Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Турции на заседании во вторник, 23 января, одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Турция, член альянса, больше года не ратифицировала заявку. Президент Реджеп Эрдоган требовал от Стокгольма выполнения нескольких условий. В первую очередь — выдать Анкаре получивших убежище в Швеции активистов Курдской рабочей партии, которых турецкие власти считает террористами.

Кроме того, Турция требовала отменить шведское эмбарго на поставку оружия стране. Эрдоган критиковал акции сожжения Корана в Швеции и требовал их запрета.

В июле Эрдоган, после встречи с президентом США Джо Байденом, заявил, что его страна больше не будет препятствовать вступлению Швеции в союз. Он подписал протокол о вступлении в октябре.

Теперь ратифицированный парламентом документ снова вернётся к нему на подпись. После одобрения последним препятствием для Швеции станет ещё одна страна союза, Венгрия. Новые члены в НАТО принимаются единогласным решением.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно с Финляндией. Обе страны отказались от давней политики нейтралитета, сославшись на российское вторжение в Украину. Швеция уже участвует в крупнейших учениях НАТО после холодной войны.

После принятия этих государств важное для российской торговли Балтийское море фактически становится внутренним морем союза. Граница России с НАТО увеличится на 2600 километров с 1215 (большая часть приходится на уже принятую Финляндию).

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