреля факт пожара признало Минобороны России. Ведомство утверждало, что на корабле сдетонировал боеприпас.
Днем 14 апреля Пентагон и российская сторона заявили, что крейсер на плаву. Но спустя несколько часов российское Минобороны заявило, что при буксировке в порт в штормовую погоду крейсер потерял остойчивость и затонул. О причинах пожара Россия не сообщила.
Источник в Пентагоне рассказал, что крейсер затонул в результате попадания двух украинских ракет «Нептун». Вашингтон уверен, что в результате обстрела были потери, но точных данных о погибших у США нет.
В ночь на 15 апреля Россия нанесла ракетный удар по киевскому заводу «Визар», где, как утверждается, производились ракеты «Нептун». Фото разрушенных зданий завода опубликовало агентство AFP.
Зеленский: Убийство военных в Мариуполе поставит точку в переговорах
Убийство в Мариуполе украинских военных поставит точку в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские военнослужащие заблокированы, у них нет воды и медикаментов, но они защищаются.
Зеленский также сообщил, что мирный договор между странами мог бы состоять из двух документов. Один, по словам украинского президента, должен касаться гарантий безопасности для Украины, а другой – непосредственно ее отношений с Россией. Москва, по словам Зеленского, настаивает на том, чтобы стороны подписали один документ.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что городская территория Мариуполя освобождена от бойцов полка «Азов» и других подразделений украинских войск. По данным ведомства, украинские силы заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь» и единственный их шанс остаться в живых – сдаться.
Минобороны России со ссылкой на пленных украинцев говорит, что на территории «Азовстали» находятся около двух с половиной тысяч человек. Независимых подтверждений сообщений российского оборонного ведомства нет.
- Последний раз представители Украины и России проводили переговоры об урегулировании конфликта 20 марта в Стамбуле. Позднее Москва сообщила, что Киев ужесточил позицию. Как заявил МИД России, на встрече украинская сторона передала российской свой проект международного договора о возможном нейтральном статусе Украины и международных гарантиях ее безопасности. В частности, предполагалось, что гарантии не будут распространяться на аннексированный Крым и часть территорий Донбасса. Теперь Украина, по словам российской стороны, якобы отказывается от этого пункта.
- Российское вооруженное вторжение началось 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Страны Запада обвиняют Россию в жестоких убийствах мирных жителей – это серьезное военное преступление. Киев обвиняет Москву в геноциде украинского народа.
- Россия все обвинения категорически отвергает и говорит, что ее целями являются исключительно военные объекты.
- С начала войны, по данным ООН, погибли почти две тысячи украинцев, среди которых дети. Более пяти миллионов человек стали беженцам, более семи миллионов – вынужденными переселенцами внутри страны.
Верховная Рада: Папуашвили заверил, что никоим образом не будет помогать России
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заверил своего украинского коллегу Руслана Стефанчука, что Тбилиси никоим образом не будет помогать Москве обходить санкции. Как сообщает Верховная Рада Украины, об этом он заявил после поездки по городам Киевской области, разрушенным в ходе российской оккупации.
«Мы четко понимаем, где мы, на какой стороне, и мы четко осознаем – на одной стороне с Украиной, с Евросоюзом, и со всем миром», - заявил Папуашвили. Также четко, по его словам, понимание того, как относиться к России: Тбилиси не будет помогать Москве.
«Нам предельно ясно, где мы находимся. Еще с 2008 года – с тех пор, как мы были в такой же ситуации», - добавил спикер парламента.
Шалва Папуашвили также отметил, что благодаря личной встрече с председателем Верховной Рады Украины «все наконец прояснилось»: «Мы стоим бок о бок друг с другом и это самое главное».
Парламентская делегация Грузии посетила Бучу и Ирпень
Парламентская делегация Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили побывала в Буче и Ирпени вместе с председателем Верховной Рады. Руслан Стефанчук поблагодарил своих грузинских коллег и отметил, что всегда лучше увидеть зверства, совершенные врагом, своими глазами, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Я хотел бы еще раз поблагодарить своих коллег за то, что они приехали в Украину, потому что всегда лучше своими глазами увидеть зверства, совершенные врагом. Я хотел бы поблагодарить всех грузин, которые поддерживают не только Украину, помогают не только украинскому населению, но и украинским волонтерам, которые стоят рядом с украинскими солдатами, защищая нашу территорию», - сказал Стефанчук.
