Парламент Болгарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение не существует. Об этом заявил на брифинге в Тбилиси министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Так он прокомментировал ситуацию вокруг ухудшения здоровья третьего президента, проходящего лечение в клинике «Вивамед».

Глава Минюста обвинил радикальную оппозицию в деструктивных действиях, заявив, что «с целью сохранения политической жизнеспособности» они политизируют и манипулируют вопросом здоровья Саакашвили. Кампания с требованием перевести экс-президента в реанимацию, по его словам, нацелена на формирование в обществе ложного восприятия о состоянии политика и на искусственное обострение эмоционального фона.

«В рамках вышеупомянутой кампании со стороны адвоката Михаила Саакашвили и членов его политической команды вчера сознательно распространилась ложная информация, будто заключенного перевели в реанимационное отделение. В вопросах лечения для нас достоверны мнения медицинского персонала, а не безосновательные высказывания политически ангажированных лиц, направленные на введение общественности в заблуждение. Согласно вчерашнему заявлению директора клиники «Вивамед», у пациента нет нарушения функции глотания или какого-либо другого мешающего механизма, который может существовать для приема пищи», - цитирует заявление министра агентство IPN.

По словам Брегадзе, осужденному было предложено парентеральное питание, от которого тот категорически отказывается, заявляя, что согласится на такое питание только в случае, если будет переведен в реанимационное отделение.

«Физиологические параметры пациента остаются в пределах нормы. Даже индекс массы не соответствует параметрам лечения в реанимационном отделении, что в конечном итоге означает, что не существует объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение. Соответственно, общественность обязательно должна знать, что мероприятия, необходимые для здоровья, в частности, парентеральное питание, которое может быть свободно осуществлено в палате, где находится осужденный Саакашвили, невозможно проводить из-за отказа самого заключенного, врачу же не дается надлежащая возможность заботиться о здоровье заключенного, а ультиматум и угроза самоповреждения категорически неприемлемы для нас и для всего общества», - заявил Брегадзе.