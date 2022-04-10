Парламент Пакистана впервые вынес вотум недоверия главе правительства

Парламент Пакистана в ночь на 10 апреля вынес вотум недоверия премьеру Имрану Хану. Он стал первым премьер-министром в истории страны, покинувшим пост в результате такого решения.

В понедельник, как ожидается, законодатели соберутся на заседание для выборов нового главы правительства. В воскресенье кандидаты на пост заполняют и подают необходимые заявки. Мандат будущего премьера продлится до октября 2023 года, когда должны пройти новые выборы.

Голосование по вопросу о доверии правительству Хана инициировала оппозиция. Ей удалось заручиться поддержкой 174 депутатов из 342 членов Национального собрания. До этого Хан пытался воспрепятствовать инициативе, распустив парламент и призвав к досрочным выборам. Но Верховный суд постановил, что голосование по вотуму недоверия должно состояться.

Решение парламента сторонники оппозиции встретили ликованием. С раннего утра воскресенья люди выходят на улицы с национальными флагами.

Имран Хан заявляет, что в будущем не признает правительство, которое создадут его оппоненты. События в стране, по его словам, стали следствие заговора во главе с США с целью сместить его с поста из-за отказа поддержать Вашингтон в вопросах, связанных с Россией и Китаем. Американская администрация отвергла эти утверждения, подтверждений которым смещенный с поста премьера Хан не предоставил.

Оппозиционные партии обвиняли Имрана Хана в неумелом управлении экономикой – на фоне роста инфляции и резкого падения курса национальной валюты. На протяжении нескольких недель в стране сохранялось острое политическое противостояние.

Оппозиционный лидер Шахбаз Шариф, возглавляющий «Пакистанскую мусульманскую лигу», и брат трижды занимавшего пост премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, написал в Твиттере в связи со смещением Имрана Хана, что страна освободилась от «серьезного кризиса».

Также эксперты указывают на охлаждение отношений между Ханом и обладающими значительным влиянием в стране военными, которые, как полагают многие оппоненты политика, помогли прийти ему к власти в 2018 году.