Как отметил Шалва Папуашвили, грузинская делегация находится с визитом в Украине, чтобы выразить солидарность грузинского народа с Украиной.
«То, что мы видим в Ирпени и то, что мы видели в Буче, показывает агрессию, которая не имеет границ, это происходит в 21 веке, и эта бесчеловечная агрессия, это, безусловно, напоминает нам о кадрах и чувствах, которые имели место в 2008 году в Грузии, а именно в Цхинвальском регионе и Абхазии.
Конечно, грузины - это люди, которые лучше всего понимают, что чувствуют украинцы, украинское правительство и насколько храбр украинский народ, правительство, которые встали на пути такой агрессии. Ответ на эту агрессию и жестокость должен быть не только военным, но и правовым, поэтому Грузия поддержала обращение в Международный уголовный суд. Я нахожусь здесь вместе с парламентской делегацией, с представителями различных партий, и от имени делегации я хотел бы еще раз выразить солидарность храброму украинскому народу, солдатам, правительству и моему коллеге», - сказал Папуашвили.
Суд во Львове арестовал Медведчука без права внесения залога
Суд во Львове арестовал украинского политика Виктора Медведчука без права внесения залога.
В октябре прошлого года Медведчука обвинили в госизмене. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014–2015 годах.
В январе политика отправили под домашний арест, а 26 января следователи выяснили, что он сбежал.
О задержании политика после побега 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что Медведчук хотел тайно перебраться в самопровозглашенное Приднестровье, но украинские спецслужбы сорвали план. Зеленский предложил российским властям обменять Медведчука на пленных украинских военных. Кремль заявил, что украинский политик не гражданин России и не имеет отношения к так называемой военной операции.
- Медведчук - один из лидеров партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Известны его дружеские отношения с Владимиром Путиным, президент России - крестный отец дочери Медведчука.
- Формально Медведчук остается депутатом Верховной Рады. Супруга Медведчука Оксана Марченко, которая, по всей видимости, находится за границей, обратилась к Зеленскому с требованием «немедленно освободить ее мужа, лидера оппозиции».
- После ареста мужа судом во Львове Марченко сообщила, что Медведчук согласен на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом. Марченко обратилась к Путину с просьбой помочь в обмене.
Минюст ФРГ: мы можем защитить политических беженцев из России
Германия может предоставить ряду россиян, бежавшим от политического режима президента Владимира Путина на фоне войны с Украиной, право на защиту и работу. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью изданию Welt am Sonntag.
По словам министра, речь идет о работниках международных компаний, гражданских активистах, независимых журналистах, деятелях культуры.
Бушман признал, что среди возможных российских беженцев могут быть и опасные люди, которые хотят дестабилизировать германское общество. Поэтому ФРГ будет проводить все необходимые проверки, чтобы не допустить попадания в страну нежелательных лиц.
После российского вооружённого вторжения на территорию Украины многие компании приостановили или прекратили бизнес в России. Часть специалистов переехали в другие страны. Например, по неофициальным данным, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. Многие активисты, критикующие российские власти из-за войны с Украиной, подвергаются преследованиям. На антивоенных протестах в стране задержаны более 15 тысяч человек.
Руслан Стефанчук: Я выражаю благодарность за постоянную поддержку Грузии как государству
«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наших грузинских братьев и сестер за прием наших граждан в Грузии, спасибо вам за вашу поддержку и заботу», – заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук после встречи с главой парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
Руслан Стефанчук поблагодарил Папуашвили и парламентскую делегацию Грузии за визит в Украину.
«Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наших грузинских братьев и сестер за то, что они приняли наших граждан в Грузии, поблагодарить вас за вашу поддержку и заботу. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить свою благодарность за постоянную поддержку Грузии как государству и нашим коллегам, разделяющим наши международные ценности и курс в нашей борьбе с российской агрессией.
