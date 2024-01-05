Паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы по УДО

Южноафриканский спортсмен, бывший паралимпиец Оскар Писториус был условно-досрочно освобожден из тюрьмы в пятницу, 5 января. С 2016 года он находился в тюрьме за непреднамеренное убийство подруги.

В ноябре комиссия по условно-досрочному освобождению удовлетворила ходатайство Писториуса на том основании, что он отбыл половину своего 13-летнего срока. После освобождения 37-летний Писториус до официального конца своего срока в 2029 году не сможет покидать Преторию без специального разрешения властей и выходить из дома в определенные часы.

В феврале 2013 года в доме Писториуса была убита его девушка Рива Стенкамп. Спортсмен утверждал, что проснулся от шума и решил, что в дом пробрался грабитель. Он выстрелил из собственного оружия через дверь, но за дверью оказалась Стенкамп. В 2014 году суд приговорил Писториуса к пяти годам тюрьмы за убийство по неосторожности. Позднее срок был увеличен до шести и, затем, до 13 лет лишения свободы.

В заявлении, опубликованном в пятницу адвокатом семьи Стенкамп, мать погибшей сказала: «Никогда не может быть справедливости, если ваш любимый человек никогда не вернется, и никакое количество отбытого в тюрьме срока не вернет Риву».