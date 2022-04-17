Папа Римский закончил обращение на мессе фразой на украинском языке

Папа Римский Франциск в субботу на пасхальной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане осудил войну на территории Украины.

На богослужении присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который ранее был взят в плен российскими военными, а затем обменян, и трое украинских депутатов. Понтифик отошел от подготовленного заранее текста и обратил внимание на украинцев, сообщает Reuters. «Все мы молимся за вас и с вами», сказал им Папа. Закончил свое обращение Франциск фразой «Христос воскресе» на украинском языке.

Франциск неоднократно призывал к немедленному прекращению войны между Россией и Украиной и упоминал о событиях в городе Буча, где были найдены тела убитых мирных жителей. Эти события Папа назвал бойней и на одной из аудиенций в Ватикане поцеловал перед верующими украинский флаг, привезенный из города.

Мессу в Великую субботу в этом году посетили пять с половиной тысяч человек. Такое количество людей на пасхальном богослужении присутствовало впервые с 2020 года, когда были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.

Главным священнослужителем на субботнем богослужении был итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре. Он заменил Франциска, так как у Папы, предположительно, обострились боли в ногах.

В воскресенье Папа Франциск должен отслужить мессу на площади Святого Петра и затем обратиться к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi («К городу и миру»). В нем глава Римско-католической церкви традиционно благословляет верующих и упоминает важные, с его точки зрения, мировые проблемы.

Пасха, праздник воскресения Иисуса Христа, в этом году большинством западных христиан отмечается 17 апреля, а у большинства восточных христиан – 24 апреля.