Мы обсудили ряд вопросов, связанных с присоединением Грузии к санкциям против России.
Я также хочу поклониться грузинским миротворцам, которые сражаются за Украину. Каждому солдату Грузинского батальона, который поддерживает нашу страну и пожертвовал своей жизнью за независимость Украины», – сказал Стефанчук.
По его словам, на встрече также обсуждались будущие отношения между Грузией и Украиной.
«У нас была возможность поговорить о будущем двух стран. Будущее, которое наступит после победы, после победы над Россией. Это будущее, конечно, связано с нашими целями, стремлением к европейскому курсу и пути европейской интеграции».
Стороны коснулись экономических и торговых вопросов.
«Я также воспользовался этой возможностью, чтобы пригласить наших грузинских друзей принять участие в восстановлении нашей страны после победы», - сказал Стефанчук.
Шалва Папуашвили: Для меня большая честь находиться в героическом Киеве
«Мы гостим у наших друзей в братской Украине, чтобы подтвердить нашу сильную и единую поддержку Украины. Мы не могли поступить иначе, так как наши народы очень близки друг другу», – заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге после встречи парламентской делегации Грузии с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
По словам Папуашвили, Россия должна закончить войну, уважать территориальную целостность Украины в международно признанных границах и выбор украинского народа. Он поблагодарил своего украинского коллегу за гостеприимство, оказанное несмотря на продолжающуюся войну и ежедневные бомбежки, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Для меня большая честь находиться в героическом Киеве. Я хотел бы выразить свою благодарность моему коллеге Руслану Стефанчуку, который принимает нашу парламентскую делегацию в Верховной Раде, несмотря на продолжающуюся войну и ежедневные бомбежки. Мы посещаем наших друзей в братской Украине, чтобы подтвердить нашу сильную и единую поддержку Украины. Мы не могли поступить иначе, потому что наши люди очень близки друг другу. Наша культура, история, дружба - это то, что делает нас сильнее и объединяет. Это то, что ценят и Украина, и Грузия.
Мы, грузины, приехали в Киев, чтобы выразить наши соболезнования семьям погибших, выразить наши соболезнования и разделить боль тех, кто пострадал, и встать рядом с украинским народом. Словами невозможно передать ту картину, которую мы увидели издалека, и теперь у нас будет возможность увидеть все своими глазами. Я имею в виду фотографии из Бучи, Ирпени, Бородянки, Краматорска. Весь мир узнал об этой жестокости. Но есть еще много городов, которые постигла та же участь, и многие истории еще неизвестны. Россия должна прекратить эту войну, уважать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и выбор украинского народа», - заявил Шалва Папуашвили.
В Украине погибли трое грузинских добровольцев
В Украине погибли трое грузинских добровольцев. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщил посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили.
Первоначально сегодня стало известно о гибели одного воина и ранении еще одного грузина, информацию о чем подтвердили в посольстве Грузии в Украине. Однако позже распространилась информация о гибели еще двух грузинских воинов.
«К сожалению, получили информацию, что погибли трое грузин, как минимум, один из них точно гражданин Грузии. Информация о двух погибших уточняется. Я пока не могу сказать, где и при каких обстоятельствах они погибли. Один раненый. Насколько я знаю, его жизни ничего не угрожает», - сказал Георгий Закарашвили.
Бизнесмены со связями с Россией попросили не называть их россиянами
Ряд бизнесменов со связями с Россией попросили американский журнал Forbes не называть их российскими гражданами. Издание пишет, что последние несколько лет получало подобные просьбы, но в последние месяцы их число заметно возросло.
Среди тех, кто обратился в Forbes – основатель Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров. Его представитель пояснил, что Дуров давно уехал из России и возвращаться не планирует. В прошлом году бизнесмен получил гражданство Франции. У Дурова также есть паспорт островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис. Последние годы основатель Telegram живет в Дубае.
