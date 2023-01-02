Круизному лайнеру «Викинг Орион» с 800 пассажирами на борту не разрешили пришвартоваться в четырех портах Новой Зеландии и Австралии из-за наросших на корпус микроорганизмов, передает Би-би-си.

Судно отправилось в путешествие из Новой Зеландии 26 декабря. С тех пор его пассажиры не выходили на берег: ему отказали в швартовках, которые были предусмотрены маршрутом. На корпусе был обнаружен бионарост – скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных, которые могут оказаться опасными для местной среды.

В департаменте рыболовства Австралии заявили, что корпус судна должен быть очищен перед заходом в территориальные воды страны. Там подчеркнули, что удаление бионаростов является «обычной практикой».

В пятницу капитан корабля написал пассажирам письмо. В нем он извинился за то, что «круиз не соответствует их ожиданиям», и сообщил, что в ближайшие дни им будет предложена компенсация.

Австралия обладает рядом уникальных представителей флоры и фауны, страдающих из-за воздействия инвазивных видов. Власти страны пытаются уничтожить популяцию ввезенных европейцами кроликов, красных лис, тростниковых жаб, одичавших кошек, шмелей и ос.

В стране строго контролируется ввоз животных, растений и продуктов питания. Например, ввоз домашних хомяков может быть наказан тюремным сроком до пяти лет.