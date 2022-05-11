Папа Римский встретился с женами бойцов полка «Азов»

Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с женами бойцов полка «Азов». Мужья Катерины Прокопенко и Юлии Федосюк держат оборону на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Предприятие уже более двух месяцев осаждают российские войска.

Жены военнослужащих рассказали понтифику, что на заводе не осталось продовольствия и воды. «Вы наша последняя надежда. Мы надеемся, что вам удастся спасти их жизни. Пожалуйста, не дайте им умереть», - сказала Папе одна из украинок. Ее слова приводит издание The Insider. Франциск ответил, что будет молиться за тех, кто находится на «Азовстали».

Прокопенко и Федосюк передали Папе фотографии раненых бойцов с завода и обращение, в котором говорится, что военнослужащие готовы сдать оружие в третьей стране в случае эвакуации. По словам жен, военным нельзя сдаваться в плен России, так как там их ждут пытки и смерть.

На аудиенции присутствовал издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Он спросил у понтифика, может ли тот приехать в Мариуполь. По словам Папы, визит для спасения людей на украинской территории не будет проблемой.