С аналогичной просьбой в Forbes обратился соучредитель компании Revolut Ник Сторонски. Он покинул Россию в возрасте 20 лет. Сторонски – гражданин Великобритании.
Среди тех, кто не хочет ассоциировать себя с Россией уроженец Украинской ССР, а ныне гражданин США и Великобритании, инвестор Леонард Блаватник, покинувший Советский Союз в 1978 году, и Юрий Мильнер. Его называют самым влиятельным технологическим инвестором в России. В 1999 году Мильнер получил гражданство Израиля, с 2014 года живет в Калифорнии. С того же года, по словам бизнесмена, он не был в России и не имеет там никаких активов.
После вооруженного вторжения России на территорию Украины страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие станции. Под ограничения попали известные российские бизнесмены – их активы заморожены. Несколько сотен компаний приостановили или закрыли в России свой бизнес.
Грузия в мае завершит заполнение опросника относительно вступления в ЕС
Грузия своевременно заполнит и в мае передаст Еврокомиссии официальную анкету относительно вступления в Евросоюз. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил журналистам сегодня, 16 апреля, в ходе визита в Кахетию, передает агентство «Новости-Грузия».
11 апреля в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели вручил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС.
«Все ведомства мобилизованы, чтобы заполнить его как можно скорее и своевременно доставить нашим европейским коллегам… Ожидания положительные. Каких-либо проблемных моментов здесь нет», - сказал Гарибашвили.
На основании ответов Тбилиси в Еврокомиссии оценят, готова ли Грузия стать кандидатом на вступление в ЕС. На заполнение документа у Тбилиси есть месяц.
Первую часть анкеты, касающуюся политических и экономических критериев, правительство обнародовало накануне. Всего в документе 369 вопросов, которые охватывают такие темы как демократия и верховенство закона, судебная система, борьба с коррупцией, публичное управление, защита прав, макроэкономическая стабильность, инвестиции, функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков и так далее.
Как сообщили в правительстве, в ближайшее время Тбилиси получит вторую часть вопросника, который полностью будет посвящен «совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам».
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб один грузинский доброволец, еще один - ранен. Эту информацию распространяет находящийся в Украине Вано Надирадзе, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«У грузинских партизан и у нашего братства тяжелый день, во время зачистки в Рубежном погиб Аркадий Касрадзе и тяжело ранен Зура Мушукия», - написал Вано Надирадзе.
Напомним, в Украине погибли уже 7 грузинских бойцов. Это: Ника Шанава, Давид Менабдишвили, Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили, Бахва Чикобава и Аркадий Касрадзе.
Премьер Грузии: СГБ располагает информацией о готовившейся в Украине провокации
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Служба государственной безопасности располагает конкретной информацией о готовившейся в Украине провокации в ходе визита туда грузинской парламентской делегации. По его словам, в случае необходимости эта информация будет обнародована, передает SOVA.
«Недоброжелателей, враждебно настроенных людей, провокаторов и т. д. может быть очень много. Но я хочу, чтобы все знали: государство, наше правительство находится в полной готовности, мы никому не позволим устраивать провокации внутри страны. Мы будем защищать всех граждан, будем защищать стабильность и мир в нашей стране», - заявил Гарибашвили.
На просьбу журналистов прокомментировав визит в Киев членов оппозиционного «Единого национального движения», премьер сказал, что его не интересует слова и действия «провокаторов» и «предателей» из ЕНД. «Я хочу сказать «партии войны» и людям, желающим войны: в нашей стране не будет второго фронта [против России]!», - добавил глава правительства.
- Накануне, 15 апреля Служба государственной безопасности Грузии начала расследование возможных провокаций со стороны «Единое национальное движение». По версии следствия, оппозиционная партия планировала их во время визита в Киев делегации парламента Грузии. ЕНД ехать в Украину в составе этой делегации отказалось.
- Следствие ведется по части 1 статьи 325 УК: посягательство на жизнь, здоровье или собственность президента, иных государственных политических должностных лиц или членов их семей в связи с государственной деятельностью этих должностных лиц. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 20 лет или пожизненное заключение.
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